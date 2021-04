Handball Kadetten eine Nummer zu gross für St.Otmar Die St.Galler NLA-Handballer verlieren in Schaffhausen deutlich mit 31:40 (16:20). Ives Bruggmann aus Schaffhausen 11.04.2021, 23.36 Uhr

St.Otmars Spielgestalter Andrija Pendic führt die NLA-Skorerliste mit 192 Treffern an. Ralph Ribi

Den Vorwurf, den Sieg nicht gesucht zu haben, müssen sich die Handballer des TSV St.Otmar nicht gefallen lassen. Im Gegenteil: Die St.Galler versuchten von Beginn an, ein hohes Tempo zu gehen. Bis kurz vor der Pause bewegten sich die Gäste mit dem Europacupteilnehmer aus Schaffhausen auf Augenhöhe. Doch dann schlichen sich in St.Otmars Spiel einige Fehler ein. Zudem parierte der eingewechselte Goalie Ignacio Biosca die ersten drei Würfe, die auf sein Tor kamen. Zur Halbzeit stand es 20:16 für die Kadetten und St.Otmar belohnte sich nicht für die über weite Strecken ausgezeichnete Leistung.

Die Qualität von Csaszar, Maros und Co.

Die St.Galler steckten auch nach der Pause nicht auf. Im Innenblock hatten die unerfahrenen Zwei-Meter-Männer Dominik Jurilj und Noah Haas alle Hände voll zu tun. Sie lösten ihre Aufgabe keineswegs so schlecht, wie es der Schlussstand vermuten lässt. Die Anzahl der Gegentore ist eher der Klasse Kadettens zuzuschreiben. Auffällig: Auf jeder Position hat Trainer Adalsteinn Eyjolfsson mehrere Topspieler zur Verfügung. So begann im linken Rückraum der Ungar Gabor Csaszar und erledigte sein Job mit vier Treffern einwandfrei. Dennoch war dies Eyjolfsson zu wenig. Er brachte den zu Beginn geschonten Nationalspieler Luka Maros. Der Zürcher setzte noch einen drauf und erzielte bis zum Ende sieben Treffer. Zu keiner Zeit fand die St.Galler Deckung den Zugriff auf den wurf- und sprungstarken Rechtshänder.

Die St.Galler zollten dem Tempo Tribut

So nahe heran wie in der 41. Minute beim Stand von 24:26 kamen die Gäste den Schaffhausern nie mehr. «Wir sind über 40 Minuten ein enormes Tempo gegangen. Das hat uns später das Genick gebrochen», sagte St.Otmars Topskorer Andrija Pendic. Der Thurgauer war einmal mehr der überragende Mann auf St.Galler Seite. Neben elf eigenen Treffern liess er sich zahlreiche Assists notieren. Darüber hinaus provozierte er mehrmals eine Zeitstrafe gegen die Kadetten. Doch auch Pendics Kräfte liessen nach. Seine Wurfquote sank vor allem nach der Doppelparade Bioscas in der 51. Minute. Der Spanier hatte zuerst den Penalty und danach auch noch den Abpraller abgewehrt.

Zu diesem Zeitpunkt war die Partie beim Stand von 26:34 jedoch bereits entschieden. Die Kadetten spielten nun in der Offensive beinahe fehlerfrei. Der St.Galler Goalie Aurel Bringolf kam nach drei Paraden zu Beginn der Partie nur noch einmal an den Ball. Er wurde durch Jonas Kindler ersetzt. Doch auch er konnte nur dreimal erfolgreich intervenieren. Die Schaffhauser knackten auch deshalb die 40-Tore-Marke. «Das nervt immer», sagte Pendic. Aber der Qualität des neuen Leaders hätten sie schlicht nichts entgegenzusetzen gehabt. «Wir versuchten es zwar, aber sie boten uns nichts an.» Für St.Otmar stehen in der Hauptrunde noch zwei Spiele an. Mit Basel und Endingen sind die Hürden ungleich niedriger.

Telegramm:

Kadetten Schaffhausen – St.Otmar 40:31 (20:16)

BBC-Arena – Sr. Boshkoski/Stalder.

Strafen: 7-mal 2 Minuten gegen Kadetten. 3-mal 2 Minuten gegen St.Otmar.

Kadetten Schaffhausen: Pilipovic (4 Paraden)/Biosca (11 P.); Montoro (3 Tore), Zehnder (3), Csaszar (4), Schmidt (1), Schopper (1), Bartok (3), Novak, Gerbl, L. Maros (7), Schelker (3), Frimmel (7), Tominec (5), Herburger (3).

St.Otmar: Bringolf (4 Paraden, 1 Tor)/Kindler (3 P.); Hörler, Fricker (4), Gwerder (1), Pendic (11), Geisser (4), Jurilj (1), Haas (3), Kaiser (1), Schmid, Jurca (4), F. Maros (1).

Bemerkungen: St.Otmar ohne Höning, Wüstner, Wetzel und Bamert (alle verletzt). – NLA-Début von Jonas Schmid.