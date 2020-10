Porträt Kein Velorennen ist so umstritten wie die Flandern-Rundfahrt – erstmals am Start steht der junge Thurgauer Stefan Bissegger Er ist der Neuling im Haifischbecken, wenn es am Sonntag im Zick-Zack-Kurs durch die schmalen Strassen in Belgien geht und die Positionskämpfe hart geführt werden. Auch die Ellbogen kommen zum Einsatz. Daniel Good 14.10.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Stefan Bissegger während seines ersten Einsatzes in World Tour, der Königsklasse im Radsport. Luc Claessen / Velo (Aalter, 1. Oktober 2020)

Der Parcours ist schon anforderungsreich genug: Kopfsteinpflaster, steile Rampen, schmale Strassen, unzählige Richtungswechsel. Der Wind ist unberechenbar, die Distanz mit weit über 200 Kilometern kräftezehrend.

Aber am meisten Energie kosten die ständigen Positionskämpfe. Ellbogen an Ellbogen. Wer an den entscheidenden Stellen nicht günstig postiert ist, hat schon verloren.

Stefan Bissegger Bild: Peter Schneider / KEYSTONE

Am Sonntag kommt es zur 104. Auflage der Flandern-Rundfahrt. Es geht über 241 Kilometer im Zick-Zack-Kurs von Antwerpen nach Oudenaarde. Zum ersten Mal dabei ist Stefan Bissegger aus Mettlen. Er ist seit einem Monat 22-jährig und einer der aufstrebenden jungen Schweizer Radprofis mit WM- und EM-Medaillen in der U23-Kategorie.

Die Teamkollegen setzten sich für den Neuling ein

Anfang Oktober beteiligte sich Bissegger erstmals an einem Rennen der World Tour. Er reüssierte in der Königsklasse auf Anhieb und erreichte an der Benelux-Rundfahrt die Etappenränge drei und fünf.

Nun wartet aber ein anderes Kaliber auf den Thurgauer Neoprofi. Ein Rennen über eine solche Distanz hat er noch nie bestritten. Er fährt zudem in der starken Mannschaft des Vorjahressiegers, des Italieners Alberto Bettiol. Diese Woche besichtigt der Neuling mit dem Team die Strecke des Monuments.

Stefan Bissegger während des Zeitfahrens an der BinckBank-Tour Er wurde Dritter. Luc Claessen / Velo (Riemst, 2. Oktober 2020)

Bissegger muss am Sonntag nicht für Bettiol fahren. «Ich erhalte schon Freiheiten», sagt er. An der Benelux-Rundfahrt, die nun BinckBank-Tour heisst, war der Jungspund bereits der Leader des Rennstalls Education First. «Obwohl mich die Teamkollegen eigentlich nur vom Namen her kannten, setzten sie sich während der ganzen Rundfahrt für mich ein.»

Für die Positionskämpfe ist er gerüstet

Bissegger ist fasziniert vom Mythos der Flandern-Rundfahrt und will sie dereinst gewinnen. Das ist möglich. Von der Klasse her ist Bissegger der bessere Rennfahrer als Bettiol. Der Ostschweizer sagt:

«Weil ich ein Sprinter bin, kann ich mich in den Positionskämpfen durchsetzen»

Anschauungsunterricht vor den Fernsehbildschirmen hat er reichlich erhalten. Nun gilt es Ernst. Aufgeboten war Bissegger auch für Paris–Roubaix. Dieser Klassiker wurde wegen Corona aber abgesagt. Deshalb wird die 104. Flandern-Rundfahrt noch umkämpfter.

Stefan Küng beendete das Vorbereitungsrennen Gent-Wevelgem als Fünfter. Bild: Christophe Petit Tesson / EPA