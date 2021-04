KARRIERE Früherer Weltklassehandballer wird Bankpräsident im Thurgau Als Sportler bewegte sich Roman Brunner auf höchstem Niveau und war Olympiateilnehmer 1996. Beruflich machte der Romanshorner Jurist ebenfalls Karriere und ist designierter Präsident der Thurgauer Kantonalbank. Daniel Good 21.04.2021, 11.55 Uhr

Roman Brunner am 4. Januar 1998 im Dress von Pfadi Winterthur im Champions-League-Einsatz gegen Ademar Leon. Bild: Keystone

In der ersten Hälfte der 1990er-Jahre waren die Schweizer Handballer eine Macht. Sie wurden WM-Vierte und qualifizierten sich für die Olympischen Sommerspiele 1996 in Atlanta in den USA. Ein Schlüsselspieler in jener Mannschaft war der Thurgauer Roman Brunner - zusammen mit Marc Baumgartner die treibende Kraft im Rückraum.

Der 1971 geborene Brunner bestritt 125 Länderspiele. Er wäre wohl Rekordhalter geworden, aber schon Ende 1996 stand er zum letzten Mal für die Nationalmannschaft im Einsatz. Er setzte hernach aufs Studium und den Klub.

Tumulte in der Champions League

Auf nationaler Ebene war Pfadi Winterthur in jenen Jahren Serienmeister. International ein europäisches Spitzenteam. In der Saison 1997/98 erreichten Brunner und Co. die Viertelfinals in der Champions League. Pfadi spielte auch in der K.o.-Phase gross auf und scheiterte erst am Vorjahresfinalisten Badel Zagreb. Weil die russischen Schiedsrichter völlig einseitig pfiffen. In der Winterthurer Eulachhalle kam es deshalb zu Tumulten.

Roman Brunner (rechts) in einem seiner letzten Länderspiele im November 1996 Bild: Andy Müller/Freshfocus

Beruflich brachte es Brunner weit. Nach dem Jura-Studium an der Uni Zürich hat er das Thurgauer Anwaltspatent erlangt und in einer Amriswiler Kanzlei Berufspraxis gesammelt, bevor er 2005 zum Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen PricewaterhouseCoopers (PwC) wechselte. Zuletzt leitete der dipl. Steuerexperte dort als Partner den Bereich Steuern und Recht in St.Gallen.

Von der Thurgauer Regierung nominiert

Roman Brunner heute Bild: PD

Seit Mitte 2020 ist der ehemalige Spitzenhandballer Brunner Geschäftsführer der Huwa Finanz- und Beteiligungs AG mit Sitz im Rheintal. Er ist verheiratet und wird im Zuge seiner neuen Funktion seinen Wohnsitz von St.Gallen in den Thurgau verlegen.

Nun ist Brunner von der Regierung für das Präsidium der Thurgauer Kantonalbank nominiert worden. Er folgt im Herbst 2022 auf René Bock. Brunner wird Präsident des strategischen Führungsgremiums der Thurgauer Kantonalbank.