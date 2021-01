Leichtathletik Die St. Galler Sprinterin Salomé Kora hat Glück, dass Serbien nicht mehr auf der Quarantäneliste des Bundes steht Die WM-Vierte mit der Schweizer Staffel bestreitet ihre erste Hallensaison seit über zwei Jahren. Wegen Verletzungen musste sie zwei Indoor-Saisons auslassen. Raya Badraun 27.01.2021, 04.55 Uhr

Salomé Kora im Hallentraining in St. Gallen Bild: Urs Bucher

Salomé Kora mag Schnee und Kälte nicht besonders. Viel lieber trainiert die Sprinterin an der Sonne. Unter anderem deshalb hat sie im vergangenen Jahr entschieden, St.Gallen zu verlassen und ihr Trainingsumfeld zu wechseln. Um sicher zu sein, machte sie einen Probelauf.

Der schöne Sommer auf Zypern

Einen Monat lang lebte sie im Sommer 2020 auf Zypern. Als sie zurückkam, war sie sich fast sicher, dass es der richtige Ort für sie sein würde. Und doch verbrachte Kora die vergangenen Monate nicht im Süden an der Wärme. Sie war stattdessen in Serbien. Dort ist es ähnlich kalt wie hier. Und auch ein bisschen Schnee ist vom Himmel gefallen, wenn auch nicht so viel wie in der Ostschweiz.

Dass sich ihre Pläne nochmals änderten, lag nicht daran, dass es Kora auf Zypern nicht gefallen hätte. Ganz im Gegenteil. Sie trainierte dort viel öfter mit Nagelschuhen als noch in der Schweiz. Auch der Umfang war grösser. Das passte ihr. Die 26-Jährige aus Arnegg sagt:

«Ich habe oft das Gefühl, dass ich Erfolge erst verdiene, wenn ich auch viel trainiert habe.»

Je mehr, desto besser, war deshalb lange ihr Motto.

Kaum unter Menschen

Zurück in der Schweiz, tauschte sie sich mit ihrem bisherigen Trainer Christian Gutgsell aus und mit ihren medizinischen Betreuern. Und sie spürte allmählich, dass die Trainingsart, die sie so gerne mag, für ihren Körper ein Risiko bedeuten könnte. Kora ist anfällig auf Verletzungen, die von Überlastungen herkommen. Ihre Verletzungsgeschichte ist lang.

So hatte sie auch immer wieder Probleme mit dem Fuss. Nach dem einmonatigen Aufenthalt auf Zypern kam sie zudem mit einer leichten Zerrung im Oberschenkel zurück.

Ein neuer Coach mit Renommée

«Ich merkte, dass ich einen Trainer brauche, der Erfahrung mit verletzten Athletinnen hat, der das Volumen individuell anpassen kann», sagt Kora. In Serbien hat sie einen solchen Coach gefunden: Goran Obradovic. Kora kannte ihn bereits von Wettkämpfen, seine Athleten ebenso.

Darunter ist etwa die Weitspringerin Ivana Spanovic, die an den Olympischen Sommerspielen 2016 in Rio de Janeiro Bronze gewann. Kora nahm mit ihm Kontakt auf und begann im Oktober, unter seiner Leitung zu trainieren.

Restaurants haben noch offen

Erst war die Trainingsgruppe in Novi Sad, der zweitgrössten Stadt Serbiens. Als die Sporthalle jedoch in ein Krankenhaus umfunktioniert wurde, wechselte sie nach Belgrad. Dort ist das öffentliche Leben aufgrund des Coronavirus weniger eingeschränkt als in der Schweiz. Es gilt zwar Maskenpflicht. Läden und Restaurants haben aber noch immer offen. Kora sagt:

«Ich schränke mich jedoch selbst ein, bin kaum unter Menschen, ausser in der Halle. Es wäre schade, mich jetzt anzustecken.»

Die Bedingungen seien dank einer Indoor-Tartanbahn und leistungsstarken Athleten ideal. Die Trainingsphilosophie fasst sie so zusammen: «Wir machen so viel wie nötig und so wenig wie möglich». Die intensiven Einheiten wurden für sie zwar weniger. Wenn dann aber Sprints auf dem Programm stehen, geben die Athleten alles – und haben auch genug Energie dafür.

Bisher nur Rennen in Belgrad

Die Hallensaison begann für Kora bereits im Dezember. Vier Rennen bestritt sie seither, viermal blieb sie unter der Limite für die Hallen-EM Anfang März im polnischen Torun. Dort dürfen pro Disziplin maximal drei Athleten pro Land starten.

Da die Konkurrenz in der Schweiz äusserst stark ist, wird eine Steigerung noch nötig sein. Zuletzt lief Kora die 60 Meter am vergangenen Wochenende in Belgrad in 7,33 Sekunden. Ganz zufrieden ist sie noch nicht. Kora sagt:

«Aber ich bin sehr dankbar, dass ich wieder einmal eine Hallensaison laufen kann.»

Die vergangenen beiden Winter war sie jeweils verletzt.

Dass Kora bisher nur in Belgrad lief, war so nicht geplant. Eigentlich wollte sie am vergangenen Wochenende am Meeting in St.Gallen laufen. Doch Serbien war bis vor kurzem auf der Quarantäneliste des Bundes. Wäre Kora in die Schweiz gereist, hätte sie zehn Tage nicht trainieren können. Ihr Plan B, direkt aus Belgrad an die EM zu reisen, kommt dank der Änderung nun nicht zum Zug.

Rennen in Berlin und Dortmund

Am Montag flog Kora in die Schweiz zurück. Von hier aus wird sie an die Hallenmeetings reisen. Unter anderem sind Rennen in Berlin und Dortmund geplant, bevor Mitte Februar die Schweizer Hallen-Meisterschaft in Magglingen ansteht. Danach wird sie für die letzten Vorbereitungen auf die Hallen-EM nochmals nach Serbien reisen.

Dann ist es dort vielleicht schon wieder etwas wärmer.