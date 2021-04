Leichtathletik «Das Wettkampfgefühl ist noch da»: St.Galler Sprinterin startet mit der Staffel-WM in Polen in die Saison Salomé Kora bestreitet ihren ersten Ernstkampf an der Staffel-WM in Polen. Sie startet als einziges Mitglied der erfolgreichen WM-Staffel von 2019. In Doha erreichten die Schweizerinnen Platz vier. Raya Badraun 30.04.2021, 05.00 Uhr

Salomé Kora startet in Polen als einziges Mitglied der erfolgreichen WM-Staffel von 2019. In Doha erreichten die Schweizerinnen über 4 x 100 m Platz vier. Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

«In der Staffel zu rennen ist wie Velofahren», sagt Salomé Kora. «Man verlernt es nicht.» Das ist ein Glück. Denn es ist viel Zeit vergangen, seit Kora ein 4x100-m-Rennen bestritten hat. Im Oktober 2019 lief die Schweizer Staffel letztmals an der WM in Doha. Am Ende belegte sie den hervorragenden vierten Rang – und qualifizierte sich für die Olympischen Spiele von Tokio. Nun folgt als Wiedereinstieg nach eineinhalb Jahren gleich der nächste Höhepunkt: Die Staffel-WM dieses Wochenende im polnischen Chorzów. Einen weiteren Schweizer Rekord wie 2019 – damals kamen sie nach 42,18 Sekunden ins Ziel – wird es wahrscheinlich nicht geben.

Das liegt nicht nur daran, dass die Sommersaison erst beginnt. Von der Standardstaffelbesetzung ist für einmal nur Kora dabei. Mujinga Kambundji befindet sich nach einer Fussverletzung Ende 2020 noch im Aufbau. Sarah Atcho erlitt in der Vorbereitung eine leichte Muskelverletzung und Ajla Del Ponte wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Damit wird eine neu zusammengewürfelte Gruppe an die WM nach Polen reisen. Zu den fünf Staffelläuferinnen gehört unter anderem Riccarda Dietsche vom KTV Altstätten. Die Startaufstellung ist noch offen. Kora sagt:

«Ich bin zuversichtlich, dass wir unser Ziel trotzdem erreichen.»

Die Schweizerinnen streben an der WM mindestens einen Platz unter den ersten zehn an. Damit würden sie sich direkt für die WM im kommenden Jahr in der US-amerikanischen Stadt Eugene qualifizieren.

Salomé Kora (links, 2.) und Ajla Del Ponte (1.) an der Schweizer Hallenmeisterschaft. Peter Klaunzer / KEYSTONE

Kora muss sofort bereit sein

Am vergangenen Samstag reiste Kora für die letzten Vorbereitungen mit der Staffel nach Bellinzona. Bereits nach dem ersten Training habe das Timing bei der Übergabe des Stabes wieder gepasst, sagt sie. Das liegt auch daran, dass die Staffelläuferinnen in den vergangenen Jahren regelmässig zusammen trainiert haben und sich gut kennen. «Jede trainiert auf jeder Position», sagt Kora.

«So können wir im Notfall auch spontan umstellen.»

An grossen Anlässen ist das bisher nicht passiert. An der Team-EM 2019 verletzte sich jedoch Kora kurz vor dem Rennen am Knie, Cornelia Halbheer sprang für sie ein.

Es ist ein spezieller Saisonstart für Kora. Normalerweise braucht die 26-jährige St.Gallerin ein paar Rennen, um in Fahrt zu kommen. Nun muss sie sofort bereit sein. Es spielt ihr jedoch in die Karten, dass die Hallen-Saison noch nicht lange zurückliegt. In den letzten Jahren verpasste sie diese verletzungsbedingt. «Das Wettkampfgefühl ist noch da», sagt sie. Im Winter stellte Kora mit 7,25 Sekunden über 60 m eine persönliche Bestzeit auf. Zum Abschluss der Saison verpasste sie allerdings den Final an der Hallen-EM um eine Tausendstelsekunde. Kora:

«Den Frust habe ich als Motivator mitgenommen.»

Die Vorbereitung auf den Sommer lief gut. Kora war dreieinhalb Wochen in Dubai, wo sie an der Sonne trainieren konnte. Nachdem sie im vergangenen Sommer verletzungsbedingt kein Rennen bestritt, kann sie nun wieder schmerzfrei trainieren. Nach der WM nimmt sich die Ostschweizerin nochmals drei Wochen Zeit, um im Training Gas zu geben und am individuellen Start zu arbeiten.

Halbfinal bei Olympia als Ziel

Am Wochenende vom 22. Mai startet sie dann erstmals über 100 m. Wo ist noch offen. «Es ist fast unmöglich, den Wettkampfkalender für diesen Sommer bereits fix zu planen», sagt Kora. Gerne würde sie jedes Wochenende starten, im In- und im Ausland. Die Verhandlungen mit den Organisatoren laufen.

Auch weitere Rennen mit der Staffel sind geplant. Ihr Ziel ist es, ihre Form von 2019 zu bestätigen, als sie mit 11,13 s eine persönliche Bestzeit aufstellte. Dieses eine Rennen blieb damals jedoch eine Ausnahme. «Nun will ich regelmässig in diesem Bereich laufen», sagt Kora.

Die Hallen-Saison hat ihr gezeigt, dass dies möglich ist. Auch an den Olympischen Spielen in Tokio, ihren zweiten nach Rio 2016, will sie nicht nur dabei sein. Der Halbfinal ist das Ziel. Ihre persönlichen Ambitionen gehen Hand in Hand mit jenen der Staffel. Kora sagt:

«Wenn die Form von allen passt, können wir uns einiges erträumen.»

Nach vielen vierten und fünften Plätzen an Grossanlässen, wäre die Zeit reif für mehr.