Jetzt gehört Motocrossstar Jeremy Seewer vom MRSV Frauenfeld zu den WM-Favoriten Der überfällige Sieg in einem WM-Lauf ist endlich unter Dach und Fach. Nun hat Jeremy Seewer in der wichtigsten Motocross-Kategorie MXGP reelle Aussichten, Weltmeister zu werden. Daniel Good 14.09.2020, 12.00 Uhr

Jeremy Seewer in Italien auf dem Weg zum ersten WM-Sieg. Bild: PD

Seit Jeremy Seewer sechsjährig ist, ist er Mitglied des Motor- und Radsportvereins (MRSV) Frauenfeld. Nun ist er 26 und einer der besten Motocrossfahrer der Welt. Vergangene Woche gewann er im italienischen Faenzan östlich von Bologna erstmals ein WM-Rennen. Nach vielen Podestplätzen, die ihm schon in der vergangenen Saison den zweiten WM-Gesamtrang eintrugen.

Der MRSV Frauenfeld ist mit 200 Mitgliedern einer der grössten Klubs seiner Art in der Schweiz. Im nächsten Jahr feiert der Verein das 125-Jahr-Jubiläum. Jeremy folgte seinem Vater René, der schon vor Jahrzehnten dem MRSV Frauenfeld beigetreten ist.

Der 80-Jährige führt sich wie ein Jungspund auf

Willy Läderach, umtriebiger 80-Jähriger Bild: PD

Eine der treibenden Kräfte im Frauenfelder MRSV ist Willy Länderach, mittlerweile 80-jährig, aber umtriebig wie ein Jungspund. In jüngeren Jahren war er dreimal Schweizer Motocrossmeister. National bekannt wurde er als Organisator der MXGP-Rennen in Frauenfeld, denen jeweils 35 000 Zuschauer beiwohnten.

Läderach hat die Karriere Jeremy Seewers so eng verfolgt wie niemand. Er ist an mindestens an der Hälfte der Rennen seines Schützlings dabei - bis im vergangenen Jahr. Heuer war dies bis jetzt wegen der Coronapandemie nicht möglich. Aber er hat schon noch vor, Seewer auch in dieser Saison vor Ort zu verfolgen.

Denn dieser ist wiederum so gut unterwegs wie in der vergangenen Saison, als er in seinem ersten Jahr als Werkfahrer von Yamaha im Titelrennen den zweiten Schlussrang belegte. Nun hat Seewer noch bessere Chancen, den WM-Titel zu erringen. Denn der aussichtsreichste Anwärter, der Niederländer Jeffrey Herlings, fällt nach einem Sturz noch etwa zwei Monate aus.

Seewer ist unter den Spitzenpiloten der sicherste Fahrer. Läderach sagt:

«Die geben immer mehr als hundert Prozent. Deshalb kommt es relativ häufig zu stürzen und Verletzungen.»

Fast alle seien «Kamikaze-Typen», so Läderach weiter. Seewer aber sagt sich, dass ein Podestrang besser ist als ein Sturz im Kampf um den Sieg. Er scheint auch der fitteste unter den Spitzenfahrern zu sein. Läderach:

«Keiner fährt in der zweiten Rennhälfte so angriffig wie Jeremy.»

Seewer weiss, was er am MRSV Frauenfeld hat. Er kommt an jede Generalversammlung und bedankt sich für die Unterstützung. Er freut sich überdies, viele Bekannte und Freunde zu treffen. Der Verein griff Seewer immer unter die Arme - finanziell und ideell.

Etwa als der Entscheid anstand, ob Seewer als junger Fahrer internationale Rennserien bestreiten solle. Oder als Suzuki Ende 2017 ohne Vorwarnung absprang und der junge Pilot aus Bülach kurz vor Saisonbeginn ohne Maschine dastand. Dank dem Frauenfelder MRSV ergab sich kurzfristig eine Lösung mit Yamaha, die für alle Parteien sehr zufriedenstellend ist und bis heute anhält.

Eine Heerschar Mechaniker und Entwickler

Jeremy Seewer Bild: Steve Bauerschmidt / www.imago-images.de

Seewer ist der einzige Schweizer Motorsportler, der von einem grossen Werk unterstützt wird. Etwa 25 Personen kümmern sich um jedes Detail. Dazu kommt eine Equipe in Japan, die sich mit der Entwicklung beschäftigt. Wenn es in diesem Jah nicht klappt mit dem Titel, dann in einer der kommenden Saisons, denn Seewer ist der Zweitjüngste unter den WM-Favoriten.

Läderach sagt: «Weil sie in den Rennen fahren wie die Verrückten, muss man mit möglichst wenigen Stürzen durchkommen. Dazu gehört aber auch eine Portion Glück.» Der ehemalige WM-Leader Jeffrey Herlings habe schon den sechsten schweren Unfall hinter sich.

Seewer ist sehr ambitioniert, aber in der Lage, das Risiko zu dosieren und trotzdem WM-Rennen zu gewinnen. Das ist der Schlüssel zum WM-Titel.