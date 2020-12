Handball St.Otmar verliert das Spitzenspiel gegen Kriens-Luzern und verpasst damit den Sprung an die Tabellenspitze Die St.Galler Siegesserie in der NLA reisst nach sieben Erfolgen. St.Otmar verliert gegen Kriens-Luzern mit 27:29 – trotz Jonas Kindlers zahlreicher Paraden. Ives Bruggmann 16.12.2020, 22.42 Uhr

Hielt in der Schlussphase stark: Goalie Jonas Kindler. Michel Canonica

Jonas Kindler lieferte das, was St.Otmars Handballer dringend benötigten: Paraden. Die etatmässige Nummer zwei im Tor kam im Spitzenspiel gegen Kriens-Luzern nach gut 40 Minuten beim Stand von 19:23 in die Partie. Zuvor hatte St.Gallens Stammgoalie Aurel Bringolf seit der 25. Minute keinen Ball mehr gefangen.

Offensive vergibt reihenweise

Kindler parierte in der 45. Minute erstmals und verbarrikadierte sein Tor in der Folge regelrecht. Vier Würfe nacheinander wehrte er ab. Am Ende kam er bei 16 Würfen auf sein Tor auf eine Fangquote von überragenden

50 Prozent. Doch diese Topleistung des ehemaligen Captains St.Otmars war nicht genug für einen Sieg gegen Kriens-Luzern.

In eben jener Phase, in der Kindler so stark parierte, scheiterte das Heimteam in der Offensive ein ums andere Mal. Filip Maros, Andrija Pendic, Rares Jurca und Dominik Jurilj vergaben der Reihe nach. Erst im fünften Versuch klappte es mit dem Tor zum 23:25. Nach 57 Minuten und einem Treffer des starken David Fricker hiess es sogar 26:26. Doch die Innerschweizer bewahrten einen kühlen Kopf und gingen jeweils wieder in Front. Jernej Papez erzielte 50 Sekunden vor Schluss den Treffer zum 28:27. St.Otmar vergab auch noch die Chance auf das Unentschieden und verlor am Ende verdient mit 27:29.

Nuancen geben den Ausschlag

Somit endete die Siegesserie der St.Galler Handballer nach sieben Erfolgen. «Nach dieser Erfolgssträhne möchte ich keine Kritik üben», sagte St.Otmars Coach Andy Dittert, der den gesperrten Trainer Zoltan Cordas zum dritten und letzten Mal vertrat. «Wir haben zu wenig Kapital aus der Leistung von Jonas Kindler geschlagen», fügte Dittert hinzu. Am Ende seien es Nuancen gewesen, die den Ausschlag zu Gunsten der Innerschweizer gegeben hätten.

Für Goran Perkovac war der Sieg «verdient». Der Trainer von Kriens-Luzern zeigte sich vor allem zufrieden mit dem Deckungsverhalten seiner Mannschaft. Und:

«In den entscheidenden Momenten haben wir zudem abgeliefert.»

Sein Team übernimmt mit diesem Auswärtssieg die Tabellenspitze der NLA. Zumindest bis zur morgigen Partie des bisherigen Leaders Pfadi Winterthur.

Telegramm:

St.Otmar – Kriens-Luzern 27:29 (15:15)

8 Zuschauer – Sr. Castiñeiras/Zwahlen.

Strafen: 2-mal 2 Minuten gegen St.Otmar, 5-mal 2 Minuten gegen Kriens-Luzern.

St.Otmar: Bringolf (3 Paraden)/Kindler (8); Bamert, Fricker (6 Tore), Geisser, Gwerder, Haas, Hörler, Jurca (3), Jurilj, Kaiser (3), Maros (2), Pendic (11/1), Wetzel (2), Wüstner.

Kriens-Luzern: Bar (11 Paraden)/Eicher; Blättler (1 Tor), Delchiappo, Gavranovic (6), Idrizi, Lapajne (8/2), Lavric, Oertli (2), Papez (4), Piroch, Rellstab (1), Schlumpf (4), Wanner (3).