Kleiner Fausto Noch spielt Faustino lieber mit Klötzli: Das Baby der ehemaligen Spitzensportler Karin Weigelt und Cyrill Schreiber ist ein Türöffner für jede Gelegenheit Für Karin Weigelt, Handballrekordspielerin, und Cyrill «Fausto» Schreiber, früherer Weltklassefaustballer, hat sich mit der Geburt des ersten Sohns ein neuer Traum erfüllt. Daniel Good 05.07.2021, 16.57 Uhr

Glückliche Familie in Walzenhausen: Der frühere Faustballer Cyrill «Fausto» Schreiber, Sohn Faustino und die ehemalige Spitzenhandballerin Karin Weigelt.

Die Freude war gross, als Faustino am 15. November 2020 in Heiden das Licht der Welt erblickte. Auf den ersten Blick erscheint der Vorname ziemlich eigentümlich. Aber der Grund liegt auf der Hand. Sein Vater Cyrill war der beste Faustballspieler im Land und trug den Übernamen Fausto. Der Sohn ist also der kleine Fausto.

Die Mutter heisst Karin und ist Rekord-Feldspielerin im Schweizer Handballnationalteam. Faustino besitzt auf jeden Fall die Gene, um mit dem Ball ein erfolgreicher Sportler zu werden. Noch spielt er aber lieber mit Klötzli. Die Mutter sagt:

«Und zuerst muss er lernen, alleine aufs Töpfchen zu gehen.»

Faustino, nunmehr knapp acht Monate alt, ist in Walzenhausen daheim. Dort, wo sein Vater und Huldreich (Huldi), der Grossvater väterlicherseits, herkommen. Der Grossvater mütterlicherseits ist der frühere St.Galler Nationalrat Peter Weigelt. Faustino ist schon kräftig und hat ein sonniges Gemüt. «Er ist pflegeleicht. Ein Kind wie geschaffen für Anfänger wie uns», sagt Karin Weigelt.

Sie spielte für den aktuellen Champions-League-Sieger

Die Mutter hätte natürlich nichts dagegen, wenn Faustino Weigelt später zum Handball finden würde. Die 37-Jährige ist immer noch stark mit ihrer Sportart verbunden und Projektleiterin der nationalen Handball-Akademie für Frauen. Sie spielte als Profi während elf Jahre in den stärksten Ligen der Welt. Auch beim aktuellen Champions-League-Sieger Kristiansand aus Norwegen stand Karin Weigelt unter Vertrag. 2018 trat sie vom Spitzensport zurück.

Cyrill Schreiber, Faustino, Karin Weigelt

Der Sport lässt sie nicht los. Karin Weigelt ist auch im Vorstand des St.Galler Vereins Netzwerk Sport, der sich unter anderem für ein nationales Leistungszentrum im Gründenmoos einsetzt. Ohne dieses Amt hätte sie Schreiber womöglich gar nicht kennen gelernt. Weigelt weilte an einer Veranstaltung des Netzwerks in Teufen, als Schreiber am selben Ort den 36. Geburtstag feierte. Es war der 12. Dezember 2019. Man sah sich und Amor schlug zu.

Cyrill Schreiber ist erst am Ende der vergangenen Saison ganz vom Spitzensport abgetreten. Er hielt Walzenhausen in der Barrage nochmals in der NLA. Seit 2017 ist er erfolgreicher Versicherungs- und Vorsorgeberater in den Gemeinden Au und Berneck. Als Aktiver war Schreiber WM-Finalist und mehrfacher Weltcupsieger. Er spielte auch im fussballverrückten Brasilien. Er ist dafür, dass Faustino dereinst Faustballer wird. Er sagt jedoch auch:

«Aber Goalie bei Real Madrid wäre auch nicht schlecht.»

Familienintern hat man schon eine Lösung im Köcher: «Im Sommer Faustball und im Winter Handball», sagt die Mutter. «Die Abläufe aus dem Faustball kann Faustino für den Handball übernehmen.»

Noch spielt Faustino lieber mit Klötzli

Der Türöffner mit den grossen blauen Augen

Vorerst darf Faustino das Kindsein geniessen. Vater und Mutter nehmen sich viel Zeit für den Sohn. «Ich mache einen Papitag in der Woche, Karin nimmt sich zwei Tage frei für ihn», sagt Schreiber. In Walzenhausen gibt es bald ein grösseres Haus für die Familie. «Wir haben vor, längerfristig in Walzenhausen zu bleiben», sagt Karin Weigelt.

Von Heiratsplänen sieht sie derzeit ab. Aber womöglich fasst sie weiter eine Karriere als Politikerin ins Auge. Als Nationalratskandidatin gab Karin Weigelt 2019 eine gute Figur ab. Das Appenzeller Vorderland wäre froh um eine Regierungsrätin. Faustino ist mit seinen grossen blauen Augen auf jeden Fall ein Türöffner für jede Gelegenheit.