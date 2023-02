Leichtathletik Das schnelle Gefühl ist zurück: Salomé Kora greift in St.Gallen die EM-Limite an Die St.Galler Sprinterin Salomé Kora ist nach einem unbefriedigenden Jahr zurück im Geschäft: Nach einem guten Start ins 2023 möchte sie am Samstag an der Hallen-Schweizer-Meisterschaft im Athletik-Zentrum die EM-Limite schaffen. Ohnehin setzt sich die 28-Jährige hohe Ziele für die nahe Zukunft, Olympia inklusive – auch wenn ihr der Rücken etwas zu schaffen macht. Ralf Streule Jetzt kommentieren 18.02.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Salomé Kora: «Ich bin sicher, dass ich noch schneller werden kann.» Bild: Michel Canonica (St. Gallen, 15. Februar 2023)

Das Leben einer Sprinterin ist eine tagelange, wochenlange, jahrelange Suche nach wenigen Hundertstelsekunden. Wie langwierig, aber auch befriedigend diese akribische Suche sein kann, hat Salomé Kora in den vergangenen Jahren erlebt. Hochs und Tiefs gab es zuletzt in kurzer Abfolge: 2021 war ein gutes Jahr mit persönlichen Bestzeiten und der Olympiateilnahme in Tokio, sowohl im Einzel als auch in der Staffel.

2022 hingegen war zum Vergessen, «fast auf allen Ebenen», wie die St.Gallerin sagt: keine Einzelteilnahme an den Grossanlässen, Enttäuschungen mit der Staffel. Und am Anfang der vergangenen Saison standen Bandscheibenprobleme, mit denen sie sich zuerst einmal arrangieren musste.

Mujinga Kambundji, Ajla Del Ponte, Salomé Kora and Geraldine Frey (von links) nach dem enttäuschenden siebten Staffel-Platz an der WM in Eugene. Bild: Jean-Christophe Bott/KEY

Am Samstag startet sie im St.Galler Athletik-Zentrum zu den Schweizer Hallenmeisterschaften über 60 Meter. Rechtzeitig sei das gute Gefühl zurück, sagt sie. «Ich bin viel zuversichtlicher als noch vor einem Jahr zu Saisonbeginn», sagt sie wenige Tage vor dem Heimauftritt. Was mit stabilem Training zu tun habe.

Und damit, dass sie die Sache mit der Bandscheibe in den Griff bekommen habe. «In den Griff bekommen heisst: Ich habe Wege gefunden, damit umzugehen.» Enge physiotherapeutische Betreuung gehört dazu, wie auch Kraft- und Dehnübungen am Morgen nach dem Aufstehen – und am Abend vor dem Zubettgehen. «Man gewöhnt sich daran.» Es lohnt sich jedenfalls: «Das Körpergefühl in den Trainings ist wieder wie früher.»

Salomé Kora posiert im St. Galler Athletik-Zentrum, wo sie sich am Samstag einen persönlichen Rekord über 60 Meter erhofft. Bild: Michel Canonica

Schnelle Bahn und die gute Konkurrenz lassen hoffen

Und so setzt sie sich wieder hohe Ziele, wie auch ihrer Website zu entnehmen ist, wo ein Countdown die verbleibenden Tage bis zu den Olympischen Spielen in Paris anzeigt (524). Für das laufende Jahr sind die Ziele ebenfalls gegeben.

Einerseits die WM im August in Budapest. Anderseits, bereits in zwei Wochen, die Hallen-EM in Istanbul. Die nötige Limite will Kora heute in St.Gallen schaffen. 7,24 Sekunden über 60 m sind gefordert. Ihre Bestzeit von 2021 liegt eine Hundertstel darüber. Dennoch rechnet sie damit, es schaffen zu können. Weil sie vor drei Wochen in Stockholm 7,27 Sekunden schaffte. Weil die Bahn in St.Gallen schnell ist. Und weil die grosse nationale Konkurrenz sie antreiben werde.

Nebst Hallen-Weltmeisterin und Dominatorin Mujinga Kambundji sind aufstrebende Athletinnen wie Géraldine Frey, Natacha Kouni oder Melissa Gutschmidt am Start. Oder Sarah Atcho und die Rheintalerin Riccarda Dietsche.

Noch lange nicht auf den letzten Karriere-Metern

Das derzeit sehr hohe nationale Niveau der Sprinterinnen sei Ansporn für sie, sagt Kora. Auch wenn damit eine EM-Limite nicht mehr zwingend reiche, die Schweiz vertreten zu dürfen. Und auch wenn ihr Platz in der Staffel damit immer umkämpfter werde. Ein Verdrängungskampf, der auch Unruhe bringen kann? Und der ein Grund für die unglücklichen Staffel-Auftritte an EM und WM sein könnte?

Kora schliesst es nicht aus, auch wenn die Stimmung unter den Konkurrentinnen immer gut sei. Längst zählt Kora mit ihren 28 Jahren zu den routiniertesten Sprinterinnen des Landes, seit bald zehn Jahren gehört sie zu den schnellsten Frauen der Schweiz. Noch lange aber wähnt sie sich nicht auf den letzten Metern ihrer Karriere. Sie sagt:

«Ich bin sicher, dass ich noch schneller werden kann. Mein Trainingsalter ist noch nicht so hoch.»

Will heissen: Da sie erst mit 17 Jahren mit der Leichtathletik begonnen hat, liege in den Trainings noch mehr Potenzial brach als bei Gleichaltrigen. Sie stehe «am Anfang der zweiten Karrierehälfte», so formuliert sie es.

Auf der Suche nach den Hundertsteln hat sich Kora in den vergangenen Jahren immer wieder in unterschiedliche Trainingssituationen begeben. Vor drei Jahren noch trainierte sie in erster Linie in St.Gallen, zusammen mit einer Sprinterinnengruppe unter Christian Gutgsell. Danach suchte sie neue Reize.

Es entstand der Kontakt zur Trainingsgruppe von Goran Obradovic, mit der sie darauf während 15 Monaten in Serbien zusammenarbeitete. Vor einem Jahr zog es sie trotz guter Entwicklung zurück in die Schweiz, weil das Hin und Her zwischen den Ländern Unruhe in den Alltag gebracht habe. Was sie aber in jener Zeit gelernt habe, sei, besser zu spüren, welches Training der Körper gerade brauche.

Trainingspuzzle in Zürich, Bern und St.Gallen

Unterdessen lebt die ausgebildete Sekundarlehrerin in St.Gallen und Magglingen, absolviert die Physio in der Ostschweiz, arbeitet hier weiterhin mit Gutgsell zusammen. Anderseits absolviert sie in Zürich Einheiten mit Sprint-Nationalcoach Patrick Saile, unter anderem mit den Kambundji-Schwestern. Hauptcoach aber ist seit einem Jahr Adrian Rothenbühler, der zuvor auch die Staffel und die Kambundjis betreut hatte. Bei ihm trainiert Kora vorwiegend im Berner Wankdorf.

Die Kombination passt – ob sie auch schon Früchte trägt, zeigt sich heute. Und dann während der Freiluftsaison, wo für die WM sehr schnelle 11,08 Sekunden über 100 m gefordert sind. Oder eine gute Platzierung im internationalen Ranking. Mindestens für zweites sei sie bereit, ist Kora überzeugt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen