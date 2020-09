Knall bei den Gossauer NLB-Handballern: Trainer Roth geht - trotz starkem Start In der NLB der Handballer hat Fortitudo Gossau die beiden ersten Spiele der Saison gewonnen - aber Trainer Oliver Roth tritt per sofort zurück. Daniel Good 16.09.2020, 19.23 Uhr

Oliver Roth (links), abtretender Trainer von Fortitudo Gossau



Bild: Michel Canonica

Fortitudos Präsident Franz Würth schreibt in einer Medienmitteilung vom Mittwoch: «Leider mussten wir heute vom sofortigen Rücktritt unseres Cheftrainers Oli Roth Kenntnis nehmen. Meinungsdifferenzen in Fragen der strategischen Planung und Positionierung haben ihn zu diesem Schritt bewogen. Er will damit Raum für neue Lösungen schaffen. Wir bedauern das ausserordentlich, hat Oli Roth doch mit grossem Engagement und Akribie die Mannschaft top auf die Saison vorbereitet. Sie ist entsprechend gut gestartet. Oli hat nicht nur als Trainer, sondern auch mit seiner Persönlichkeit hervorragend zu uns gepasst. Wir danken ihm ganz herzlich für seine tolle Arbeit und wünschen ihm privat, beruflich und sportlich nur das Beste.»