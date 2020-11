In der «Nachspielzeit» besprechen wir die heissesten Themen aus der Super und Challenge League. Was bedeutet der Sieg des FC Basel in St.Gallen? Und welche Rolle könnte der FC Aarau in dieser Saison noch spielen? Sehen Sie unser Video.

Etienne Wuillemin 02.11.2020, 14.18 Uhr