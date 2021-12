SC-Brühl-Sportchef Roger Jäger nimmt Stellung zur Herbstrunde.

Interview Trotz des letzten Platzes sagt SC-Brühl-Sportchef Roger Jäger: «Der Trainer steht nicht zur Debatte.» Der SC Brühl hat eine durchwachsene Herbstrunde in der Promotion League der Fussballer hinter sich und überwintert auf dem letzten Tabellenplatz. Sportchef Roger Jäger über Abstiegssorgen, Trainerdiskussionen und das junge Durchschnittsalter des Teams. Ives Bruggmann Jetzt kommentieren 07.12.2021, 17.38 Uhr

Ajet Sejdija (rechts) und der SC Brühl kamen in der Promotion League nicht auf Touren. Bild: Reto Martin

Die Mannschaft war zuletzt in einer Negativspirale gefangen. Sind Sie froh, dass jetzt Pause ist?

Roger Jäger: Ja, eigentlich schon. Denn jetzt haben wir die Möglichkeit, etwas zu korrigieren.

Was wollen Sie korrigieren?

Ich muss mich selbst in die Pflicht nehmen und mir anhaften lassen, dass die Mannschaft wohl ein wenig zu jung ist. Es fehlt an Routine. Natürlich hätte es auch anders laufen können, das hat die vergangene Saison gezeigt, als wir als jüngstes Team vorne mitmischten.

Zudem brachen gleich zu Beginn der Saison wichtige Routiniers weg.

Das ist sehr unglücklich gelaufen. Stürmer Deniz Mujic und Goalie Christian Leite verpassten die komplette Vorrunde. Zudem konnte Captain Claudio Holenstein verletzungsbedingt keine Vorbereitung absolvieren. So fiel zu Beginn der Spielzeit die gesamte Achse weg.

Sportchef Roger Jäger Bild: Kurt Frischknecht

Abhilfe schaffte der Transfer des ehemaligen St.-Gallen-Goalies Daniel Lopar.

Das hat sich mehr als ausbezahlt. Er bringt viel Erfahrung mit und ist unheimlich wichtig für die Garderobe. Ursprünglich war der Transfer nur als Unterstützung gedacht, doch als es nicht lief, hat ihn der Trainer als Nummer eins installiert. Er strahlt viel Ruhe aus und hilft unseren jungen Spielern.

In diesem Bereich wollen Sie also im Winter tätig werden?

Genau. Uns haben die Leader, die Spieler mit Erfahrung im Abstiegskampf gefehlt. Das hat man vor allem bei Gegentoren gesehen, die manchmal gleich reihenweise fielen. Da braucht es ab und zu jemanden, der aufrüttelt und vorangeht. Zudem haben wir knapp sechzig Prozent unserer Gegentreffer per Standards erhalten. Das ist deutlich zu viel. Hier wollen wir ansetzen und ein, zwei Spieler mit Erfahrung dazu holen.

Trainer Denis Sonderegger Bild: Reto Martin

Wie stehen Sie zu Trainer Denis Sonderegger?

Der Trainer steht nicht zur Debatte. Er macht einen Topjob. Wir haben die Hinrunde genaustens analysiert und sind zum Ergebnis gekommen, dass es nicht am Trainer liegt. Ich stelle mich vor ihn, denn er kann keine Tore schiessen. Zudem bin ich kein Trainervernichter.

Als Tabellenletzter müssen Sie sich auch mit dem Abstieg befassen. Was würde das für den Verein bedeuten?

Das wäre ein riesiger Untergang für uns. Wir würden einiges an Attraktivität einbüssen, denn bis jetzt stehen wir eine Stufe über anderen Vereinen aus der Region wie Gossau, St.Gallen II oder Uzwil. Von der Geschichte und dem Ansehen her sehen wir uns selbst auch in dieser Liga, auch wenn es mit der Aufstockung auf 18 Teams künftig finanziell noch schwieriger werden wird. Ich denke, für Brühl ist es möglich, in der Promotion League konkurrenzfähig zu sein. Manchmal muss man halt ein wenig kreativ sein.

Im sportlichen Bereich unterstützt Sie seit dieser Saison Ex-Wil-Präsident Roger Bigger. Wie sieht die Arbeitsteilung aus?

Er verantwortet in der Vereinsleitung den Sport und ist damit mein Bindeglied zum Vorstand. Das Tagesgeschäft liegt in meiner Verantwortung. Transfers wickeln wir gemeinsam ab. Da kann der Verein von seinem riesigen Netzwerk profitieren.

