St.Otmars Handballer Rares Jurca spielt gegen seine Heimat Schaffhausen Seit zehn Jahren wohnt St.Otmars Rumäne Rares Jurca in Schaffhausen – im Cupviertelfinal will er die Kadetten am Samstag besiegen. Ives Bruggmann 31.10.2020, 05.00 Uhr

Rares Jurca ist mit 29 Treffern viertbester Torschütze St.Otmars. Bild: Ralph Ribi

Rares Jurca hat schon viel gesehen von der grossen Handballwelt. Der 37-jährige Rumäne stand eine Saison beim deutschen Traditionsverein SC Magdeburg unter Vertrag, just im Jahr, nachdem die Mannschaft um Stefan Kretzschmar und Olafur Stefansson die Champions League gewonnen hatte.

Darüber hinaus nahm der Linkshänder für sein Heimatland an zwei Weltmeisterschaften teil und bestritt mit Zagreb den Halbfinal des damaligen EHF-Cups.

«Ich habe durch den Handball Dinge erleben dürfen, die andere nur im Fernsehen anschauen können.»

Das sagt der 1,94 m grosse 130-fache rumänische Nationalspieler.

Doch heimisch geworden ist Jurca – er spielte in Rumänien, Deutschland und Kroatien Handball – in der Schweiz, genauer in Schaffhausen. 2007 heuerte er das erste Mal bei den Kadetten an, bevor sein zweites Intermezzo in der Bundesliga bei Göppingen folgte. 2010 kehrte er zu den Kadetten zurück, blieb weitere fünf Jahre und wurde sesshaft. Seine drei Kinder sind in Schaffhausen zur Welt gekommen. Jurca wohnt mit seiner Familie in einem Haus ganz in der Nähe der Spielstätte der Kadetten. «Deswegen werden die Partien gegen Schaffhausen immer speziell bleiben», sagt Jurca.

Ausgebildeter Sportlehrer und Athletiktrainer

Der Routinier bestreitet seine zweite Saison mit St.Otmar. Nach einem kleinen Eingriff am Meniskus im vergangenen Dezember präsentiert sich der 37-Jährige wieder in bester körperlicher Verfassung. Das ist kein Zufall, denn Jurca ist ausgebildeter Sportlehrer und Athletiktrainer. «Ich trainiere nicht mehr als früher, ich trainiere besser.» Optionen für die Zeit nach seiner Karriere besitzt der Linkshänder einige. Aber Jurca sagt:

«Solange ich fit bin, werde ich weitermachen.»

Und vielleicht bleibt er auch nach der Karriere seiner grossen Leidenschaft treu, denn mittlerweile ist der Rumäne auch im Besitz der B-Lizenz als Trainer.

St.Otmars Trainer Zoltan Cordas. Nik Roth

Als Spieler im rechten Rückraum St.Otmars ist Jurca gesetzt – zumindest in der Offensive. Zuletzt erzielte er gegen Suhr Aarau sieben Treffer aus acht Versuchen. Der Rumäne punktet weniger durch seine Explosivität, vielmehr mit seinem hohen Handball-IQ. «Er ist ein schlauer Kerl», sagt Trainer Zoltan Cordas. Und weiter: «Seine Routine versuche ich für uns auszunutzen.» Durch die vielen Partien auf höchstem Niveau kennt sich Jurca mit Drucksituationen aus. Mehr noch: «Ich bin ein Typ für die Crunchtime.» Einer für die entscheidenden Momente also.

Leistung von Aarau als Gradmesser

Im Cupviertelfinal heute um 17 Uhr vor leeren Rängen in der Kreuzbleiche sieht Jurca sein früheres Team als Favorit. «Aber wir haben eine Chance, wenn wir so spielen wie in Aarau.» In der Schachenhalle überzeugte das St.Galler Kollektiv sowohl offensiv als auch defensiv. Aus der Distanz entlastete vor allem Dominik Jurilj seine Rückraumkollegen mit elf Treffern. Schaffhausens Trainer Adalsteinn Eyjolfsson wird sich sicherlich etwas ausgedacht haben, um Juriljs Würfe zu entschärfen.

Aber auch St.Otmar präsentierte sich zuletzt variabel, findet mehrere Wege, um Tore zu erzielen. «Wir können jede Abwehr aushebeln», sagt Trainer Cordas. Dabei wird auch der Routinier Jurca eine wichtige Rolle einnehmen.