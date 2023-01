Lauberhorn-Abfahrt Ein Bubentraum: Ein St.Margrether spurt für die Besten – und verliert bloss acht Sekunden auf Odermatt Janique Künzler ist Vorfahrer der Lauberhorn-Abfahrt. Keine Jekami-Fahrt, kein Himmelfahrtskommando. Der 33-Jährige sagt: «Es wäre nicht gut, wenn man mich im Fernsehen sähe, das bedeutete nämlich, dass ich gestürzt wäre.» Seine Oberschenkel sind auf der härtesten Strecke der Welt ein bisschen früher blau. Christian Brägger Jetzt kommentieren 13.01.2023, 18.18 Uhr

Janique Künzler im Ziel nach dem Super-G, den er am Freitag nach einem Renn-Unterbruch bestritt.

Was für ein Traum. Hier am Lauberhorn, wo Skifahrer Legenden produzieren. Oder selbst zu einer werden. Auf der mit 4480 Metern längsten Weltcup-Strecke der Welt, bestimmt für die Besten der Besten. Und für ihn, Janique Künzler, wohnhaft in Au, aufgewachsen in St.Margrethen und dort Präsident des Tennisclubs, Versicherungsbroker für Firmenkunden und passionierter Amateur-Fahrer, als Bub früher selbst im Ostschweizer Skizirkus: Der 33-Jährige ist am Samstag, vor dem Rennstart um 12.30 Uhr, der letzte von drei Vorfahrern der Männerabfahrt. Er dürfte in etwa 2:40 Minuten unterwegs sein.

Damit das gesagt ist. Das ist kein Himmelfahrtskommando, kein Jekami-Run. Das darf und kann es gar nicht sein für einen, der auf leicht verkürzter Strecke die Ziellinie knapp acht Sekunden nach Marco Odermatt überquert. Der beim legendären Hundschopf, vor den Augen von Eiger, Mönch und Jungfrau, 35 Meter weit springt. Dessen Mutter die Ängste einer Mutter hat und sehnlichst auf das SMS aus dem Zielraum wartet, dass alles gut gegangen sei. Der Sohn konnte sie nach beiden Trainingsabfahrten beruhigen.

Beworben, genommen und blaue Oberschenkel

In Künzlers Leben als Hobbysportler ist die «Teilnahme» an der Lauberhorn-Abfahrt so etwas wie der Lottosechser. Wie es überhaupt dazugekommen ist, hat der gelernte Zimmermann innert Kürze erklärt. Im vergangenen Winter fuhr er in St.Moritz die Masters-WM der Ü30-Fahrer, bei den Herren Elite Amateure, den Senioren also. Er gewann im Super-G wie Riesenslalom die Bronzemedaille und lernte Stefan Schneeberger kennen, den schweizweit wohl besten Fahrer auf Amateurstufe und seit zig Jahren im Weltcup Vorfahrer, die jener in Wengen zugleich verantwortet.

Künzler fragte nach, wie man in den erlesenen Kreis gelangen könne und reichte seine schriftliche Bewerbung ein. Ein paar Monate später erhielt er im Sommer von Schneeberger das Okay – ein Bubentraum. Was waren die Kriterien? Künzler lacht: «Keine Ahnung. Ich weiss nur: Es ist ein Privileg, ein Adrenalinkick.»

Mit 145 Sachen unterwegs

Eine Zielzeit hat sich der Rheintaler nicht vorgenommen, gefordert ist er auch so. Seine Höchstgeschwindigkeit im Haneggschuss beträgt 145 km/h, die Cracks haben hier mindestens 10 km/h mehr. Das Brüggli-S (seit 2008 Kernen-S) gilt es sauber zu fahren, leichter gesagt als getan. Das Problem sind die Oberschenkel, sie bleiben es bis zum Ziel, auch bei den Profis. «Aber bereits hier sind meine total blau», sagt Künzler. Er weiss sich bei gewissen Stellen zu helfen, stützt in der Hocke mit den Ellbogen auf den Oberschenkeln auf.

«Dort, wo es niemand sieht und es fast keine Zuschauer hat.»

In der Minschkante fragt er sich jeweils, wie er hier bloss heil durchkomme. Beim Ziel-S ist er dann völlig am Anschlag mit den Beinen. «Da gilt es, mit so wenig Aufwand wie möglich das Ziel zu erreichen.» Angst hat er nach der ersten Trainingsabfahrt keine mehr, es bleibt: grosser Respekt.

Fussballer des FC Rebstein

Der 3.Liga-Fussballer des FC Rebstein fühlt sich trotz eines Sehnenrisses im Knie, erlitten im Sommer in der Meisterschaft, gut vorbereitet mit fünf wöchentlichen Krafttrainings in den vergangenen Monaten. Für diese Woche gehört er ein bisschen zum Tross der Schweizer, der in Wengen im selben Hotel einquartiert ist. Kost und Logis sind bezahlt. Gewissenhaft präpariert Künzler seine Skis von 2,15 Metern Länge selbst anhand der Tipps der Serviceleute, 5 Paar (2 Super-G, 2 Abfahrt, 1 Besichtigung) stellt ihm einen prominente Marke auf sein Anfragen hin zur Verfügung.

Nach den Trainings strampelt Künzler, der bloss ein Paar Skischuhe, dafür sogar einen Helmsponsor hat, wie die Profis das Laktat aus den Beinen. Zudem besucht er die Sauna, «da gehen die anderen Schweizer aber nicht hin und ich weiss nicht, ob mir das tatsächlich guttut», sagt er. Und abends, da genehmigt sich Künzler auch einmal ein Bier.

Small-Talk mit Odermatt und Feuz

Manchmal kommt es beim gemeinsamen Nachtessen zum Small-Talk mit Odermatt oder Beat Feuz. Bei der Besichtigung der Piste sieht er die Profis wieder und Künzler fragt hie und da die Trainer nach der optimalen Linienwahl.

«Sie sind mir eine grosse Hilfe. Aber es ist gegenseitig, ich soll ja auch eine gute Spur legen.»

Nach dem Besichtigungszeitfenster geht es für die Fahrer mit der Bahn jeweils wieder rauf in die Kleine Scheidegg und von dort zum Starthaus. Auch der Vorfahrer absolviert im Kopf nochmals die Strecke.

Es ist das erste Mal, dass Künzler eine derart pickelharte, perfekt präparierte Piste hinunterfährt. «Es ist wie auf der Eisbahn», sagt er. Doch viele Dinge kennt er aus der Kindheit. Mit acht Jahren trat er dem Skiclub Oberegg bei, aus dieser Zeit ist der Skicrosser Marc Bischofberger bis heute Freund wie Ratgeber geblieben; dem Vernehmen nach würde dieser auch gerne einmal die Lauberhorn-Abfahrt bestreiten.

Früher gegen Hirscher gefahren, Skicorsser Bischofberger ist ein Freund

Früher betrieb Künzler mit Hilfe der Eltern, die vier Bäckereien haben, einen grossen Aufwand im Skisport. Er nahm sogar an internationalen Rennen teil, dabei kam es einst zum Aufeinandertreffen mit dem späteren Serienweltcupsieger Marcel Hirscher; der Österreicher habe allen Jungen vier Sekunden oder mehr pro Lauf abgenommen, sagt Künzler, der sogar ein Europacup-Rennen bestritt. Auch tauchten Carlo Janka oder Mauro Caviezel in den Ranglisten gemeinsamer FIS-Rennen in der Ostschweiz auf, ehe es für Künzler im Alter von 15 Jahren nicht mehr weiterging.

Gelernt bleibt gelernt. Künzler, der auch schon das Matterhorn hochgekraxelt und heute Mitglied des Skiclub Urnäsch ist, will weiter jedes zweite Wochenende Wettkämpfe bestreiten. Am Freitag wurde er beim Super-G nach einem langen Unterbruch auf die Piste geschickt. Von seinem Abfahrtsrun werden am Samstag, unmittelbar vor 12.30 Uhr, die Fernsehstationen nach Marc Berthods Kamerafahrt zwar keine Bilder einfangen. «Es wäre nicht gut, wenn man mich im Fernsehen sähe, das bedeutete nämlich, dass ich gestürzt wäre.»

Ohnehin hat Künzler vom Organisationskomitee die klare Vorgabe, welcher alles unterzuordnen ist: Linie halten, spuren, ins Ziel kommen – stürzen ist verboten. Wie die Cracks hofft er auf schönes Wetter. Es wäre wohl eine einmalige Sache, der jungen Familie zuliebe – Künzler ist vor zwei Wochen Vater einer Tochter geworden.

