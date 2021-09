Schwingen: Der Liveticker vom Saisonhöhepunkt in Kilchberg

Kilchberger Schwinget Der Liveticker vom Saisonhöhepunkt in Kilchberg: So schneiden die Nordostschweizer ab +++ Gigantenduell Giger gegen Wicki zum Auftakt Verfolgen Sie den 17. Kilchberger Schwinget live. Der Thurgauer Samuel Giger steigt als Favorit in den schwingerischen Höhepunkt des Jahres. Zum Auftakt trifft er auf den Innerschweizer Joel Wicki. Ives Bruggmann 25.09.2021, 08.29 Uhr

09:14 Uhr

Eine Besonderheit in Kilchberg: Es wird auf nur zwei Schwingplätzen geschwungen. Das Publikum – in diesem Jahr sind es 6000 statt 12000 – sitzt nahe am Geschehen. Die Stimmung ist bereits zu dieser Uhrzeit ausgezeichnet.

09:11 Uhr

Der Thurgauer David Dumelin verliert nach kurzer Gangdauer gegen den Berner Severin Schwander, der mit einem Übersprung erfolgreich ist.

09:08 Uhr

Der nächste Zürcher im Einsatz: Roman Schnurrenberger bekommt es mit dem Innerschweizer Werner Suppiger zu tun. Derweil besiegt der Innerschweizer Christian Schuler auf dem "Fernsehplatz" den Nordwestschweizer Patrick Räbmatter.

09:05 Uhr

Der Zürcher Beda Arztmann verliert zum Auftakt gegen den Aargauer Oliver Hermann.

09:03 Uhr

Deshalb überrascht es nicht, dass der Gang gestellt endet. In der Schlussphase gerät Bless zwar noch einmal in Bedrängnis, findet aber einen Ausweg. Dann muss sich aber auch noch von Weissenfluh über die Brücke retten.

09:00 Uhr

Von Weissenfluh und Bless neutralisieren sich über weite Strecken. Beide Schwinger zeichnen sich durch grosse Qualitäten in der Defensive aus.

08:57 Uhr

Die Gangdauer im ersten Durchgang beträgt sieben Minuten. Bless befindet sich zu Beginn in der Defensive, kann sich aber befreien.

08:50 Uhr

In Kürze schreitet der Appenzeller Michael Bless ins Sägemehl. Man darf gespannt sein auf den Auftritt des 35-jährigen Eidgenossen. Bless meldete sich vor zwei Wochen am Nordostschweizer Schwingfest nach einer Verletzungspause zurück. Sein Gegner ist der Berner Kilian von Weissenfluh - ein echter Härtetest.

08:47 Uhr

Ein suboptimaler Auftakt für den jungen Toggenburger Marcel Räbsamen. Er verliert gegen den Berner Michael Ledermann. Es ist die erste Nordostschweizer Niederlage in Kilchberg.

08:43 Uhr

Das Innerschweizer Publikum ist zahlreich vertreten. Das zeigt sich nach den ersten beiden Siegen von Joel Ambühl und Sven Lang.

08:42 Uhr

Die Steckbriefe aller 16 Nordostschweizer zum Nachlesen:

08:39 Uhr

Währenddessen endet der Gang zwischen dem Zürcher Shane Dändliker und dem Luzerner Marco Fankhauser gestellt.

08:38 Uhr

Fabian Kindlimann, der Neffe des Schwingerkönigs Ernst Schläpfer, gewinnt seinen ersten Gang gegen den Innerschweizer Eidgenossen Reto Nötzli. Es ist der erste Nordostschweizer Sieg im ersten Gang, ein toller Start.

08:34 Uhr

Die Spitzenpaarungen steigen wie gewohnt erst am Ende des ersten Gangs. Doch am Kilchberger Schwinget sind von Beginn an Hochkaräter am Werk. Aus Nordostschweizer Sicht sind dies: Der Zürcher Oberländer Eidgenosse Fabian Kindlimann und der Teilverbandskranzer Shane Dändliker.

08:28 Uhr

Herzlich willkommen aus Kilchberg. Die 60 Schwinger aus den fünf Teilverbänden liefen bereits in die Arena ein. Die Nationalhymne wurde gesungen. Es ist angerichtet für den ersten Gang. In Kürze geht es los.