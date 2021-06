LEICHTATHLETIK Ein Prozess, der dauert: Der Thurgauer Hürdenläufer Kariem Hussein vertraut auf einen neuen Laufstil Europameister Kariem Hussein arbeitete an. Und verbesserte sich dank neuer Methoden. Am Freitag, 25. Juni, startet er an der Schweizer Meisterschaft in Langenthal zum Vorlauf. Raya Badraun 25.06.2021, 05.05 Uhr

Stark wie schon lange nicht mehr: In Genf läuft Kariem Hussein über 400-m-Hürden eine Zeit von 49,29 Sekunden. Bild: Martial Trezzini/Keystone (12. Juni 2021)

«Ich fühle mich nicht wie ein Leichtathlet.» Das hat Kariem Hussein früher oft gesagt. Die Frage nach dem Warum konnte der 400-m-Hürdenläufer damals aber nicht recht beantworten. Heute hat er eine Ahnung, woher diese Gefühle kamen. Dem früheren Fussballer, der erst mit Anfang 20 zur Leichtathletik fand, fehlten die Automatismen, aber auch ein Laufstil, der über Jahre entwickelt und verfeinert wurde. Der 32-jährige Thurgauer sagt:

«Ich war vor jedem Rennen nervös, weil ich nicht wusste, was ich tun muss. Es tönt komisch, aber so ist es.»

Den Rhythmus, den er laufen musste, kannte er. Aber er wusste nicht, woran er sich im Rennen festhalten soll, worauf er achten muss, um schnell zu sein. Man hat ihm die Unsicherheit damals nicht angesehen. Intuitiv hat er vieles richtig gemacht – etwa an der Heim-EM 2014, als er Europameister wurde.

Sein Vorteil war, dass er stets mental stark war. Er kann sich vor einem Rennen gut pushen, antreiben. Doch das braucht viel Energie und zehrte teilweise an ihm. Und er verlor dadurch auch ein Gefühl für sich und seinen Körper. «Ich habe mich dadurch nicht mehr gespürt», sagt Hussein. «Das kann nicht mehr meine Waffe sein.»

Er hat gut auf die Änderungen reagiert

Die Neuausrichtung kam mit dem Coronavirus. Normalerweise reiste Hussein regelmässig nach Deutschland, um mit Sven Rees Sprinttrainings zu absolvieren. Im vergangenen Jahr war dies plötzlich nicht mehr möglich. Der Ostschweizer suchte eine neue Lösung. So tat er sich mit Rolf Malcolm Fongué zusammen.

Automatismen etablieren, die zum Hürdenläufer passen

Hussein kannte den ehemaligen Sprinter noch von früher. Gemeinsam wollten sie herausfinden, was er im Rennen ansteuern muss, um seinen Körper richtig nutzen zu können. Und sie wollten Automatismen etablieren, die zum Hürdenläufer passen. Im Juli vor einem Jahr begannen sie mit dem Lauf-ABC. Sie probierten aus, analysierten, verwarfen. Sie nahmen alles auseinander und änderten vieles. «Es ist ein schmaler Grat», sagt Hussein.

Auch er kennt Athleten, die ins Ausland zu einem anderen Trainer gingen, Neues lernten und dann plötzlich langsamer waren als zuvor. Und es ist ein Prozess, der dauert. Ein Jahr wird für einen neuen Laufstil wohl kaum reichen. Hussein sagt aber auch:

«Ich habe gut auf die Änderungen reagiert.»

Diesen Sommer lief Hussein zweimal über 400 m Hürden und blieb zweimal unter 50 Sekunden. «Es hat sich gut angefühlt, aber Potenzial ist noch da», sagt er.

Viele Rennen hatte er bisher noch nicht. Ganz anders war das früher. Damals startete er Wochenende für Wochenende und versuchte dank der Rennen, besser zu werden. «Zu diesem Zeitpunkt war es das Richtige für mich», sagt er. Doch heute setzt er vermehrt auf Trainings und tritt im 2-Wochen-Rhythmus zu Wettkämpfen an. Hussein sagt:

«Ich nehme mir gerne Zeit, um mich gut vorzubereiten – so wie auf Prüfungen.»

Das gibt ihm Sicherheit, ein gutes Gefühl an der Startlinie. Auch hat er dadurch mehr Ruhe im Alltag, und er muss weniger reisen. «Ich fühle mich wohl damit.»

Die Olympischen Spiele sind wieder in Reichweite

Die Olympia-Limite von 48,90 Sekunden hat Hussein noch nicht unterboten. 2017 lief er das letzte Mal in diesem Bereich. Danach kämpfte er mit einer langwierigen Verletzung, die einen langen Aufbau nach sich zog. Manche haben ihn in dieser Zeit bereits abgeschrieben. Das hat auch Hussein mitbekommen. Er findet es legitim, kann es auch nachvollziehen. Er sagt:

«Ich war nicht auf dem Niveau, auf dem ich gerne gewesen wäre. Trotzdem habe ich an mein Ziel geglaubt.»

Nun sind die Olympischen Spiele in Tokio wieder in Reichweite. Auch wenn er die Limite nicht mehr unterbieten würde, sollte er die Qualifikation zumindest via World-Ranking schaffen.

«Glücklicherweise habe ich dadurch keinen Stress», sagt Hussein. Trotzdem sei es sein Ziel, schneller zu sein, die Limite noch zu unterbieten. «Die Zeit hätte ich schon in Genf in den Beinen gehabt», sagt er. Lange über sein Potenzial sprechen möchte er jedoch nicht. Er sagt:

«Lieber will ich es im Rennen zeigen.»

Die nächste Chance hat er in Langenthal an der Schweizer Meisterschaft. Dort startet er am Freitagabend, 25. Juni zum Vorlauf.