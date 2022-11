Handball Weshalb St.Otmars Kaderprobleme die einfachen Tore verhindern und warum der FCSG die Handballer unterstützen wird St.Otmars NLA-Handballer empfangen am Mittwoch um 19.30 Uhr den Tabellendritten Pfadi Winterthur. Die St.Galler durchleben schwierige Zeiten. Fritz Bischoff Jetzt kommentieren 02.11.2022, 05.00 Uhr

St.Otmars Severin Kaiser. Bild: Donato Caspari

Zehn Spiele, nur sechs Punkte, seit drei Runden ohne einen Sieg: St.Otmars Handballer durchleben schwierige Zeiten.

Ein wesentlicher Grund für die Probleme ist die lange Liste an verletzten Spielern. Andrin Schneider und Noah Haas sind seit Wochen verletzt. Der Topskorer Ariel Pietrasik zog sich im EM-Qualifikationsspiel der Polen gegen Lettland einen Bruch des Daumengrundgelenks der Wurfhand zu. Er musste operiert werden und fällt rund sechs Wochen aus.

Sein kurzfristig engagierter Ersatz Peter Schramm erlitt am vergangenen Freitag im Abschlusstraining vor der Partie gegen den Meister Kadetten Schaffhausen eine Oberschenkelverletzung. Die endgültige Diagnose steht noch aus.

Die Spieler müssen den Hallenboden putzen

Im Spiel in Schaffhausen musste Andrija Pendic in der 35. Minute nach einer harten gegnerischen Attacke das Spielfeld mit blutender Nase verlassen. Später konnte er wohl weiterspielen, doch hat sich im Nachhinein gezeigt, dass innere Blutungen die Atmung beeinträchtigen.

«Immerhin ist die Nase nicht gebrochen», sagte er gestern Mittag nach dem Abschlusstraining in der Turnhalle Oberzil. Nach dem Training war noch nicht Ende der Anstrengungen. Die Spieler mussten mit Lappen und einem Reinigungsmittel auf den Knien den Hallenboden putzen.

Mit Sarkasmus kommentieren Verantwortliche St.Otmars die Personalsituation. Präsident Hans Wey sagte etwa:

«Im Dezember haben wir dann hoffentlich eine neue Mannschaft –, wenn denn auch alle Spieler wieder einmal einsetzbar sind.»

So oder so – bis Ende Jahr und der WM-Pause im Januar muss das Team von Zoltan Cordas in den kommenden neun Partien einfach irgendwie über die Runden kommen.

Diese Losung hat auch für die Begegnung vom Mittwoch gegen Pfadi Winterthur ihre Gültigkeit. Im Hinspiel Anfang September verloren die St.Galler nach einer spannenden Schlussphase 28:29.

Fehlende taktische Variante

Siegbringend für die Zürcher waren ihre schnellen Angriffsauslösungen. Diese taktische Variante fehlt bei St.Otmar fast gänzlich.

Dies zeigte sich auch in Schaffhausen, als die Gastgeber die Ostschweizer in der Schlussphase überrannten. Am Ende zeigte die Statistik bei den Kadetten 16 Gegenstosstore, nur deren zwei waren es bei St.Otmar. Pietrasik nennt Gründe für die Diskrepanz:

St.Otmars derzeit verletzter Spieler Ariel Pietrasik. Bild: Donato Caspari

«Mit unserem kleinen Kader können wir das Tempo der Gegner nicht mitgehen. Unsere Substanz würde höchstens für eine Halbzeit ausreichen.»

Dazu komme, dass die Flügelspieler, die den schnellen Angriff laufen müssten, «in unserer Verteidigung nicht auf den Aussenpositionen decken. Dort agieren bei uns Rückraumspieler.» Damit funktioniere die Auslösung schlecht bis gar nicht.

«So kommen wir nicht zu unseren einfachen Toren. Da auch das Rückzugsverhalten nicht immer optimal ausfällt, nutzen dies die Gegner aus», so Pietrasik. Pfadi Winterthur wird dies auch wieder versuchen.

Der FC St.Gallen besucht das Handballspiel

Allerdings bekommt St.Otmar prominente Unterstützung: Nachdem die Handballer im August ein Spiel des FC St.Gallen vor Ort mitverfolgt hatten, erfolgt am Mittwochabend der Gegenbesuch der Fussballer in der Kreuzbleiche.

