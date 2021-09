Auffahrtslauf St.Gallen: So planst du deinen Wettkampftag

Joggen Damit du vor dem Auffahrtslauf keinen Stress hast: So läuft der Wettkampftag ab Wenn du am Auffahrtslauf zum ersten Mal an einem Laufevent teilnimmst, hast du sicher viele Fragen. Und auch für geübte Wettkampfteilnehmende ist wegen Corona dieses Jahr alles etwas anders. Damit dich das nicht nervös macht, haben wir zusammengestellt, wie der Tag ablaufen wird. Ruben Schönenberger Jetzt kommentieren 08.09.2021, 09.40 Uhr

Schon bald werden wieder Tausende Läuferinnen und Läufer über die St.Galler Strassen und Wege laufen. Bild: Ralph Ribi (30. Mai 2019)

Der Countdown läuft, schon bald findet der Auffahrtslauf statt. Voraussichtlich 4000 bis 5000 Läuferinnen und Läufer werden sich in unterschiedlichen Kategorien der Herausforderung stellen. Damit am Tag keine bösen Überraschungen auftauchen, führen wir dich in diesem Artikel Schritt für Schritt durchs Rennen.

Wenn du nicht zu weit von St.Gallen weg wohnst, holst du deine Startnummer und den Starterbag am besten schon vor dem Wettkampftag. Zu den folgenden Zeiten ist die Ausgabe im Erdgeschoss der Shopping Arena (in Richtung Ikea, etwa Höhe Zollibolli) geöffnet:

Mittwoch, 8. September, 14 bis 19 Uhr

Donnerstag, 9. September, 14 bis 21 Uhr

Freitag, 10. September, 14 bis 19 Uhr

Samstag, 11. September, 10 bis 16 Uhr

Am Samstag kannst du dich zudem vor Ort einem Coronatest unterziehen, um so dein Covid-Zertifikat zu erhalten, wenn du nicht geimpft oder genesen bist. Das öffentliche Testcenter befindet sich auf dem Kiesplatz unterhalb der grossen Treppe, auf der Stadionseite in Richtung Gossau.

Diese Pendenz im Vorfeld zu erledigen, hat einen weiteren Vorteil: Du hast dein offizielles Auffahrtslauf-Shirt schon. Dieses kannst du waschen, wenn du nicht mit einem neuen Shirt laufen gehen möchtest. Vor allem aber kannst du es anprobieren. Wenn die Grösse nicht passt, kannst du das Shirt am Wettkampftag bei der Startnummernausgabe eintauschen.

Mitbringen: Damit du deine Startnummer und den Starterbag erhältst, musst du deine ID vorzeigen. Ihr könnt euch auch zusammentun, sodass jemand für mehrere Läuferinnen und Läufer die Abholung übernimmt. Halte in diesem Fall eine ID-Kopie (ausgedruckt oder als Foto im Handy) der nicht anwesenden Teilnehmenden bereit. Falls du dich testen lässt, musst du neben der ID auch die Krankenkassenkarte dabei haben.

Wichtig: Deine Startnummer wird dir im Vorfeld per SMS mitgeteilt. Wenn du diese beim Abholen bereithältst, hilfst du mit, die Startnummernausgabe zu beschleunigen.

Eines willst du kurz vor dem Lauf auf keinen Fall haben: Stress. Wir empfehlen dir deshalb, möglichst frühzeitig anzureisen. Sei lieber schon um 14.30 Uhr da, auch wenn du erst um 16.30 Uhr startest. So hast du Zeit, dich umzuziehen, die Covid-Zertifikat-Kontrolle zu absolvieren, deine Wertsachen zu deponieren. Frühzeitiges Erscheinen ist noch wichtiger, wenn du deine Startnummer erst am Tag selber abholen kannst oder dich noch testen lassen musst.

Nachfolgend skizzieren wir den Tagesablauf für die Teilnehmerin oder den Teilnehmer eines Zehn-Kilometer-Laufs.

13.30 Uhr

Wenn du dich testen lassen musst, um ein Covid-Zertifikat zu erhalten, triffst du um 13.30 Uhr bei der Shopping Arena ein und besuchst das öffentliche Testcenter. Für Wartezeiten vor und nach dem Test rechnest du am besten eine halbe Stunde ein. Halte ID und Krankenkassenkarte bereit.

14 Uhr

Nach dem Test (oder direkt, wenn du keinen brauchst und erst jetzt eintriffst) gehst du weiter zur Startnummernausgabe in der Shopping Arena. Halte deine ID und das SMS mit deiner Startnummer bereit.

14.30 Uhr

Du hast nun dein Testergebnis für dein Covid-Zertifikat und deine Startnummer, du kannst dich umziehen gehen. Spätestens jetzt solltest du vor Ort sein, auch wenn du keinen Test benötigst und deine Startnummer bereits im Vorfeld abgeholt hast. Die Umkleidekabinen befinden sich im Gründenmoos, auf der anderen Seite der Autobahn. Die Passerelle, die von der Stadionplattform über die Autobahn führt, ist nicht geöffnet. Du musst also auf dem Niveau der Strasse zum Gründenmoos rüber.

15 Uhr

Bevor du nach dem Umziehen deine Tasche beim Depot abgibst, passierst du sinnvollerweise zum ersten Mal die Zertifikatskontrolle (ID bereithalten). Dann erhältst du nämlich ein Armband, das bescheinigt, dass du über ein Zertifikat verfügst. So kannst du nachher deine ID (und dein Handy, wenn du es nicht zum Tracken verwenden willst) zusammen mit deinen anderen Sachen verstauen. Die Zertifikatskontrolle geschieht auf der grossen Treppe, die Effektenabgabe unterhalb.

15.30 Uhr

Es dauert jetzt noch eine Stunde bis zum Start. Du hast alles erledigt und kannst gemütlich noch etwas durch die Läufer-Expo schlendern. Diese öffnet übrigens schon morgens mit den ersten Läufen. Falls du also früher dran bist, kannst du dir hier die Zeit vertreiben.

15.50 Uhr

40 Minuten vor dem Start begibst du dich in den Startbereich. Du erreichst diesen nur von der Stadionplattform aus. Du musst also bei der grossen Treppe hoch (wo die Zertifikatskontrolle stattfindet) und über die Passerelle über die Hauptstrasse wieder runter. Sollte es regnen, kannst du dich also nicht bis kurz vorher in der Shopping Arena aufhalten und dann einfach über die Strasse gehen (die Wetterprognosen sind aber derzeit sowieso vielversprechend). Im Startbereich findest du auch Wasser und isotonische Getränke. Auch unterwegs gibt es Verpflegungsposten, du musst also keine Trinkflasche mitnehmen. Toiletten sind im Startbereich ebenfalls zur Genüge vorhanden.

16 Uhr

Treffpunkt Tagblatt-Laufchallenge Community im Startbereich: Wir treffen uns um 16 Uhr nach der Passerelle gegenüber dem Fressnapf, um uns kurz auszutauschen und ein Foto zu machen. (rot eingekreist)

Foto-Time: Treffpunkt für die Community der Laufchallenge. Bild: Screenshot

16.20 Uhr

Nun ist es Zeit, dich in deinem Startblock einzureihen. Auf deiner Startnummer findest du eine Empfehlung diesbezüglich. Diese basiert auf der angestrebten Zeit, die du bei der Anmeldung angegeben hast. Sie ist aber nicht verpflichtend. Hast du seit der Anmeldung so gut trainiert, dass du schneller unterwegs sein willst, reihst du dich einfach einen Startblock weiter vorne ein.

16.30 Uhr

Um 16.30 Uhr startet der Zehn-Kilometer-Lauf. Wenn du dich aber nicht ganz vorne bei den Schnellsten einreihst, wirst du noch nicht gleich losrennen. Die einzelnen Blöcke starten im Zwei-Minuten-Rhythmus. Aber keine Angst: Deine Zeit startet erst, wenn du die Startlinie überquerst. Die Zeitmessung ist in deine Startnummer eingearbeitet, du musst dich darum nicht kümmern. Das heisst auch: Du brauchst am Start nicht nervös zu werden, wenn sich weiter vorne eine Gruppe in Bewegung setzt. Selbst wenn sich deine Gruppe in Bewegung setzt und du grad noch merkst, dass deine Schnürsenkel offen sind: keine Eile!

Für den Lauf selber haben wir dir hier zehn ganz konkrete Tipps zusammengestellt:

Im Ziel

Am Ende der zehn Kilometer läufst du ins Stadion ein und lässt dich feiern. Herzliche Gratulation zu diesem Erfolg!

Wenn du möchtest, kannst du ein Foto von dir im Ziel zusammen mit deiner gelaufenen Zeit in die Laufchallenge Gruppe auf Facebook oder Strava stellen. Wir freuen uns auf viele Beiträge!

Wenn du beim Zieleinlauf das offizielle Auffahrtslauf-Shirt trägst, darfst du nach dem Lauf in die Mixed Zone des Stadions und erhältst dort ein Gratis-Bier. Wenn du das Stadion verlassen hast, kannst du deine Sachen abholen und wieder ins Gründenmoos zum Duschen und Umziehen. Die Startnummer und alles andere aus dem Starterbag darfst du behalten.

Alle Läuferinnen und Läufer dürfen den Ö V gratis benützen. Das gilt für die Fahrt vom Wohnort irgendwo in der Schweiz zum Auffahrtslauf und wieder zurück. Dafür erhältst du vor dem Lauf per E-Mail zwei persönliche Codes, die du beim Billettkauf eingeben kannst. Die Hinreise muss zwischen dem 10. und dem 12. September erfolgen, die Rückreise zwischen dem 12. und dem 14. September.

benützen. Das gilt für die Fahrt vom Wohnort irgendwo in der Schweiz zum Auffahrtslauf und wieder zurück. Dafür erhältst du vor dem Lauf per E-Mail zwei persönliche Codes, die du beim Billettkauf eingeben kannst. Die Hinreise muss zwischen dem 10. und dem 12. September erfolgen, die Rückreise zwischen dem 12. und dem 14. September. Wenn du mit dem Auto anreist, kannst du von der Autobahn auf direktem Weg in die Tiefgarage der Shopping Arena fahren. Du benützt dazu die Ausfahrt St.Gallen–Winkeln.

fahren. Du benützt dazu die Ausfahrt St.Gallen–Winkeln. Wenn dich deine Freundinnen und Freunde unterstützen möchten, tun sie das am besten im Stadion. Dort gibt's neben Verpflegung auch Unterhaltung über die Stadionleinwände. Auch die Siegerehrungen aller Kategorien finden im Stadion statt. Weil das Stadion innerhalb der 3-G-Zone liegt, müssen auch Besucherinnen und Besucher ein Covid-Zertifikat vorweisen.