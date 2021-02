Langlaufrennen Das Langlaufrennen vom Skitest bis zum Protein-Getränk: Der Wattwiler Beda Klee spricht vor seinen WM-Einsätzen über seine Rennvorbereitung, über Nervosität, «dumme Sekunden» und blaue Beine Mit den gestrigen Sprints wurde die nordische Ski-WM für die Langläufer lanciert. Am Wochenende folgen in Oberstdorf die Skiathlons und Teamsprints, am kommenden Mittwoch dann geht Beda Klee im 15-km-Skating-Einzelstart ins Rennen. Der 24-jährige Toggenburger, der möglicherweise auch in der Staffel zum Zug kommt, verrät, was vor dem Rennen erledigt sein muss, was er während des Laufs wahrnimmt – und welche mentalen Kniffs er auf den letzten Metern anwendet, wenn die Beine längst übersäuert sind. Ralf Streule 26.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Am Skiabstoss muss ich weiter arbeiten.» Beda Klee unterwegs für die Männerstaffel im Weltcup im Januar in Lahti. Bild: Federico Modica/Freshfocus / NordicFocus

Beda Klee, Sie starten am Mittwoch an der WM über 15 km. Wie sehen die Tage bis zum Rennen aus?

Am Wochenende laufe ich in Realp ein Swiss-Cup-Rennen als Vorbereitung, dann ist Erholung angesagt. Am ruhigsten ist es am Montag, zwei Tage vor dem Lauf. Tagsüber testen wir die Ski, gegen Abend gibt’s höchstens noch etwas Jogging, sonst wird Energie gespart. Am Vortag des Rennens gibt es dann einige kurze Belastungen auf der Rennstrecke, nicht Vollgas, aber technisch sauber und so, dass ich die Tempi in den Kurven abschätzen kann. Das Ziel ist es, herauszufinden, wo ich in welcher Technik laufen kann und wie intensiv ich einen Aufstieg angehen darf, um im Rennen nicht zu früh zu übersäuern.



Skitests zwei Tage vor dem Rennen? Da kann man doch kaum schon abschätzen, wie die Schneebedingungen am Tag x sein werden.

Beda Klee. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Nicht im Detail, ja. Aber die Serviceleute können aufgrund der Wetterprognosen bereits eine Vorauswahl an Ski treffen. Da kommen vielleicht noch fünf Paar in Frage, je nach Schneebedingungen sind es auch noch mehr. Da probieren wir aus: Welcher Schliff funktioniert, welcher Ski zieht am besten?

Wann entscheiden Sie sich definitiv für den Rennski?

Eineinhalb Stunden vor dem Start testen wir die verbliebenen drei bis vier ausgewählten Ski. Oft hilft der Servicemann mit seinem Urteil.

Wie verarbeiten Sie mental, wenn das Gefühl bei keinem der Ski so richtig stimmt?

Ein richtig schlechtes Gefühl vor dem Start habe ich nie. Oft gibt es Rennen, an denen man trotz etwas ungutem Gefühl eine gute Leistung abgeliefert hat. Daran versuche ich mich zu erinnern.

In den Tagen vor dem Rennen dürfte die Nervosität stark steigen, auch weil Bewegung kaum mehr angesagt ist.

Die baut sich langsam auf, ja. Besonders bei den ganz wichtigen Rennen. Ich versuche mich dann voll und ganz auf jene Dinge zu konzentrieren, die getan werden müssen wie die Skiauswahl. Das schlimmste sind die Zeiten, in denen nichts läuft vor dem Wettkampf. Da gehst du hin und wieder das Rennen durch - wo werde ich übersäuern, wo bleibt's locker? Aber immer ans Rennen denken geht nicht. Was ich zur Ablenkung am liebsten mache? Sport schauen. Mit anderen mitfiebern lenkt von der eigenen Nervosität ab.

Springen wir zum Renntag. Gibt es vor dem Start Kontakt mit den Gegnern - und vielleicht das eine oder andere psychologische Spielchen? Oder sogar «Trash-Talk», wie er auf Fussballfeldern vorkommen soll, um den Gegner einzuschüchtern?

Negatives oder gar so etwas wie «Trash-Talk» habe ich nie erlebt. Viel eher ist es so, dass man jenen Glück wünscht, die vor oder hinter dir starten. Jeder Langläufer weiss: Da stehen 30 oder 40 schwierige Minuten bevor, das wird für jeden hart.

Haben Sie Rituale vor dem Start?

Nicht wirklich. Natürlich hat man immer ähnliche Abläufe, wärmt sich in gleicher Reihenfolge auf. Denkt an gewisse Technik-Tipps vom Trainer, auf die man Gewicht legen will. Atmet tief ein und aus, um keine hektische Nervosität aufkommen zu lassen.

Mischt sich manchmal auch Angst vor der Anstrengung in die Nervosität?

Nein. Über 10 oder 15 km weiss ich mittlerweile, was ich kann und was nicht. Da spüre ich vor allem Vorfreude.

Dann der Start: Als Zuschauer bekommt man das Gefühl, alle Langläufer preschen mit voller Energie los - egal wie lange das Rennen dauert.

Ja, das stimmt. Die ersten 100 Meter sind immer mit voller Kraft. Einerseits will man zu Beginn keine «dummen Sekunden» verlieren. Anderseits muss man zunächst beschleunigen - erst wenn ein gewisses Tempo erreicht ist, kann man Kraft wegnehmen. Jeder Langläufer weiss: Es braucht weniger Kraft, ein Tempo aufrecht zu halten, als Tempo aufzunehmen. Wahrscheinlich hat man nach fünf Sekunden bereits seine Zielgeschwindigkeit erreicht. Man merkt, wenn das Laktat sich ankündigt. Dann schaltet man zurück.

Nach wie vielen Metern merken Sie, ob es ein guter oder schlechter Tag wird?

Oft merkt man das sehr schnell. In 80 Prozent der Fälle weiss ich nach einem Kilometer, ob das etwas wird. Aber man darf sich nicht täuschen lassen, wenn sich die Beine schon beim ersten Aufstieg schwer anfühlen. Es gibt jene Tage, an denen man dennoch gut unterwegs ist. An sie muss man sich erinnern.

Gibt es Rennen, in denen Sie sich irgendwann stark zurücknehmen und nicht mehr auf Resultat laufen?

Selten. Man versucht, auch aus einem schlechten Tag das Beste herauszuholen und das Tempo zu halten, sich auf seinen Plan und die Technik zu konzentrieren.

Und wenn's läuft? Wie fühlt sich das an?

Dass es läuft, merkt ich meistens dann, wenn die Beine «blau» werden. An einem guten Tag fühlt sich das Übersäuern nicht so schlecht an, ich laufe technisch trotzdem stabil weiter. Oft spüre ich dieses gute Gefühl vor allem dann, wenn ich aufwärts viel länger also sonst in der raumgreifenden «eins-eins-Technik» (Auf jeden Schritt kommt ein Stockstoss, Anm.d.Red.) laufen kann.

Schauen Sie während des Rennens auf ihre Pulsuhr?

Im Wettkampf bin ich ich sehr selten mit Pulsuhr unterwegs und verlasse mich da ganz auf mein Gefühl. Bei internen Wettkämpfen trug ich auch schon eine Pulsuhr. Da geht es aber eher darum, nach dem Wettkampf zu sehen, wie sich der Puls entwickelte.

Wie sehr können Sie sich während des Rennens auf die Technik konzentrieren?

Es ist zentral, die Bewegungsabläufe stets zu kontrollieren. Da versuche ich mich auch während des Rennens an die Tipps des Trainers zu erinnern. Und diese umzusetzen.

Wie sehen diese Tipps aus?

Was immer gilt: Sauber auf dem Ski stehen, lange gleiten. Konkret bei mir geht es zudem um die Skiabstossphase im Skatingstil. Ich muss mich darauf konzentrieren, explosiv und konsequent seitlich abzustossen. Kommt der Skiabstoss zu weit nach hinten zu liegen, ist für die nächste Gleitphase das Becken etwas zu weit hinten. Was nach einem Detail tönt, kann sehr viel ausmachen. Wenn ich es richtig mache, gelingt es mir, möglichst viel Eigengewicht in den nächsten Stockabstoss zu geben. Grundregel: Die ganze Bewegung orientiert sich nach vorne.

Haben Sie Vorbilder in Sachen Technik? Dario Cologna zum Beispiel?

Hier einen einzelnen Läufer zu nennen ist schwierig. Da ich Dario im Training immer live sehen kann, ist es naheliegend, dass ich mir von ihm möglichst viel abschaue. Und wenn wir bei einem Intervall auf demselben Video sind, kann man sich ideal vergleichen - und sehen, was nicht passt. Im Weltcup beeindrucken mich die Laufstile von Klaebo und Bolschunov. Wahnsinn, wie stabil und explosiv sie auch unter der grössten Belastung bleiben. Klaebo hat zudem mit seinem explosiven klassischen Sprungschritt auch die Technik etwas revolutioniert. Da versucht man schon etwas abzugucken um diesen Schritt auch zu beherrschen.

Die Trainer sind auf der Strecke. Rufen diese Techniktipps rein? Oder eher Zeitabstände?

Beides. Oft motivieren sie mich einfach. Wenn die Beine blau sind, braucht's diesen Kick für den Kopf. Was die Zeiten betrifft: Oft rufen die Trainer die Zeitabstände zu anderen Schweizern rein. Oder zum Vordermann. Oder, wenn's bei mir gut läuft, die Zwischenzeit bei der ersten Zeitnahme. Bin ich 20. in der Zwischenwertung, kann das Kräfte freimachen.

Ist der Abstand aber gross, kann es aber auch demotivieren. Besprechen Sie mit dem Trainer, wie er während des Rennens informieren soll?

Ich bin da nicht sehr heikel. Aber es gibt schon jene Läufer, die finden, der Trainer könnte es sich sparen, den Zweiminuten-Rückstand über die Loipe zu rufen. (lacht)

Sie können sich gut festbeissen an einem schnellen Vordermann, heisst es. Weshalb können Sie das besser als andere?

Es gibt mir einfach einen mentalen Schub, wenn ich einem Läufer folgen kann. Beim Aufstieg sage ich mir: Wenn ich knapp noch dranbleibe, kann ich mich danach in der Fläche wieder etwas erholen im Rücken des Athleten. Mir liegt das einfach, so komme ich eher an meine Grenze. An der WM wird es aber wenige solcher Situationen geben, da nicht zwei oder drei Mal dieselbe Schlaufe gelaufen wird und die Athleten sich weniger begegnen werden.

Trinken oder essen Sie während des Laufs?

Nicht während des halbstündigen 10-km-Laufs. Vor dem Start trinken wir hingegen genügend.

Was man an Laufveranstaltungen manchmal hört: Dass beim Start auch mal Schmerzmittel eingenommen werden. Ist das im Weltcup Thema?

Nein. Ich denke auch nicht, dass das etwas bringen würde - ausser man hat tatsächlich ganz bestimmte Schmerzen. Es ist wohl eher gefährlich, wenn man sich über den Schmerz hinaus quält in einem Rennen.

Sie sind bald am Ziel angekommen: Wie motivieren Sie sich auf den letzten Metern, wenn wie im Einzelrennen keine direkten Gegner da sind?

Ich versuche, mir die Rangliste vor Augen zu halten. Ich weiss, dass fünf Sekunden vier Plätze ausmachen können und motiviere mich so, noch einmal zuzulegen. Da lege ich dann alles rein - wobei die Technik natürlich nicht ganz zusammenbrechen darf.

Was tun Sie am Ziel?

Ausschnaufen, Jacke anziehen, Zielbereich verlassen, Regenerations-Shake zu mir nehmen, locker auslaufen - mit Jacke natürlich. Eine Erkältung holt man sich am ehesten nach dem Rennen. Und dann gilt der Fokus schon den nächsten Rennen.