Knapper Heimsieg für die 2.-Liga-Fussballer von Rorschach-Goldach Der FC Rorschach-Goldach gewinnt in der 2. Liga daheim gegen den FC Altstätten. Trotz Überlegenheit muss das Team von Olaf Sager am Ende noch zittern. Elmar Keel 21.09.2020, 21.20 Uhr

Als die Zuschauer bereits an einen deutlichen Sieg des Heimteams glaubten, wurde es in der Schlussviertelstunde der 2.-Liga-Partie zwischen Rorschach-Goldach und Altstätten nochmals spannend. Über das ganze Spiel gesehen war der Favorit wohl um das eine Tor besser. Rorschach-Goldach wahrte durch den 3:2-Sieg der Anschluss an die Tabellenspitze.