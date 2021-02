Leichtathletik Die Brühlerin Alina Tobler hat den Schweizer Rekord vor Augen Dreispringerin Alina Tobler setzt sich hohe Ziele für die Hallenmeisterschaften in Magglingen. Die Ausgangslage ist für die 21-Jährige kurios. Nico Conzett 20.02.2021, 05.00 Uhr

Sprung nach ganz oben: Alina Tobler peilt den Schweizer Rekord an. Bilder: Michel Canonica

Bald ein halbes Jahr ist es her, seit sich Dreispringerin Alina Tobler aus Walzenhausen erstmals zur Schweizer Meisterin in der höchsten Kategorie gekürt hat. An den Meisterschaften in Basel sprang sie eine persönliche Bestweite von 13,01 Metern.

An den heute beginnenden Hallenmeisterschaften in Magglingen will Tobler erneut die Beste sein. Kurios ist: bereits jetzt steht fest, dass ihr der Titel nicht zu nehmen sein wird. Denn Tobler ist die einzige Athletin, die in ihrer Disziplin am Start steht. Schuld an diesem Kuriosum ist die Coronapandemie. Weil zurzeit nur Leichtathletinnen und -athleten mit Nationalkaderstatus Wettkämpfe bestreiten dürfen, sind die potenziellen Konkurrentinnen schon einmal rar: Im Dreisprung besitzt neben Tobler nur die Bernerin Gaëlle Maonzambi den entsprechenden Status. Zu allem Überfluss fällt diese verletzt aus.

Aufholbedarf in den technischen Disziplinen

Die Beste sein zu wollen, bezieht Tobler demzufolge nicht auf diesen einzelnen Wettkampf an den Hallenmeisterschaften, sondern auf ein ungleich höheres Ziel: Sie will den Schweizer Rekord knacken. Dieser wird aktuell von Barbara Leuthard gehalten und beträgt in der Halle 13,29 Meter, aufgestellt vor mehr als 15 Jahren.

Doch ist es überhaupt möglich, sich ohne Konkurrenz zu einer solchen Höchstleistung anzutreiben? Tobler sieht das Positive an der Ausgangslage:

«Der Druck fällt weg ohne Konkurrentinnen.»

Mehr zu denken gibt der 21-Jährigen die womöglich kühle Atmosphäre in der Halle ohne Zuschauer. Sie ist aber zuversichtlich: «Beim letzten Meeting in Magglingen war die Stimmung in der Halle trotzdem recht gut.»

Schweizer Rekord ist ein Mittel zum Zweck für Tobler

Den Schweizer Rekord aufstellen zu wollen, ist für Tobler derweil nicht irgendein willkürliches Ziel, sondern vielmehr ein Mittel zum Zweck. Sie will sich für die U23-EM im Sommer qualifizieren, die Limite dafür beträgt 13,30 Meter. Also ein Zentimeter mehr als die aktuelle Schweizer Bestmarke. Die Walzenhauserin sagt:

«Es ist schon ein wenig verrückt, dass ich für die Qualifaktion einen Schweizer Rekord hinlegen muss.»

Diese Tatsache zeigt, dass die Schweizer Leichtathletik im Dreisprung – sowie generell in den technischen Disziplinen – der Weltspitze hinterher hinkt. Talentierte junge Athleten würden in der Schweiz oft auf die Sprintdisziplinen setzen, sagt Tobler. Daher gäbe es in jenen Disziplinen auch viel mehr Athleten, die das Potenzial haben, den Sprung an die internationale Spitze zu schaffen.

Ein Blick auf die Startlisten in Magglingen bekräftigt diese Aussage. Während Tobler alleine an den Start muss, kämpfen bei den Frauen in den Sprintdisziplinen 21 Athletinnen um die Medaillen. Weshalb diese ungleiche Verteilung? Ein möglicher Erklärungsansatz: Das Vorurteil, dass Dreisprung ungesund ist und beispielsweise Knie- und Fussgelenke schädigt. Tobler widerspricht dem vehement:

«Wenn man die Technik beherrscht, ist Dreisprung überhaupt nicht ungesund. Es ist ein Mythos.»

Yoga als psychischer und physischer Ausgleich

Tobler hatte in ihren Juniorinnenjahren zwar selbst mit Verletzungen zu kämpfen, aber mehr mit solchen muskulärer Natur. Seit vier Jahren ist sie nun praktisch verletzungsfrei unterwegs. Ihr Geheimrezept: Yoga. «Seit ich Yoga als Ausgleich mache, sind die Verletzungen verschwunden», erklärt Tobler. Sie schätzt an der aus Indien stammenden Lehre, dass sie physisches Training in Form von Beweglichkeits- und Rumpfübungen mit mentalem Training vereint.

«Das meditative, bewusste Herunterfahren tut mir gut.»

Die 21-Jährige will den Dreisprung mit guten Leistungen populärer machen.

An den Hallenmeisterschaften in Magglingen will die Athletin des LC Brühl hingegen keinesfalls herunterfahren, auch wenn sie die einzige Dreispringerin am Start ist. Mit guten Leistungen könnte sie dazu beitragen, dass der Dreisprung aus dem Schatten anderer Disziplinen hervortritt und populärer wird. «Ich bin dran», sagt die 21-Jährige mit einem Grinsen.