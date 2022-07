Ein Rorschacher Marathonläufer bewältigt den Zermatt-Marathon.

Leichtathletik Ein 66-jähriger Rorschacher bewältigt den Zermatt-Marathon: Seine Laufkarriere begann einst in der Nacht Der passionierte Läufer Asghar Asgharzadeh aus Rorschach hat den Zermatt-Marathon absolviert. Peter Birrer Jetzt kommentieren 05.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der 66-jährige Asghar Asgharzadeh posiert im Ziel vor malerischer Kulisse. Bild: Peter Birrer

Ein paar hundert Meter sind es nur noch bis zum Ziel, aber dieser finale Abschnitt ist wie eine letzte Prüfung an diesem Samstag. Rund 2200 Läuferinnen und Läufer legen den Weg von St.Niklaus auf den Riffelberg zu Fuss zurück. 42,195 Kilometer, 1944 Höhenmeter – der Zermatt-Marathon verlangt den Teilnehmenden alles ab.

Der Rorschacher Asghar Asgharzadeh ist einer von ihnen, 66 und gebürtiger Iraner. 6:15.48 Stunden benötigt er für diese Herausforderung. Als er oben ankommt, ist ihm sein Glück anzusehen. «Ich könnte alle Leute hier umarmen», sagt er, «für mich war das Genuss pur.» Natürlich spürt er die Strapazen, natürlich brennen die Oberschenkel.

«Aber es ist ein angenehmer Schmerz.»

Schlafprobleme bringen ihn zum Laufsport

Asghar Asgharzadeh wächst in Täbris auf, einer Millionenstadt in Iran, rund 600 Kilometer von Teheran entfernt. Mit 15 wird er zum Militär einberufen, absolviert eine Ausbildung zum Helikopterpiloten und verlässt seine Heimat nach der Revolution 1979. Drei Jahre ist er unterwegs, landet dann in der Schweiz – und bleibt hängen. In Zürich studiert er Anglistik und Philosophie, unterrichtet als Kantonsschullehrer, baut 1995 eine eigene Sprachschule in Rorschach auf und gründet eine Familie.

Sport ist lange kein dominanter Faktor im Alltag. Er hat Kampfsport im Militär betrieben, später Volleyball gespielt und das Turmspringen gemocht. Bis 2009 Schlafprobleme auftreten. Asgharzadeh sucht nach einer Lösung und findet sie morgens um 2 Uhr. Als er einmal mehr kein Auge zutut, steht er auf und joggt zehn Kilometer dem Bodensee entlang. Als er danach wieder zu Bett geht, schläft er bestens. Die körperliche Anstrengung ist die ideale Therapie.

Zatopeks Worte im Kopf

Mitten in der Nacht also beginnt quasi seine persönliche Laufkarriere. Asgharzadeh findet Gefallen am Sport, meldet sich 2009 für den Marathon in Zürich an, zwar ohne gezielte Vorbereitung, aber mit dem Ehrgeiz, die 42,195 Kilometer hinter sich zu bringen. Bis dahin hat er überschaubare Strecken zurückgelegt, maximal sind es 15 Kilometer gewesen.

Asgharzadeh leidet, aber er erinnert sich an einen Spruch des früheren tschechischen Langstreckenläufers Emil Zatopek: «Vogel fliegt, Fisch schwimmt, Mensch läuft.» Er trainiert nun systematisch und startet an verschiedenen Wettkämpfen. Marathon, Halbmarathon, Bergläufe – es ist, als könne Asgharzadeh nicht genug bekommen.

2012 wagt er sich erstmals an den Jungfrau-Marathon heran und scheitert am Vorhaben, weil er die Anforderungen unterschätzt. Das lässt er aber nicht auf sich sitzen, kehrt bereits ein Jahr später ins Berner Oberland zurück und erreicht nach sechseinhalb Stunden das Ziel auf der Kleinen Scheidegg. Seither ist er am Jungfrau-Marathon Stammgast.

Bei allen Strapazen ist Asghar Asgharzadeh eines besonders wichtig:

«Ich möchte im Ziel nicht aussehen wie ein Zombie.»

Natürlich hinterlässt ein Bergmarathon auch bei ihm physische Spuren, natürlich schmerzen die Muskeln, aber seine psychische Verfassung ist danach in der Regel viel besser. «Laufen bedeutet für mich Freiheit», sagt er, «es gibt nichts Schöneres, als in der Natur Sport zu machen.»

Nach dem Lauf das Frühstück auf dem Säntis

Jeden Tag trainiert Asgharzadeh, bis zu 100 Kilometer kommen pro Woche zusammen. Und besonders intensive Glücksmomente empfindet er, wenn er am frühen Morgen auf der Schwägalp losläuft und sich später auf dem Säntis ein ausgiebiges Frühstück gönnt. «Mir geht das Herz auf, wenn ich alleine in dieser wunderbaren Gegend renne», sagt er, «die Leidenschaft lässt nicht nach, sondern wird immer noch grösser.»

Asgharzadeh hat gelernt, Grenzen zu verschieben: «Ich weiss, wie ich eine solche Krise überwinde.» Und: «Ich schaffe es, immer besser zu werden.» Vor allem im Bereich der Ernährung sieht er noch ein gewisses Steigerungspotenzial.

Bald legt er mit der Vorbereitung auf den Jungfrau-Marathon am 10. September los. Kaum ist also ein Wettkampf absolviert, freut er sich auf den nächsten. Wie sagt er doch? «Das Laufen kann süchtig machen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen