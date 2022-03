Wil-Präsident Weber über Rassismus, den FCSG und Freis Entlassung

Interview «Wer mich kennt, der glaubte dem Bild nicht, das man von mir zeichnete»: FC-Wil-Präsident Maurice Weber spricht über Rassismus, den FCSG und Alex Freis Entlassung Erstmals nimmt FC-Wil-Präsident Maurice Weber detailliert Stellung zu den Rassismus-Vorwürfen vom Sommer 2021. «Dass es dem Verein schadet, ärgert mich am meisten», sagt das ehemalige Mitglied des SFL-Komitees. Interview: Ralf Streule und Renato Schatz Jetzt kommentieren 10.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Maurice Weber: «Uns fehlen wegen Geschehnissen in der Vergangenheit 15 Jahre Fanbasis.» Bild: Michel Canonica (Wil, 3. März 2022)

Maurice Weber empfängt in der Geschäftsstelle des FC Wil im Bergholz, die Wand ist dekoriert mit Fotos von Meilensteinen des Klubs: Aufstieg 2002, Cupsieg 2004. Weber legt sein Backpfeifen-Set auf den Tisch. In seiner beruflichen Zeit in Südafrika habe er die Backpfeife schätzen gelernt, um Moskitos fernzuhalten, sagt er. «Und jetzt habe ich die Pfeife, damit ich mich während der Spiele nicht aufrege.»

Wir sind mitten im Thema: sich aufregen während der Spiele. Zum ersten Mal, seit Ihnen im Sommer 2021 eine rassistische Entgleisung vorgeworfen wurde, geben Sie öffentlich Auskunft. Viele fanden damals, als Präsident seien Sie nicht mehr tragbar.

Maurice Weber: Zunächst einmal: Ich habe aus der Sache gelernt und will nun nach vorne schauen. Aber klar, aus der Ferne kann man das so beurteilen. Ein breites Umfeld des Klubs – ich habe rund 300 Mails erhalten – hat mich in jener Zeit jedoch ermuntert, den eingeschlagenen Weg mit dem FC Wil weiterzugehen. Die Leute, die mich kennen, wissen, wie ich junge Menschen in ihrer Entwicklung unterstütze – in meiner Firma wie auch im Sport, unabhängig von ihrer Herkunft. Wer mich kennt, der glaubte dem Bild nicht, das gewisse Medien von mir zeichneten.

Was stimmte darin nicht?

Es ist schon erstaunlich, wenn Medien es so darstellen, als hätte ich beim Kabineneingang einen dunkelhäutigen Spieler von Xamax beschimpft und beleidigt. Dem war nicht so. Auch Xamax-Besitzer Jeff Collet bestätigte dies und nahm gleichzeitig meine Entschuldigung an. Vom Vorfall hatten er und die Xamax-Spieler entgegen der Berichterstattung einiger Medien nichts mitbekommen.

Wie war es denn genau?

Ich stand auf der Tribüne, wir waren im Rückstand, Nachspielzeit, es gab einen Wechsel bei Xamax. Der ausgewechselte Spieler bewegte sich langsam vom Feld, deutete eine Verletzung an. Ich sagte, er solle sich beeilen. Da fiel das N-Wort. Danach entschuldigte ich mich bei meinem Team. Natürlich, meine Aussage war ein grosser Fehler, eine sehr grosse Dummheit. Wie diese dann aber gezielt gegen mich verwendet wurde, empfand ich als unschön.

Hat die Geschichte jemand aus den eigenen Reihen in die Öffentlichkeit getragen?

Der Vorfall ereignete sich im Mai – und im August kam es heraus. Von daher...

Wer wäre daran interessiert?

In einem Klub gibt es unterschiedlichste Interessen. Spieler, Umfeld, Berater, Staff. Zwischen Mai und August haben Spieler den Verein verlassen, Berater mit ihnen. Aus so einer Ecke kann das kommen.

Sie haben einen Verdacht?

Ich muss nicht herausfinden, wer es war, sondern einzig die Lehren ziehen und aufpassen, was ich sage, auch in den Emotionen. In hektischen Spielen passiert so einiges – das ist aber keine Entschuldigung. Ich habe die Lehren gezogen. Seit dem vergangenen Sommer habe ich kein Wort mehr reingerufen.

Maurice Weber auf der Geschäftsstelle des FC Wil. Im Hintergrund ein Foto des Wiler Cupsieges 2004. Bild: Michel Canonica (Wil, 3. März 2022)

Die öffentliche Aufregung konnten Sie aber verstehen?

Ja. Was mich stört: Die Öffentlichkeit meinte, sie könne sich nach dem Vorfall ein Bild von meiner Person machen. Bei unseren dunkelhäutigen Spielern war es übrigens gar nie ein Thema. Sie kennen mich und meine Haltung.

Aber Sie als Repräsentant müssen die Werte des Klubs nach aussen tragen.

Das versuche ich mit Taten zu tun. Das Team ist ethnisch kunterbunt, die Leute hier sehen ja, was ich mache. Das andere kann ich nicht ändern. Ich habe dafür bezahlt, nicht nur finanziell.

Auch persönlich, mental?

Ich kann damit umgehen, wenn man auf mich einprügelt. Aber das Schlimmste war, dass mein Umfeld darunter litt. Meine drei Kinder, meine Frau. Sie ist Lehrerin, hilft Kindern mit Migrationshintergrund. Wenn die Familie damit konfrontiert wird, tut das weh. Und da verstehe ich den Journalismus nicht. Es geht nur um Klicks und Provokation.

Schwingt das Ganze noch mit bei Begegnungen im Challenge-League-Alltag?

Funktionäre und Präsidenten kamen auf mich zu und sagten: «Gut, machst du weiter.» Die Leute im Komitee der Swiss Football League, das ich damals verlassen habe, sagen: «Wir wissen, was du für den Fussball tust.» Und oft kommen ehemalige Wiler nach Spielen gegen uns zu mir, quatschen, verteilen Umarmungen, fragen nach dem Befinden. Das freut mich.

Aber am Verein bleibt so etwas lange hängen.

Ja, das ärgert mich am meisten. Wir unterstützen alle Bemühungen im Kampf gegen Diskriminierung und sind selber an einem Projekt dran. Die Sensibilisierung für solche Themen hat im Klub ein grosses Gewicht.

«Wenn die Familie damit konfrontiert wird, tut das weh.» Bild: Michel Canonica (Wil, 3. März 2022)

Der FC Wil sieht sich als Ausbildungsklub. Geht die Strategie weiter auf?

Wir sind auf hervorragendem Weg. Wir betreiben nachhaltige Jugendarbeit, sind der Ausbildungsverein Nummer eins, auch neben dem Platz, mit dem jüngsten Sportchef Europas. Wir werden auch im Ausland wahrgenommen, siehe Philipp Köhn, der mit Salzburg in der Champions League spielte. Auch der FC Zürich sieht, dass er uns Spieler ausleihen kann uns sie besser zurückbekommt, siehe Bledian Krasniqi.

Gibt es Bestrebungen, dereinst wieder in die Super League aufzusteigen?

Wenn wir ein junges Team haben, in einen Flow kommen und vorne mitspielen, sind wir die letzten, die bremsen. Aber unser Ziel ist nicht der Aufstieg, sondern der Ruf als Vorzeige-Ausbildungsverein in Europa. Erlauben Sie mir die Bemerkung: Beim FC St.Gallen, unserem Partnerklub, wird das aus unserer Sicht zu wenig wahrgenommen.

Wie meinen Sie das?

Ich bin Gründungsmitglied des Nachwuchsprojektes Future Champs Ostschweiz (FCO), das ich mit dem damaligen FCSG-Präsidenten Dölf Früh startete. Die Idee damals war es, dass ein talentierter 18-Jähriger ein, zwei Jahre in der Challenge League spielt, Stammspieler ist, Fehler machen darf, ohne dass ihm gleich der Kopf abgerissen wird. Dann wäre der nächste logische Schritt jener in die Super League zum FC St.Gallen.

Maurice Weber (ganz rechts) bei der Präsentation des FCO-Konzepts 2011. Bild: Coralie Wenger

Wer verhindert, dass die Spieler diesen Weg gehen?

Die sportliche Führung in St.Gallen hat wohl andere Ambitionen. Beispiel Tim Staubli. Ihn wollten wir, als er aus der U18 kam; er unterschrieb einen Vertrag in St.Gallen. Für den Werdegang des Spielers wäre es aber wohl besser gewesen, er wäre zu uns gekommen. Solche Dinge wollen wir mit dem FC St.Gallen diskutieren.

Haben Sie mit dem St.Galler Sportchef Alain Sutter darüber gesprochen?

Brunello Iacopetta trainiert seit vergangenem November den FC Wil. Bild: Michel Canonica

Jan Breitenmoser, unser Sportchef, ist in engem Austausch. Die St.Galler Führung legt bei der Ausbildung viel Wert auf den Spielstil. Alex Frei, unser ehemaliger Trainer, liess eher defensiv spielen. Es war klar, dass St.Gallen auch deshalb keine Spieler zu uns schickte, weil unsere Taktik nicht jener Zeidlers entsprach. Als wir einen neuen Trainer suchten, wollten wir jemanden, der attraktiven, offensiven Fussball spielen lässt. Das tut Brunello Iacopetta, er trainierte im FCSG-Nachwuchs. Es gibt nun keinen Grund mehr, uns Spieler nicht abzugeben.

Ist es für Wil alternativlos, ein derart junges Team zu haben?

Wir hatten, gerade im Winter, immer wieder Diskussionen. Sollen wir noch einen erfahrenen Innenverteidiger dazu holen oder gehen wir mit zwei 20-Jährigen, einem 21-Jährigen und einem 24-Jährigen Innenverteidiger in die Rückrunde? Mit dem Wissen auch, dass es sein kann, auch einmal vier Gegentore zu kassieren. Oder wir holen jemanden, der zwar Erfahrung hat, sich aber nicht weiterverkaufen lässt. Sie müssen wissen: Dass wir uns für diese Philosophie entschieden haben, hat auch wirtschaftliche Gründe. Wir sind abhängig von Transfers wie kaum ein anderer Klub. Lukrativ sind jedoch vor allem die Transfers von 19-, 20- oder 21-Jährigen.

Angenommen, ein 18-jähriges Talent ist auf dem Markt; was bekommt er in Wil, was er andernorts nicht bekommt?

Weniger Geld. (lacht) Ersatzspieler in Aarau verdienen teils das Vierfache von dem, was unsere Stammspieler bekommen. Aber: Wir sind mutig, bei uns kommen die jungen Spieler zum Zug, weil wir im Gegensatz zu vielen anderen Klubs in der Challenge League nicht aufsteigen müssen. Hier können sich die Spieler entwickeln und Fehler begehen. Andere Klubs setzen auf Routiniers, weil sie gewinnen müssen. Wir haben in diesem Jahrtausend weit über 100 Spieler in die Super League transferiert.

Unter diesen jungen Wilern Spielern sind viele ausgeliehen. Sie kehren wieder zum Stammverein zurück und bringen Wil auf lange Sicht wenig.

Bei jedem Leihspieler, der uns Richtung Super League oder Europa verlässt, verdienen wir beim Wiederverkauf oder bei entsprechenden Einsatzminuten mit. So kommt langfristig Geld rein.

Mit wie viel Transfereinnahmen budgetiert der FC Wil?

Das ändert sich von Saison zu Saison. Meist mit einer hohen sechsstelligen Summe.

Eine andere Einnahmequelle sind die Fans. Nur hat Wil den zweittiefsten Zuschauerschnitt im Schweizer Profifussball. Warum das?

Ein Punkt ist die geplante Überdachung unserer Gegentribüne. Als Winterthur eine solche bekam, stieg der Schnitt um rund 1000 Personen an. Weil man nicht mehr im Regen stehen musste. Wir erhoffen uns Ähnliches. Eine Einsprache ist hängig. Ich denke aber, spätestens im Herbst dürfte Baubeginn sein.

Das Bergholz im gegenwärtigen Zustand. Im Herbst soll es eine neue Beleuchtung sowie eine Überdachung für die Gegentribüne geben. Bild: Sven Thomann/

Freshfocus

Gibt es weitere Gründe für tiefe Besucherzahlen?

Der FC St.Gallen ist der Zuschauermagnet. Wir leiden ein Stück weit unter seinem Erfolg. Wenn an einem Wochenende im Kybunpark und im Bergholz gespielt wird, gehen viele Fans nach St.Gallen. Wir müssen eine Basis etablieren. Uns fehlen wegen Geschehnissen in der Vergangenheit 15 Jahre Fanbasis. Diese bauen wir nun wieder schrittweise auf.

Hat das nicht auch damit zu tun, dass die Spieler beim FC Wil den Klub oft schnell wieder verlassen? So entsteht kaum Identifikation.

Das glaube ich nicht. Identität passiert nicht nur auf dem Platz, sondern hauptsächlich daneben. In Winterthur zum Beispiel ist der Matchbesuch die erste Station des Ausgangs, in St. Gallen genauso. Wir müssen also vor allem für Familien attraktiv sein, weshalb die Spiele am Sonntag besonders wichtig sind.

Sie sprachen vom Verhältnis zu St.Gallen. Gibt es diese alte Rivalität noch immer?

Nein, wir betrachten alles rational. Ich finde es grossartig, was unter Matthias Hüppi auf die Beine gestellt wurde. Wenn ich wünschen könnte, dann wäre die Kooperation besser, dann wäre es normal, dass unsere Sportchefs zusammensitzen und mit den Spielern früh eine Karriereplanung machen. Die Arbeit mit Talenten eint uns ja.

Klubs, die Investoren im Rücken haben, dazu der tiefe Zuschauerschnitt: Ist der Challenge-League-Platz des FC Wil langfristig gefährdet?

Wenn man rein die Budgetsituation in der Challenge League anschaut, ja. Sehen Sie sich Stade Lausanne-Ouchy an, das alimentiert wird von einem, der sich dieses Spielzeug leistet. Wir können wirtschaftlich nicht mit solchen Klubs konkurrieren, setzen stattdessen aber auf eine andere Philosophie, jene des Ausbildungsvereins. Und wir sind überzeugt, dass sich die bewährt. Überdies es nicht nur schlecht für uns, wenn es viele Investoren gibt.

Das heisst?

Wir hoffen auf einen Gegeneffekt, weil viele junge Spieler durch das Raster fallen. In Lausanne oder bei GC. Auch Lugano hat nun mehr Geld zur Verfügung und weniger Platz für Tessiner Spieler. Die werden jetzt plötzlich spannend für uns.

Was ist, wenn sich wieder ein Investor bei Ihnen meldet?

Wir hatten kürzlich einen am Telefon, der wollte 3,1 Millionen Franken im Jahr einschiessen. Wohl aber nicht ganz so seriös.

Der Tag, an dem sich die türkischen Investoren Knall auf Fall zurückzogen. Das war vor fünf Jahren. Maurice Weber (rechts) half, den Klub zu retten. Bild: Urs Bucher/Freshfocus

Was müsste passieren, dass der FC Wil ein solches Engagement in Betracht zieht?

Das kommt nur in Frage, wenn unsere Philosophie voll mitgetragen wird, wenn die Leute, die jetzt im Verein sind, bleiben. Wir brauchen den regionalen Bezug.

Wann bekommt das Bergholz-Stadion einen neuen Namenssponsor?

Wir sind auf sehr gutem Weg. In den vergangenen zwei Jahren war es aufgrund der Pandemie schwierig, jemanden zu finden, der einen angemessenen Betrag für die Namensrechte bezahlt.

Sind Sie auch am Klub beteiligt?

Ich bin in der Gönnervereinigung, dem «Club 2000». Und ich habe den FC Wil finanziell unterstützt, als die türkischen Investoren auf einmal verschwunden sind und ein Loch von dreieinhalb Millionen Franken hinterlassen haben. Seit vier Jahren bin ich Präsident, vorher war ich acht Jahre lang Verwaltungsrat, in all der Zeit habe ich dem Klub nie einen Franken in Rechnung gestellt. Und werde es auch in Zukunft nicht tun.

Nicht mehr auf der Payroll ist Alex Frei. Im November trennte man sich. Weshalb?

Bei einer Ehe würde man sagen: Es hat nicht funktioniert, man hatte andere Zukunftsvorstellungen.

Gibt es jetzt, ein paar Monate später, auch noch andere Erkenntnisse?

Alex ist sehr eloquent, präsentiert sich gut. Als Ausbildungsverein brauchen wir einen Trainer, der die Spieler psychologisch weiterbringt, denn die Spieler können ja Fussball spielen. Das meiste aber passiert im Kopf. Also muss man auch auf menschlicher Ebene hervorragend arbeiten.

Und das konnte er nicht gut?

Trainiert inzwischen Ligakonkurrent Winterthur: Alex Frei. Bild: Walter Bieri/Keystone

Ich sage nicht, dass er das nicht konnte, aber er war ungeduldiger. Alex ist ehrgeizig, er konnte nicht verstehen, dass es beim FC Wil in kleineren Schritten vorangeht als anderswo. Auch wenn er gewusst hatte, was ihn erwartet. Ihm war die Qualität schnell zu tief, obwohl das Team gut ist. Bei Winterthur bekommt er nun eine routinierte Mannschaft. Das gönnen wir ihm.

Zu gut, um abzusteigen, zu schwach, um aufzusteigen. Eigentlich ist die Saison vorbei, nicht?

Die Challenge League ist unberechenbar. Die Differenz zwischen Wil und Leader Aarau ist gleich gross wie zwischen dem FCZ und YB. Aber: Wir befinden uns längst in der Planung für die nächste Saison, in der wir wieder im gesicherten Mittelfeld landen wollen.

Eine Aufstockung der Super League könnte langfristig helfen.

Das Potenzial ist vorhanden, um zwölf Teams in der Super League starten zu lassen. Mit Traditionsklubs wie Aarau oder Winterthur. Ich fände es aber schade, wenn Klubs wie Yverdon primär wegen der finanziellen Möglichkeiten aufsteigen. Aber auch in der Challenge League liessen sich zwölf Klubs finden, die die nötige Infrastruktur mitbringen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen