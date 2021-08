Laufsport Auffahrtslauf: 10 Tipps für einen erfolgreichen Wettkampf Welche Kleidung soll ich tragen? Wo stehe ich am besten ein? Und wie halte ich den Lauf durch? So meisterst du den Wettkampf wie ein Profi. Martin Oswald 20.08.2021, 14.02 Uhr

Am Auffahrtslauf herrscht teilweise reges Treiben. Bild: Ralph Ribi (St.Gallen, 30. Mai 2019)

1. Keine kulinarischen Experimente

Iss und trink das, was du sonst auch immer isst und trinkst. Ansonsten riskierst du, dass dein Magen reagiert – ausgerechnet am Tag, an dem du Höchstleistung erbringen willst. Dieser Tipp gilt insbesondere auch während des Laufes. Natürlich können Energie-Riegel, Gels oder isotonische Getränke verlorene Energie wieder ausgleichen, aber nimm nur Dinge zu dir, die du schon im Training ausprobiert hast und die dein Magen kennt und gut verträgt. Weitere Tipps zur Ernährung findest du hier.

2. Bloss kein Ärger mit der Kleidung

Was du beim Wettkampf trägst, soll sich anfühlen wie eine zweite Haut und dich auf keinen Fall während des Laufs plagen. Darum müssen die Schuhe bereits bestens eingelaufen und in Trainingsläufen getragen worden sein. Sogar die Socken dürfen schon mal getragen sein, damit keine Waschmittelrückstände an den Füssen scheuern.

Sowohl Mann wie Frau tun gut daran, die Brustwarzen zu schützen. Ein T-Shirt, welches unangenehm reibt, kann über eine lange Laufstrecke schon mal die Haut blutig scheuern. Sorgfalt gilt natürlich auch beim Anbringen der Startnummer.

3. Aufwärmen, aber keine Kraft vergeuden

Egal ob du zehn Kilometer oder den Halbmarathon läufst: Es ist wichtig, dass du vor dem Startschuss die Muskulatur in Bewegung bringst und so Betriebstemperatur erreichst. Laufe dazu eine kleine Runde, aber nur so weit, dass du nicht bereits vor dem Start Energie verpuffst.

4. Vorsicht beim Start

Beim Startschuss gibt es für viele kein Halten mehr: Ab durch die Mitte. Aber Achtung: Auf dem ersten Kilometer herrscht Dichtestress und du willst auf keinen Fall über andere Füsse stolpern oder an einer Abschrankung hängen bleiben. Nimm darum das Tempo der Masse auf, versuche nicht zu überholen, dazu bleibt später noch genug Zeit. Hebe die Füsse gut an und halte die Arme ein wenig breiter, um gut in Kontakt zu sein mit den Läufern links und rechts. Um nicht von Beginn weg in den Stress zu kommen, ist es wichtig, dass du im Startfeld dort einstehst, wo du mit deiner zu erwartenden Zeit hinpasst.

5. Regelmässig laufen

Natürlich fühlst du dich am Lauftag grossartig und natürlich willst du deine Bestzeit verbessern. Aber versuch dennoch auf den ersten Kilometern ganz in deinem vertrauten Tempo zu laufen. Dabei kann es helfen, bei den Kilometer-Markierungen entlang der Strecke zu überprüfen, ob die Zeit pro Kilometer passt. Wenn du dir beispielsweise vornimmst, die zehn Kilometer in einer Stunde zu absolvieren, dann solltest du den Kilometer in rund sechs Minuten absolvieren. Gerade auf der Halbmarathonstrecke besteht die Gefahr, dass man gegen Schluss einen zu schnellen Start büsst.

6. Unterwegs trinken

Je nach Wetter und Temperatur ist es wichtig, auch unterwegs Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Während des Laufens zu trinken, ist aber gar nicht so einfach. Besser du gehst ein paar Schritte und verschluckst dich nicht. Und bitte wirf die gebrauchten Becher nicht einfach in die Natur. Es gibt grosse Abfallbehälter entlang der Strecke.

7. Besser atmen

Die einen atmen durch die Nase, die anderen durch den Mund, andere wiederum durch die Nase ein und durch den Mund aus. Entspann dich und atme ganz natürlich, so wie es dir am wohlsten ist. Für etwas mehr Sauerstoff können Nasenpflaster helfen, welche die beiden Nasenflügel etwas anheben. So bekommt man noch mehr Luft.

8. Mit Haltung laufen

Machen wir uns nichts vor. Je länger der Lauf dauert, desto grösser wird die Erschöpfung. Je mehr du dich aber in diese Erschöpfung hineinfallen lässt und den Kopf hängen lässt, desto anstrengender wird dein Laufstil für den Körper. Versuche während des ganzen Laufs den Kopf schön gerade über dem Körper zu halten und mit den Armen aktiv und rund zu schwingen. Dabei kann es helfen, wenn sich Daumen und Zeigefinger berühren. Weitere Tipps für den perfekten Laufstil findest du hier.

9. Geniesse den Lauf!

Unzählige Male hast du alleine deine Runden gedreht. Dich bei Regen und Kälte zum Training motiviert. Der Tag des Rennens ist Feiertag. Du läufst mit Tausenden anderen Läuferinnen und Läufern. Alle, die hier mitmachen und ins Ziel kommen, sind Siegerinnen und Sieger. Also: Enjoy the run!

10. Nach dem Lauf ist vor dem ...

Nach dem Zieleinlauf darf sich erstmal einfach Stolz breitmachen, es geschafft zu haben. Zieh nach Möglichkeit bald etwas Trockenes und Warmes an, um dich nicht zu erkälten. Nimm dir ein paar Momente Zeit, etwas zu trinken und zu essen, gerade so wie es dein Körper dir signalisiert. Eine Massage der Beine unterstützt die rasche Regeneration und ist nach so einem Wettkampf einfach eine Wohltat. Und noch ein letzter Tipp: Gegen Muskelkater in den Tagen nach dem Lauf hilft es, möglichst schon am Tag danach wieder eine lockere Runde zu drehen. Das ist aktive Regeneration für Ihren Körper.

Martin Oswald ist Redaktor beim «St.Galler Tagblatt» und hat unter anderem drei Marathons, zehn Halbmarathons und einen 100-km-Lauf absolviert.