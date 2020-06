Porträt Kunstturner Pablo Brägger kehrt in die Ostschweiz zurück, um sein Leben nach der Karriere zu planen – an die Olympischen Spiele in Tokio will er aber trotzdem Der St.Galler Pablo Brägger geht einen ungewöhnlichen Weg. Nach zwölf Jahren in Magglingen wechselt er diesen Sommer ans Regionale Leistungszentrum nach Wil. Damit geht er erste Schritte in ein Leben nach der Sportkarriere. Die Ziele bleiben dennoch hoch. «Es wäre schade, wenn ich es nicht ausprobieren würde», sagt er. Raya Badraun 04.06.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Pablo Brägger will vor dem Rücktritt als Kunstturner noch Grosses erleben. Bild: Pius Amrein (25.Oktober 2019, Magglingen)

Pablo Brägger wusste schon lange, was er nach der Karriere machen will: Physiotherapeut werden. Er hat selbst oft mit ihnen zusammengearbeitet, gerade nach Verletzungen und Operationen. Er interessierte sich für ihr Fachgebiet, stellte Fragen, diskutierte. Früher war es jedoch nur ein Wunsch.

Im vergangenen Jahr wurde schliesslich ein Plan daraus. Denn mit den Olympischen Spielen in Tokio rückte auch das Karriereende näher. Der Oberbürer wird im November 28 Jahre alt. Noch gehört er zu den Besten im Schweizer Team, noch haben ihn die Jungen nicht eingeholt. Doch er sagt auch:

«Ich will auf dem Höhepunkt aufhören. Nicht erst dann, wenn ich den Anschluss verloren habe.»

Oft hat Brägger mit dem Teamkollegen Oliver Hegi gesprochen, der sich ähnliche Gedanken machte. Beim Weg zum Essen tauschten sie sich aus, im Training beim Aufwärmen und auch am Abend im Schachenmannhaus, wo die Kunstturner in Magglingen wohnen.

Dabei ging es nicht nur um die Pläne selbst, sondern auch darum, wie der Schweizer Turnverband darauf reagieren würde. Denn ihre Idee war kühn. Kein anderer Kunstturner ging jemals einen ähnlichen Weg. Es war klar: Wer an Grossanlässe reist, trainiert im Nationalen Leistungszentrum in Magglingen. Doch Brägger und Hegi hatten eine andere Idee.

Spezielle Lösung für spezielle Athleten

Die beiden Kunstturner wollten nach den Sommerspielen in Tokio erste Schritte in ein Leben nach dem Sport machen. Hegi plante, ein Physikstudium an der ETH in Zürich zu beginnen, Brägger wollte sich auf die Ausbildung zum Physiotherapeuten vorbereiten. Die Karriere sollte damit jedoch nicht enden. Schliesslich findet im kommenden Sommer die EM in Basel statt. Es ist ein weiterer Höhepunkt und in ihrem Fall: ein besonderer Schlusspunkt. Deshalb wollten sie ihr Training nach diesem Sommer in Regionale Leistungszentren verlegen. Brägger hatte Respekt davor, wie der Verband reagieren und ob er überhaupt darauf eingehen würde. Heute lacht er darüber:

«Wir machten uns damals viel zu viele Gedanken.»

Bei Felix Stingelin, dem Chef Leistungssport, stiessen sie auf offene Ohren, auch wenn der Plan nicht der Wunschvorstellung des Verbandes entspricht. «Es ist eine spezielle Lösung für spezielle Athleten in einer speziellen Situation», sagte er gegenüber der Nachrichtenagentur SDA. In der Zeit vor der Coronakrise bekamen sie die Zusage. Und dann änderte sich doch wieder alles.

In Aktion: Pablo Brägger an der WM in Stuttgart im vergangenen Jahr. Ronald Wittek / EPA

Im Herbst zieht er mit der Freundin zusammen

Mit der Verschiebung der Olympischen Spiele um ein Jahr drohte der Plan, plötzlich zur Makulatur zu werden. «Im ersten Moment war ich überfordert», sagt Brägger. Tokio war sein grosses Ziel. Er wollte dort mit dem Schweizer Männerteam antreten, wie vor vier Jahren in Rio de Janeiro. «Es war klar, dass ich für diesen Traum alles geben will», sagt er.

Und doch wollte er nicht auf die anderen Pläne verzichten. Dabei geht es längst nicht nur um die Ausbildung zum Physiotherapeuten. Nach zwölf Jahren in Magglingen will er im Herbst mit seiner Freundin zusammenziehen, ein normales Leben beginnen, näher bei der Familie sein. Und mehr Freiheiten geniessen. «In Magglingen geht es 24 Stunden um den Sport», sagt Brägger.

«Ich hatte zwar nicht genug von diesem Leben, aber ich wünschte mir trotzdem eine neue Herausforderung.»

Also suchte er nach einer Lösung, passte den Plan an. Mit dem Ergebnis ist er zufrieden. Das zweimonatige Praktikum, das für ein Studium an der ZHAW in Winterthur nötig ist, macht er nun diesen Sommer. Ab August wird er dann selbstständig, nach Plänen seiner Trainer, in Wil trainieren. Eine Woche pro Monat kehrt er jeweils nach Magglingen zurück. «Es wäre schade, wenn ich es nicht ausprobieren würde», sagt Brägger.

Doch er betont auch, wie wichtig ihm der Sport nach wie vor ist. Funktioniert es nicht, kann er keine Topleistungen abrufen, dann würde er auch wieder ganz ins Nationale Leistungszentrum nach Magglingen wechseln. «Ich wäre ehrlich genug mit mir selbst», sagt er. Bis Ende Jahr gibt er sich nun Zeit, um sich an die neue Situation zu gewöhnen.

Noch nicht Abschied nehmen

Bei Brägger hat die Umstellung einen Motivationsschub ausgelöst. Weil Neues, Aufregendes beginnt. Und vor allem, weil es sein eigener Plan ist, den er selbst ins Rollen gebracht hat. Schritt für Schritt nähert er sich nun dem Karriereende, so wie er es sich vorgestellt hatte. «Ich will aber noch nicht Abschied nehmen», sagt Brägger. Zu gross sind die Ziele, die er noch erreichen will. Schliesslich möchte er 2021 auf dem Höhepunkt seiner Karriere aufhören.