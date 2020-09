Marc Bischofberger, Skicrosser und Olympiazweiter aus dem Appenzellerland: «Zu 70 Prozent trainiere ich im Kraftraum» Anfang Dezember beginnt der Weltcup im Skicross. Der Faktor Muskeln spielt eine entscheidende Rolle in dieser Schneesportart. Daniel Good 04.09.2020, 05.00 Uhr

Nach einer langen Baisse ist Marc Bischofberger (links) wieder bei den Leuten. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone (Arosa, 17. Dezember 2019)

Im «richtigen» Skisport schaffte er es nur in den Europacup.

Trotzdem hängt daheim in Marbach eine olympische Medaille.

Im Skicross gewann Marc Bischofberger 2018 Silber.

Er war in Südkorea der einzige Medaillengewinner aus der Ostschweiz.

In der gleichen Saison wurde der Oberegger auch Gesamtsieger im Weltcup.

In der Folge geriet Bischofberger aber in eine Baisse, die bis am 23. Februar dieses Jahres anhielt. Bis er im Sunny Valley in Russland einen weiteren Weltcupsieg ergatterte. Es war wegen der Coronapandemie das letzte Rennen in der vergangenen Saison.

Der Kampf beginnt im eigenen Lager

Der Sieg im Ural kam im richtigen Moment für den Appenzeller Profisportler. Denn der Dominator von einst war in arge Schieflage geraten. Er konnte machen, was er wollte: Ansprechende Resultate stellten sich nicht mehr ein.

Überdies fuhr ihm die verbandsinterne Konkurrenz links und rechts um die Ohren. Die Schweiz hat mehr als ein halbes Dutzend olympiataugliche Skicrosser. Startberechtigt sind 2022 in China höchstens vier.

Eine eigenartige Branche für einen Profisportler

Marc Bischofberger Bild: PD

Bischofberger ist Skicrossprofi. Der 29-Jährige sagt über seinen ungewöhnlichen Beruf: «Die Leute kennen das nicht so. Aber die meisten finden es noch cool. Sie fragen aber auch: Was machst Du denn im Sommer?» Dann hält sich der Skirennfahrer im Kraftraum auf. Bischofberger sagt:

«Sie sind dann erstaunt. Aber das Krafttraining umfasst siebzig Prozent meines Jobs.»

Denn auf der Piste ist im Vergleich Mann gegen Mann reichlich Kraft gefragt, insbesondere am Start.

Seit Mitte August ist Bischofberger aber wieder auf Schnee. Wie in den vergangenen Jahren bereiten sich die Schweizer auf dem Gletscher oberhalb von Saas-Fee auf den vorolympischen Winter vor. In genau drei Monaten beginnt in Frankreich die Weltcupsaison.

Das Hoch im olympischen Final: Olympiasieger Brady Leman (vorne) und Silbermedaillengewinner Marc Bischofberger (oben). Gian Ehrenzeller / KEYSTONE (Pyeongchang, 21. Februar 2018)

Es geht um viel für die Sportler, die fast nur an den Olympischen Spielen ins Rampenlicht rücken. Wer am Ende der kommenden Saison unter den ersten fünf im Gesamtweltcup steht, kann mit einer Selektion für die olympischen Rennen 2022 in Zhangjiakou rechnen.

Auf dem Gletscher, wenn die anderen baden gehen

Bischofbergers Büro ist der Gletscher. Wenn andere ins Schwimmbad gehen, tummelt er sich im Schnee. «Das ist überhaupt kein Müssen. Ich freue mich jeweils schon lange vorher auf den ersten Tag im Schnee», sagt er. In diesem Jahr ist Bischofberger sogar extrem motiviert. Der Weltcupsieg und die neuen Ski geben Auftrieb.

Die Coronapandemie gefährdet die WM in China

Die Auswirkungen des Coronavirus spüren auch die Skicrossfahrer. Der Weltcup in Kanada wurde schon abgesagt. «Ich denke, fast alles wird sich in dieser Saison in Europa abspielen. In Autodistanz», sagt Bischofberger. Wie es mit der WM auf der olympischen Piste aussieht, steht freilich noch in den Sternen. «Eine WM-Medaille ist mein Ziel, aber mit China wird es wahrscheinlich schwierig.»