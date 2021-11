Ein Kreuzbandriss trübt die Stimmung beim FC St.Gallen-Staad.

Fussball Der FC St.Gallen-Staad ist im Hoch, doch ein Kreuzbandriss trübt die Stimmung Die Frauen des FC St.Gallen-Staad müssen eine weitere schwere Knieverletzung hinnehmen. Stephanie Brecht fällt bis zum Ende der Saison aus. Ives Bruggmann Jetzt kommentieren 19.11.2021, 05.00 Uhr

Stephanie Brecht verpasst durch den Kreuzbandriss den Zusammenzug mit dem Nationalteam. Bild: Freshfocus / Urs Bucher

Acht Spiele, vier Siege und mit 14 Punkten auf Platz fünf in der Tabelle der Women’s Super League. Zwei Wochen vor dem letzten Spiel dieses Jahres liegt Trainerin Marisa Wunderlin mit dem FC St.Gallen-Staad auf Kurs. Das Formhoch der St.Gallerinnen wurde in der Vorwoche von Nationaltrainer Nils Nielsen belohnt. Er lud die beiden Offensivspielerinnen Eva Bachmann und Stephanie Brecht für einen Zusammenzug ein, an dem in diesen Tagen nur Akteurinnen der Schweizer Liga mit von der Partie sind. Eine optimale Gelegenheit, sich für weitere Aufgebote aufzudrängen.

Sowohl Bachmann als auch Brecht verdienten sich das Nati-Aufgebot mit starken Leistungen in den vergangenen Wochen. Diese bestätigten sie in der Partie gegen Luzern, als St.Gallen-Staad gleich mit 4:0 gewann. Brecht erzielte das Tor zum 1:0, Bachmann war gar an drei St.Galler Treffern beteiligt, das 3:0 markierte sie mit einem überlegten Flachschuss gleich selbst. Doch der souveräne Auftritt wurde zur Nebensache, weil sich Brecht bei einem Zusammenprall am Knie verletzte. Später stellte sich heraus, dass sich die Stürmerin das vordere Kreuzband im rechten Knie gerissen hatte. Statt in das Nationalteam rückt Brecht nun in dieser Woche in die Berit-Klinik ein. Sie fällt bis Ende Saison aus.

Topskorerin Iseni auf dem Weg zurück

Trainerin Wunderlin sagt zum Zeitpunkt der Verletzung: «Das ist besonders bitter, so kurz vor dem Zusammenzug mit dem Nationalteam. Wir leiden alle mit ihr mit.» Doch gehe es auch nach einer solchen Verletzung weiter. «Wir haben bereits die nächsten Schritte mit ihr geplant», so Wunderlin. Als Sportwissenschafterin und Leistungsdiagnostikerin kennt sie sich mit dem «Problem Kreuzbandrisse im Frauenfussball» aus. Sie sagt: «Frauen sind aufgrund ihrer körperlichen Voraussetzungen vier- bis sechsmal mehr gefährdet als Männer.» Zwar gebe es einige vorbeugende Massnahmen, die man treffen könne. Nur:

«Alles kann man nicht verhindern.»

Brecht spielte sich in dieser Saison mit vier Toren als beste St.Galler Torschützin – gemeinsam mit Valeria Iseli – in den Vordergrund. Ardita Iseni, die Vorjahres-Topskorerin des FC St.Gallen-Staad, fällt ebenfalls mit einem Kreuzbandriss aus. Bei der abschluss- und sprintstarken Stürmerin hofft der Verein auf eine Rückkehr im Verlauf der Rückrunde. «Der Wiederaufbau läuft gut. Es braucht einfach Zeit», sagt Wunderlin. Wie breit das Kader der Ostschweizerinnen in der Offensive mittlerweile ist, zeigt die Tatsache, dass mit Serena Li Puma eine weitere St.Gallerin als Brecht-Ersatz für den Nati-Zusammenzug aufgeboten wurde. Für das letzte Spiel vor der Winterpause ist Trainerin Wunderlin zuversichtlich: «Wir haben nun zwei Wochen Zeit, eine Lösung zu finden.» Mit einem Sieg beim Tabellenletzten in Lugano am 4. Dezember würde der FC St.Gallen-Staad eine ohnehin schon überzeugende Vorrunde veredeln.