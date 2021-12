Der FCSG sucht den Supertransfer

Kaderplanung Die nächste Transferperiode steht an – und der FC St.Gallen sucht den Supertransfer Der Klub beendet das Jahr in Abstiegsgefahr. Will er verhindern, auch die Saison so zu beenden, müssen neue Spieler her. Ein paar Ideen. Christian Brägger und Renato Schatz Jetzt kommentieren 16.12.2021, 05.00 Uhr

Es ist wahrscheinlich, dass im neuen Jahr neue Spieler Grün und Weiss tragen werden. Bild: Andy Müller/Freshfocus

Es ist inzwischen ein offenes Geheimnis. Der FC St.Gallen sieht sich ein wenig unter Zugzwang und will im Winter auf dem Transfermarkt aktiv werden. Die Auftritte der Ostschweizer waren zu selten wirklich gut, zudem könnte die Tabellenlage noch länger heikel bleiben. Sie suchen mindestens einen Spieler, der nicht gross Zeit braucht, auf das «Niveau Super League» herangeführt zu werden.

Augenscheinlich war ebenfalls, dass die Schultern von Lukas Görtler in der Vorrunde nicht die Last tragen konnten, die man dem Deutschen kraft seiner Aura und Attitüde aufbürdete. Ein Formtief und acht gelbe Karten in 17 Ligaspielen haben durchaus Aussagekraft; der Captain war dann und wann zu sehr mit Nebenschauplätzen beschäftigt.

Doch wer könnte das sein, der Spieler X oder die Spieler Y und Z, die zum FC St.Gallen stossen in der Winterpause, und dabei auch noch finanzierbar wären? Wir werfen ein paar Namen und Gedanken hin, spielen Sportchef oder Fussballmanager, wobei schon im Voraus ausgeschlossen werden kann, dass Cedric Itten eine leihweise Option wäre. Man darf in einer Saison nicht für drei Klubs spielen; der frühere Stürmer des FC St.Gallen ist aber bereits für die Rangers aus Glasgow und Greuther Fürth aufgelaufen.

Marvin Spielmann: In Bern auf dem Abstellgleis

Sammelte in dieser Saison erst 139 Super-League-Minuten: Marvin Spielmann. Bild: Mario Heller/SPO

Seit Sommer 2019 steht Spielmann bei den Young Boys unter Vertrag, und spätestens seit Ende August 2021 auf dem Abstellgleis. Der einstige Schweizer Nachwuchsinternationale hat bei Trainer David Wagner jedenfalls nicht nur schlechte, sondern sehr schlechte Karten. Wobei richtig durchgestartet ist Spielmann in der Kantonshauptstadt nie. Der 25-Jährige ist schnell, technisch versiert und im Mittelfeld oder gar am Flügel polyvalent einsetzbar; er sollte mit seiner Erfahrung sofort helfen können, der St.Galler Offensive Schwung zu verleihen. Der Vertrag mit YB läuft noch bis Sommer 2023, aber vielleicht haben die Berner wie Spielmann ja ein Interesse, das zeitnah zu ändern.

Nikola Gjorgjev: Was ist da bei GC los?

Nikola Gjorgjev wäre im Sommer ablösefrei. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus

Bei den Grasshoppers ist der 24-Jährige plötzlich nicht mehr wichtig, und manchmal gibt es nicht einmal Informationen, weshalb der linke Mittelfeldspieler im Kader fehlt. Fakt ist: Die vergangenen beiden Saisons war Gjorgjev eine feste, flinke Grösse mit Torgefahr beim Rekordmeister, seit dem Aufstieg und unter dem neuen Trainer Giorgio Contini bis auf 60 Super-League-Minuten jedoch überflüssig. Der Vertrag des fünffachen nordmazedonischen Nationalspielers läuft nächsten Sommer aus, es wäre jetzt also eine gute Zugriffsmöglichkeit für den FC St.Gallen. Der Spieler wäre mutmasslich günstig zu haben.

Roko Simic, die nächste Salzburger Leihgabe?

Junior Adamu und Ousmane Diakité könnten Roko Simic ein bisschen davon erzählen, wie es ist, im FC St.Gallen zu spielen. Das Trio gehört der Talentschmiede von RB Salzburg an, und während Adamu nach seinem leihweisen Abstecher in den Osten der Schweiz nun in der ersten Mannschaft der Salzburger so richtig ankommt, holt sich Diakité bei den Grün-Weissen nach einer schweren Knieverletzung wieder Selbstvertrauen und Rhythmus. Simic ist noch nicht so weit, doch der 18-jährige Kroate gilt als grosse Sturmhoffnung. Er ist 1,90 Meter gross und spielt fast ausschliesslich für Liefering, für das er in dieser Saison acht Ligatore erzielt hat. St.Gallen wäre da ein guter Zwischenschritt. Selbiges gälte übrigens auch für Maurits Kjaergaard (18/offensives Mittelfeld) oder Daouda Guindo (19/Linksverteidiger), die ebenfalls beim österreichischen Vorzeigeklub unter Vertrag stehen.

Afimico Pululu: Ein Schritt zurück?

Kann Pululu seine Karriere noch einmal lancieren oder bleibt er ein ewiges Talent? Bild: Urs Lindt/Freshfocus

In den vergangenen beiden Spielzeiten kam Pululu jeweils auf knapp 1000 Super-League-Minuten – in der aktuellen sind es bis jetzt sieben. Pululu galt einst als Versprechen, das ist er am Rheinknie gewiss nicht mehr. Und langsam muss er sich um seine Karriere kümmern, heisst: Der linke Mittelfeldspieler braucht Einsätze. Bis nächsten Sommer hat der 22-Jährige noch einen Vertrag, und es wäre plausibel, falls die afrikanische Fraktion im FC St.Gallen mit dem aus Angola stammenden Pululu Zuwachs erhielte.

Jordi Quintillà: In der Vergangenheit gefangen

War in der vergangenen Saison Captain im FC St.Gallen: Jordi Quintillà. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Andere Variante: Was macht eigentlich Jordi Quintillà beim FC Basel? Nun, der Spanier sitzt häufiger auf der Ersatzbank, als ihm lieb sein kann. Der FCB stellt hinter dem FC St.Gallen und Lausanne-Sport das drittjüngste Kader. Quintillà, mittlerweile 28, passt nicht in die Philosophie der neuen Klubführung, die sehr schnell sehr viel umgebaut hat. Auch in der Mannschaft. In der Sommerpause wurden Spieler mit einem Marktwert von gesamthaft 35 Millionen Euro verpflichtet, das weiss das Branchenportal «transfermarkt». Es waren dies vor allem junge Spieler, Leihgaben, die man übernehmen und dann teuer weiterverkaufen kann. Quintillàs Transfer wurde noch von der alten Führung um Bernhard Burgener abgewickelt. Quintillà ist mit seinen drei Startelfeinsätzen in der Super League ein Geduldeter, aber kein Erwünschter im FC Basel. In St.Gallen hatte und hätte der zentrale Mittelfeldspieler freilich eine andere, wichtigere Rolle. Er war in der vergangenen Saison Captain. Und ein Jahr zuvor 13-facher Torschütze. Allerdings ist St.Gallen mit Ousmane Diakité auf der Sechserposition vergleichsweise stark besetzt. Ausserdem nehmen Quintillà einige Fans den Abschied noch immer übel. Und da wäre noch der Lohn.

Haris Tabakovic: Neuer Anlauf in der Schweiz?

Haris Tabakovic trifft in Österreich am Laufmeter. Bild: Rinderer/Eibner-Pressefoto

Haris Tabakovic galt einmal als Versprechen. Damals, als er im Oktober 2012 für die Berner Young Boys debütierte. Im Alter von 18 Jahren. Der Grenchner war Juniorennationalspieler, aber nie unersetzlich bei YB. Nachdem Tabakovic zum FC Wil ausgeliehen wurde und elf Tore in 24 Spielen erzielte, kam er bei GC unter. Doch auch in Zürich schaffte er es nicht, sich in der Super League durchzusetzen. Über Ungarn landete Tabakovic, inzwischen 27-jährig, bei Austria Lustenau. Letzte Saison erzielte er 18 Tore, in der laufenden Spielzeit sind es bereits deren 19, vier davon vom Elfmeterpunkt. Auch alle anderen Tore fielen innerhalb des Strafraums. Der Vertrag des 1,94 Meter grossen Angreifers läuft im Sommer aus. Er kann sich vorstellen, in der Super League einen neuen Anlauf zu wagen. Gegen eine Verpflichtung spricht, dass schon letzten Sommer der treffsicherste Spieler der zweiten Spielklasse Österreichs nach St.Gallen wechselte. Und enttäuschte. Fabian Schubert steht immer noch bei null Meisterschaftstoren.

