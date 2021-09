Schwingen: Der Liveticker vom Saisonhöhepunkt in Kilchberg

Kilchberger Schwinget Der Liveticker vom Saisonhöhepunkt in Kilchberg: Giger bezwingt Schwander +++ Auch Ott und Bless bleiben vorne dabei +++ So schneiden die Nordostschweizer ab Verfolgen Sie den 17. Kilchberger Schwinget live. Der Thurgauer Favorit Samuel Giger stellt zum Auftakt am schwingerischen Höhepunkt des Jahres gegen Mitfavorit Joel Wicki. Nach drei Gängen weisen die meisten Siegesanwärter – auch Giger und Wicki – zwei Siege auf. Ives Bruggmann 25.09.2021, 08.29 Uhr

14:34 Uhr

Eine Enttäuschung für Giger, der gegen Renfer kein Rezept findet. Damit liegt der Festsieg für den Thurgauer wohl ausser Reichweite. Die Berner befinden sich nun in einer komfortablen Ausgangslage. Können sie ihre jahrelange Dominanz mit Siegen an eidgenössischen Anlassen aufrecht erhalten?

14:30 Uhr

Der Gang endet gestellt. Damit ist Giger aus dem Rennen um den Schlussgang.

14:28 Uhr

Die Zeit wird langsam knapp für Giger. Noch gut zwei Minuten. Renfer kann sich natürlich mit einem Gestellten zufrieden geben.

14:26 Uhr

Giger versucht es mit verschiedenen Schwüngen, aber Renfer verteidigt stark.

14:23 Uhr

Lukas Renfer gegen Samuel Giger heisst der nächste Kampf.

14:21 Uhr

Der Appenzeller Michael Bless verliert gegen Kilian Wenger. Auch Wenger ist damit weiter ein heisser Siegesanwärter.

14:19 Uhr

Derweil verabschiedet sich der Innerschweizer Mitfavorit Joel Wicki aus dem Kampf um den Festsieg. Er verliert gegen den Berner Bernhard Kämpf. Dieser bleibt dadurch ganz vorne in der Rangliste.

14:13 Uhr

Der Zürcher Samir Leuppi gibt die Marschroute vor und bodigt Severin Schwander nach hartem Kampf. Note zehn. Damit bleibt Leuppi im Rennen um den Schlussgang.

14:04 Uhr

In den letzten Paarungen des vierten Gangs folgen gleich drei Aufeinandertreffen zwischen der Nordostschweiz und Bern. Zuerst schwingt Samir Leuppi mit Severin Schwander, dann fordert Michael Bless Schwingerkönig Kilian Wenger, und zum Schluss will Favorit Samuel Giger den Ranglistenersten Lukas Renfer auf den Rücken legen.

13:59 Uhr

Das Festgelände in Kilchberg. Michael Buholzer / KEYSTONE

13:54 Uhr

Der Glarner Roger Rychen muss gegen den Berner Christian Gerber zunächst unten durch. Nach erfolgreicher Defensivarbeit kehrt Rychen jedoch das Blatt und gewinnt. Es ist sein zweiter Sieg, dazu kommen zwei Gestellte. Damit nähert er sich der erweiterten Ranglistenspitze an.

13:46 Uhr

Otts Trainingskamerad Marcel Räbsamen bezahlt gegen den Berner Eidgenossen Fabian Staudenmann Lehrgeld und verliert im ersten Zug.

13:42 Uhr

Damian Ott baut seine Siegesserie aus. Der Toggenburger gibt bei seinem dritten Sieg in Folge eine Kostprobe seiner Bodenkünste ab. Am Ende gibt es für den bemitleidenswerten Innerschweizer Remo Vogel kein Entrinnen mehr.

13:27 Uhr

Domenic Schneiders Risiko wird nicht belohnt. Walther fängt seinen Schlungg ab und dreht Schneider auf den Rücken.

13:25 Uhr

Das sind die brisantesten Paarungen des vierten Gangs:

Samuel Giger - Lukas Renfer

Michael Bless - Kilian Wenger

Bernhard Kämpf - Joel Wicki

Samir Leuppi - Severin Schwander

Werner Schlegel - von Ah Benji

Ott Damian - Remo Vogel

13:21 Uhr

Es geht weiter in Kilchberg. Als Erster greift der Thurgauer Domenic Schneider ins Geschehen ein. Für Schneider ist es erst der dritte Gang, während sein Gegner Adrian Walther bereits den vierten absolviert.

12:49 Uhr

Mit der Zwischenrangliste verabschieden wir uns in die Mittagspause. Um 13.15 geht es in Kilchberg und hier im Ticker weiter.

Hinter dem Ersten Lukas Renfer gab es den grossen Zusammenschluss der Favoriten. esv.ch

12:42 Uhr

Der dritte Gang ist vorbei. Auch der Innerschweizer Joel Wicki gewinnt seinen Kampf. Damit ist der grosse Zusammenschluss der Favoriten Tatsache. Als einziger drei Erfolge kann der Berner Lukas Renfer aufweisen. Er führt die Rangliste damit an. In Kürze folgt die Zwischenrangliste.

12:33 Uhr

Damian Ott bezwingt kurz vor Schluss den Berner Matthias Aeschbacher und verbleibt damit in der Spitzengruppe. Einziger Wermutstropfen: Er erhält - wie Gegner Aeschbacher - einen Punktabzug. Anscheinend liessen sich die beiden Kontrahenten beim Grifffassen zu viel Zeit.

12:26 Uhr

Auch der Appenzeller Michael Bless bleibt dran. Er besiegt Remo Käser und feiert damit seinen zweiten Sieg im dritten Kampf. Das Unentschieden zu Beginn wiegt damit nicht mehr so schwer.

12:24 Uhr

Giger hält dem riesigen Druck stand und bodigt den Berner Schwander. Der Thurgauer arbeitet sich damit in der Rangliste weiter nach vorne.

12:20 Uhr

Schwander wehrt sich gekonnt gegen die Angriffe Gigers. Noch kommt der Kurz nicht durch.

12:18 Uhr

Samuel Giger schwingt nun gegen den Ranglistenersten Severin Schwander. Es zählt nur der Sieg für den Thurgauer Favoriten.

12:09 Uhr

Der Südwestschweizer Benjamin Gapany verletzt sich gegen Domenic Schneider in der Leistengegend und muss aufgeben. Schneider muss gegen einen anderen Gegner diesen dritten Gang nachholen.

12:05 Uhr

Und gleich der nächste Nordostschweizer Sieg: Roger Rychen gewinnt gegen den Innerschweizer Sven Schurtenberger. Der Luzerner Mitfavorit verpasst mit seiner zweiten Niederlage ein Spitzenergebnis auf dem Kilchberg. Das steht jetzt schon fest. Der Glarner Rychen feiert nach zwei Gestellten den ersten Erfolg.

12:02 Uhr

Auch der Zürcher Samir Leuppi siegt. Die Nordostschweizer melden sich mit zahlreichen Erfolgen zurück im Rennen um den Festsieg.

11:59 Uhr

Werner Schlegel ist weiter auf dem Vormarsch. Der St.Galler besiegt Ruedi Roschi und feiert damit seinen zweiten Sieg.

11:58 Uhr

Der Thurgauer Mario Schneider verliert gegen Remo Vogel und ist damit nach drei Gängen noch immer ohne Sieg.

11:53 Uhr

Marcel Räbsamen kämpft nach zwei Niederlagen im Anschwingen um den Anschluss in der Rangliste. Das Vorhaben gelingt dem 20-jährigen Toggenburger. Er bezwingt den Aargauer Eidgenossen Andreas Döbeli platt. Ein Achtungserfolg.

11:46 Uhr

Der Speaker verkündet die Spitzenpaarungen des dritten Gangs:

Samuel Giger - Severin Schwander

Damian Ott - Matthias Aeschbacher

Joel Ambühl - Kilian Wenger

11:36 Uhr

Nach zwei Gängen weisen sechs Schwinger zwei Siege auf. Der Berner Severin Schwander führt die Rangliste mit der maximalen Punktzahl an. Dahinter folgen mit 18,75 Punkten die meistgenannten Favoriten Samuel Giger, Joel Wicki und Kilian Wenger. Die Zwischenrangliste:

Die Rangliste im Überblick. esv.ch

11:30 Uhr

Wir warten noch auf die Zwischenrangliste. Derweil hat der dritte Gang schon begonnen.

11:22 Uhr

Der Roger Rychen verpasst den Sieg gegen Werner Suppiger und muss sich bereits zum zweiten Mal mit einem Gestellten begnügen.

11:08 Uhr

Der Zürcher Fabian Kindlimann bekommt es nach seinem Auftaktsieg mit dem Berner Fabian Staudenmann zu tun. In dieser Paarung ist Staudenmann der Favorit. Doch genau diese Ausgangslage mag der unbequeme Kindlimann. Er schafft es und ringt dem Berner einen Gestellten ab.

11:03 Uhr

Der Sieger heisst Samuel Giger. Er bringt den Berner zu Boden und vervollständigt am Boden.

11:01 Uhr

Es geht Schlag auf Schlag: Der Berner Remo Käser fordert den Thurgauer Samuel Giger heraus.

11:00 Uhr

Samir Leuppi gegen Kilian Wenger ist die nächste absolute Spitzenpaarung. König Wenger siegt souverän.

10:58 Uhr

Der Schaffhauser Jeremy Vollenweider verliert gegen den Berner Matthias Aeschbacher.

10:55 Uhr

Auch der Thurgauer Domenic Schneider gestaltet seinen zweiten Gang siegreich. Erste "Dodo"-Rufe aus dem Publikum sind zu vernehmen.

10:54 Uhr

Nun bekommt es Werner Schlegel mit Mickaël Matthey zu tun. Der 18-jährige Hemberger macht mit dem Südwestschweizer kurzen Prozess und reagiert damit auf seine Auftaktniederlage gegen Remo Käser.

10:44 Uhr

Damian Ott müht sich gegen den Südwestschweizer Johann Borcard lang ab, bleibt aber dran und gewinnt am Ende souverän. Damit meldet sich der Toggenburger nach dem Unentschieden zu Beginn zurück.

10:39 Uhr

Zwei weitere Nordostschweizer Resultatmeldungen: Mario Schneider stellt auch seinen zweiten Gang. Und der Zürcher Roman Schnurrenberger wehrt sich gegen Schwergewicht Patrick Räbmatter tapfer, verliert aber kurz vor Schluss.

10:32 Uhr

Das ist die Ranglistenspitze: 17 Schwinger haben den ersten Gang gewonnen, sieben davon mit der Maximalnote zehn.

Mit einem Punkt Rückstand folgen die Favoriten Samuel Giger und Joel Wicki. Sie sind im weiteren Festverlauf unter Zugzwang. esv.ch

10:29 Uhr

Nach einer kurzen Pause sollte es in Kürze mit den nächsten Begegnungen weiter gehen.

10:16 Uhr

Der Appenzeller Michael Bless geht mit gutem Beispiel voran und besiegt den Berner Ruedi Roschi. Das Mitglied des Schwingklubs Gais steht damit mit einem Sieg und einem Unentschieden da und hat noch alle Möglichkeiten da.

10:11 Uhr

Ein erstes Zwischenfazit aus Nordostschweizer Sicht nach dem ersten Gang: 8 Gestellte, 5 Niederlagen und lediglich 3 Siege. Das Team aus dem östlichen Teilverband muss sich steigern, wenn es am Ende den Festsieg für sich beanspruchen will. Positiv aufgefallen sind natürlich die Sieger Samir Leuppi, Fabian Kindlimann, und Tobias Krähenbühl.

10:04 Uhr

Der Gang endet gestellt – und dennoch bleibt die Spitzenpaarung nichts schuldig. Beide Favoriten griffen an. Giger stand zwar näher am Sieg, Wicki verteidigte aber stark. Deshalb werden beide mit der Note 9 belohnt. Für den weiteren Festverlauf verspricht dieses Resultat Spannung. Nun sind die beiden meistgenannten Favoriten unter Zugzwang. Es zählen nur noch Siege.

10:00 Uhr

Wicki befreit sich am Boden erneut aus dem Schraubstock Gigers. Eine verpasste Chance des Thurgauers, der in diesem Gang der dominantere Schwinger ist.

09:57 Uhr

Erneut ist es Giger, der angreift. Mittlerweile feuert das Publikum die beiden an.

09:55 Uhr

Nun bring Giger Wicki zu Boden. Doch der Innerschweizer dreht sich ebenfalls weg.

09:54 Uhr

Die Körperspannung ist gigantisch. Bereits beim Zusammengreifen schenken sich die beiden Favoriten nichts. Wicki greift ein erstes Mal an, Giger pariert gekonnt.

09:51 Uhr

Der Gang endet gestellt. Nun folgt das Gigantenduell zwischen Samuel Giger und Joel Wicki.

09:49 Uhr

Eine erste schwierige Situation für Ott, doch der Platzrand rettet den Toggenburger. Bis jetzt ist es eher der Berner Wenger, der die Initiative ergreift.

09:45 Uhr

Mit Spannung erwartet wird dieses Duell: Damian Ott gegen Schwingerkönig Kilian Wenger. Im ersten Zusammengreifen tasten die beiden noch ab.

09:43 Uhr

Wir befinden uns in der Endphase des ersten Gangs. Es folgen noch insgesamt fünf Kämpfe.

09:38 Uhr

Der 13. Nordostschweizer, der ins Geschehen eingreift, ist Jeremy Vollenweider. Zu Beginn zeigt der der Schaffhauser seine aussergewöhnlichen Defensivkünste und befreit sich gegen Steve Duplan in extremis aus einer brenzligen Situation.

09:35 Uhr

Staudenmann drückt nach einem Fussstich Schneiders Brücke ein und feiert einen wichtigen Sieg für die Berner.

09:33 Uhr

Es folgt gleich die nächste Spitzenpaarung mit Nordostschweizer Beteiligung: Domenic Schneider trifft auf den Berner Fabian Staudenmann. Bei zählen zum erweiterten Favoritenkreis.

09:31 Uhr

Das Toggenburger Toptalent Werner Schlegel startet mit einer Niederlage. Remo Käser legt den 18-Jährigen platt ins Sägemehl.

09:30 Uhr

Auf beiden Plätzen mühen sich die Schwinger ohne Erfolg ab. Roger Rychen stellt gegen Andreas Döbeli, Mario Schneider gegen Bernhard Kämpf.

09:22 Uhr

Nun fordert der Glarner Roger Rychen den Aargauer Andreas Döbeli. Es ist das nächste Duell zwischen der Nordost- und der Nordwestschweiz.

09:20 Uhr

Der Nordostschweizer Samir Leuppi setzt ein Statement zum Auftakt und besiegt den Nordwestschweizer Nick Alpiger mit einem prächtigen Kurzzug.

09:18 Uhr

Die nächsten beiden Nordostschweizer, die im Einsatz stehen, sind der Thurgauer Mario Schneider und der Zürcher Samir Leuppi. Sie treten gegen Bernhard Kämpf respektive Nick Alpiger an.

09:14 Uhr

Eine Besonderheit in Kilchberg: Es wird auf nur zwei Schwingplätzen geschwungen. Das Publikum – in diesem Jahr sind es 6000 statt 12000 – sitzt nahe am Geschehen. Die Stimmung ist bereits zu dieser Uhrzeit ausgezeichnet.

09:11 Uhr

Der Thurgauer David Dumelin verliert nach kurzer Gangdauer gegen den Berner Severin Schwander, der mit einem Übersprung erfolgreich ist.

09:08 Uhr

Der nächste Zürcher im Einsatz: Roman Schnurrenberger bekommt es mit dem Innerschweizer Werner Suppiger zu tun. Derweil besiegt der Innerschweizer Christian Schuler auf dem "Fernsehplatz" den Nordwestschweizer Patrick Räbmatter.

09:05 Uhr

Der Zürcher Beda Arztmann verliert zum Auftakt gegen den Aargauer Oliver Hermann.

09:03 Uhr

Deshalb überrascht es nicht, dass der Gang gestellt endet. In der Schlussphase gerät Bless zwar noch einmal in Bedrängnis, findet aber einen Ausweg. Dann muss sich aber auch noch von Weissenfluh über die Brücke retten.

09:00 Uhr

Von Weissenfluh und Bless neutralisieren sich über weite Strecken. Beide Schwinger zeichnen sich durch grosse Qualitäten in der Defensive aus.

08:57 Uhr

Die Gangdauer im ersten Durchgang beträgt sieben Minuten. Bless befindet sich zu Beginn in der Defensive, kann sich aber befreien.

08:50 Uhr

In Kürze schreitet der Appenzeller Michael Bless ins Sägemehl. Man darf gespannt sein auf den Auftritt des 35-jährigen Eidgenossen. Bless meldete sich vor zwei Wochen am Nordostschweizer Schwingfest nach einer Verletzungspause zurück. Sein Gegner ist der Berner Kilian von Weissenfluh - ein echter Härtetest.

08:47 Uhr

Ein suboptimaler Auftakt für den jungen Toggenburger Marcel Räbsamen. Er verliert gegen den Berner Michael Ledermann. Es ist die erste Nordostschweizer Niederlage in Kilchberg.

08:43 Uhr

Das Innerschweizer Publikum ist zahlreich vertreten. Das zeigt sich nach den ersten beiden Siegen von Joel Ambühl und Sven Lang.

08:42 Uhr

Die Steckbriefe aller 16 Nordostschweizer zum Nachlesen:

08:39 Uhr

Währenddessen endet der Gang zwischen dem Zürcher Shane Dändliker und dem Luzerner Marco Fankhauser gestellt.

08:38 Uhr

Fabian Kindlimann, der Neffe des Schwingerkönigs Ernst Schläpfer, gewinnt seinen ersten Gang gegen den Innerschweizer Eidgenossen Reto Nötzli. Es ist der erste Nordostschweizer Sieg im ersten Gang, ein toller Start.

08:34 Uhr

Die Spitzenpaarungen steigen wie gewohnt erst am Ende des ersten Gangs. Doch am Kilchberger Schwinget sind von Beginn an Hochkaräter am Werk. Aus Nordostschweizer Sicht sind dies: Der Zürcher Oberländer Eidgenosse Fabian Kindlimann und der Teilverbandskranzer Shane Dändliker.

08:28 Uhr

Herzlich willkommen aus Kilchberg. Die 60 Schwinger aus den fünf Teilverbänden liefen bereits in die Arena ein. Die Nationalhymne wurde gesungen. Es ist angerichtet für den ersten Gang. In Kürze geht es los.