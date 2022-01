Enttäuschung für Beda Klee: Er verpasst die Olympischen Spiele

Kein Olympiaticket Enttäuschung bei Beda Klee: Der Toggenburger verpasst die Olympischen Winterspiele Der Toggenburger Langläufer konnte sich im letzten Rennen vor den Winterspielen nicht mehr für Peking empfehlen. Zwar läuft er im Continentalcup in Oberstdorf auf den dritten Platz. Sein direkter Konkurrent um das Olympiaticket aber gewann das Rennen. Ralf Streule 24.01.2022, 12.04 Uhr

Beda Klee schafft die Selektion nicht. Peter Schneider / KEYSTONE

Die Enttäuschung ist gross. Beda Klee hatte die gesamte Saisonvorbereitung auf die Olympischen Spiele hin ausgerichtet. Nun muss sich der Toggenburger von der Idee einer ersten Teilnahme an Winterspielen verabschieden. Im Langlauf-Olympiateam war bis gestern Sonntag noch ein Platz übrig geblieben - diesen erhält nun der Bündner Jason Rüesch zugesprochen.

Geforderter Podestplatz reicht nicht aus für das Ticket

Im Continentalcup in Oberstdorf, einem Rennen über 30 km Skating, hatte Klee am Sonntag eine letzte Chance erhalten, seine Form zu beweisen. Zwar lieferte er - und schaffte mit dem dritten Platz den geforderten Podestplatz. Da Rüesch das Rennen aber (eine Sekunde vor Klee) gewinnen konnte, konnte er sich das Olympiaticket sichern.

Noch an der Tour de Ski, als Klee – ebenfalls in Oberstdorf über 30 km Skating – den 16. Platz erreicht hatte, schien er die Selektion so gut wie sicher erreicht zu haben. In den Tagen darauf war er aber krank und konnte seine Leistung nicht bestätigen. Es war eine durchzogene Saison für ihn wie auch für Rüesch, der besonders zu Beginn des Winters angeschlagen war. «Ich würde auch Jason die Teilnahme an den Olympischen Spielen gönnen», sagte Klee schon vor dem entscheidenden Rennen. Tief sitzen dürfte der Stachel der Enttäuschung dennoch. Nach zwei Teilnahmen an Weltmeisterschaften wäre für den 25-Jährigen Klee die Olympiaerfahrung ein Karrierehöhepunkt gewesen.

Ein schwacher Trost bleibt: Immerhin dürfen mit Simon Ammann und Jan Scherrer zwei andere Toggenburger in Peking an den Start gehen - Snowboarder Scherrer sogar mit Medaillenchancen in der Halfpipe.