Otto Pfister spricht im Interview über Afrika und den FCSG

Interview Trainerlegende Otto Pfister über den Afrika-Cup: «Afrikanische Spieler haben dieses Überraschungsmoment – das sieht man auch beim FCSG» Der 84-Jährige war drei Jahre lang Trainer im Espenmoos. Und später dann über Jahrzehnte in Afrika. Der in Mels wohnhafte Deutsche spricht darüber. Und auch über den Afrika-Cup, der gegenwärtig läuft. Renato Schatz Jetzt kommentieren 21.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Otto Pfister ist häufig im Stadion in St.Gallen zugegen. Bild: Urs Bucher (St.Gallen, 29. August 2016)

Sie verfolgen den Afrika-Cup. Schauen Sie jedes Spiel?

Otto Pfister: Ja, fast jedes.

Wie hoch ist das Niveau des Turniers?

Die Spiele sind qualitativ bisher noch nicht besonders gut. Das hat aber Gründe.

Was für Gründe?

Teilweise finden die Spiele statt, wenn es selbst im Schatten 34 Grad heiss ist. Natürlich kann man dann nicht – wie in Europa – 90 Minuten lang Pressing spielen. Also konzentrieren sich die Mannschaften zunächst einmal aufs Verteidigen.

Deshalb endeten am Anfang des Turniers so viele Spiele mit 1:0?

Auch, aber nicht nur deshalb.

Zur Person Otto Pfister, Jahrgang 1937, ist in Köln aufgewachsen. Mit 17 Jahren zog er mit seinen Eltern in die Schweiz, spielte als Stürmer in Chiasso. Später war er Spielertrainer in Vaduz und St.Gallen. 1972 übernahm er Ruandas Nationalelf. Weitere Stationen waren Senegal, Ghana oder Saudi-Arabien sowie Teams in Ägypten oder Algerien. Mit Togo nahm er 2006 an der WM teil. Zuletzt war Pfister, wohnhaft in Mels, Nationaltrainer Afghanistans.

Das heisst?

Die Favoriten haben Schwierigkeiten. Algerien hat zum Beispiel gegen Äquatorialguinea verloren. Unglaublich. Andererseits: Die meisten Nationalspieler Äquatorialguineas spielen in Europa. Oder schauen Sie sich die Fussballer der kapverdischen Inseln an. Viele spielen in Spanien oder Portugal, wenngleich hauptsächlich in der zweit- oder dritthöchsten Spielklasse. Bei den Komoren wurde ein Grossteil der Spieler in Frankreich geboren – und gut ausgebildet. Und wenn dann Weltstars wie Mohamed Salah oder Sadio Mané erst zwei Tage vor dem Turnier anreisen, trennt diese beiden Mannschaften nicht mehr so viel. Denn diese Spieler haben schon 30, 40 Partien in den Beinen und kommen dann in diese Hitze. Das alles beeinflusst das Niveau. Ich gehe aber davon aus, dass das Niveau noch steigen wird. Und da gibt es noch etwas.

Titelhalter Algerien verliert überraschend gegen Äquatorialguinea. Quelle: Youtube

Und das wäre?

Der afrikanische Fussball ist anders als der europäische. Die Spieler improvisieren häufig, ihre Laufwege sind intuitiv. Es wirkt manchmal wild, ist aber weder besser noch schlechter als der europäische Fussball, sondern einfach anders.

Wechseln dann die Spieler zwischen diesen beiden Stilrichtungen?

Schauen Sie den FC St.Gallen an. Musah Nuhu, der Innenverteidiger, brauchte einige Zeit, bis er sich an das taktische Konzept gewöhnt hatte. Für die Trainer in Afrika ist es bisweilen schwierig, eine Taktik zu etablieren, weil viele ihrer Akteure über die Intuition funktionieren, über Freude, über die Offensive vor allem. Wobei sich das gerade verändert. Denn heutzutage grasen die Scouts den afrikanischen Kontinent ab und schicken die 14-jährigen Buben in die Akademien von europäischen Klubs. Ich bin ein Gegner davon, weil die Spieler in diesen Schulen getrimmt werden und sich dann den europäischen Spielern angleichen. Man nimmt ihnen damit die Kreativität, das Improvisationstalent. Ich sah das auch schon bei Mannschaften des FC St.Gallen, dessen Spiele ich oft besuche.

Was haben Sie gesehen?

Wenn einer nicht genau das macht, was verlangt wird, dann sind die Trainer sauer. Aber ein afrikanischer Spieler macht halt manchmal andere Sachen. Ein Beispiel. Der Trainer gibt vor: ein Ballkontakt. Dann bekommt ein afrikanischer Spieler den Ball, geht ins Dribbling – und wird angeschrien. Irgendwann geht er gar nicht mehr ins Dribbling. Das frustriert mich. Es gab aber einen St.Galler Spieler, bei dem ich diese Kreativität, dieses Improvisationstalent noch immer gesehen hatte: Ousmane Diakité. Der hatte das noch. Wenn neun von zehn Spielern den Ball direkt weiterspielen, nimmt er im Mittelfeld den Ball an, macht ein Tempodribbling und schafft so eine numerische Überzahl im vordersten Drittel. Damit überrascht er den Gegner. Thody Élie Youan hat auch dieses Überraschungsmoment. Das ist, was die afrikanischen Spieler ausmacht.

Der Malier Ousmane Diakité löste im zentralen Mittelfeld der St.Galler immer wieder vielversprechende Angriffe aus. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

Gerade der FC St.Gallen, aber auch die Berner Young Boys setzen ja auf vergleichsweise viele afrikanische Spieler. Ist es wegen dieses Überraschungsmomentes?

Sie sind zunächst einmal günstig. Ausserdem sind sie schnell. Und ja, sie bringen Kreativität und Improvisationstalent mit. Afrikanische Spitzenspieler gibt es jedoch immer weniger, nur noch vier oder fünf. Spieler wie Samuel Eto’o oder Emmanuel Adebayor, die ich beide trainiert habe. Oder denken Sie an Didier Drogba, an Anthony Yeboah, Torschützenkönig in der Bundesliga, auch Geremi. Alles Weltklassespieler, allesamt nicht ausgebildet in einer Akademie. Und Eto’o hat dreimal die Champions League gewonnen.

Sprechen wir über die Starspieler der Gegenwart. Salah, Mané…

… haben keinen Stich gemacht bisher.

Welche Spieler sind Ihnen aufgefallen?

Der Leader der Torschützenliste am Afrika-Cup: der 29-jährige Vincent Aboubakar. Bild: Themba Hadebe/AP

Der auffälligste Spieler ist natürlich Vincent Aboubakar, der Stürmer aus Kamerun, der die Torschützenliste mit fünf Treffern anführt. Aber er ist bekannt, spielte für Porto und Besiktas.

Die sportlichen Leistungen geraten in der europäischen Berichterstattung über das Turnier ein wenig in den Hintergrund. Man spricht vor allem über den Schiedsrichter, der zu früh abgepfiffen hatte.

Nun gut, ich habe gehört, die Uhr sei bei einem Zusammenprall stehengeblieben. Das kann in Europa ja auch passieren. Nur wird das bei Afrikanern viel negativer ausgelegt.

Der Stellenwert des Turniers scheint in Europa aber nicht besonders hoch zu sein. Jürgen Klopp nannte den Afrika-Cup ein «kleines Turnier». Viele Trainer haben sich darüber beschwert, dass sie Spieler abstellen mussten.

Viele afrikanische Spieler könnten einen Champions-League-Final vor sich haben und würden trotzdem zum Afrika-Cup fahren. Denn das ist ein unglaubliches Ereignis für sie. Sie können drei, vier Wochen mit ihren Brüdern zusammen sein. In dieser Zeit interessiert sie der Klub nicht. Sie sind dann einfach zu Hause. Und das ist allerhand, denn viele sind von Heimweh geplagt. Ob sie nun Millionen verdienen oder nicht. Die freuen sich, zu Hause zu sein. Sie erleben kaum einen, der freiwillig auf den Afrika-Cup verzichtet. Und wahrscheinlich könnten sie auch gar nicht verzichten. Stellen Sie sich vor, Mané würde auf den Afrika-Cup verzichten, um mit Liverpool spielen zu können. Die würden das Mané niemals verzeihen. Nur versteht man das in Europa nicht.

Müsste man vielleicht aufhören, Afrika mit Europa zu vergleichen, aufhören, von sich auf andere zu schliessen?

Ein Grosser des Weltfussballs: Samuel Eto’o. Heute präsidiert er den Fussballverband Kameruns. Bild: Daniel Dal Zennaro/EPA/ANSA FILE

Genau so ist es. Es sind einfach unterschiedliche Kulturen. Die Menschen in Afrika sind in einem anderen sozialen Umfeld aufgewachsen, fühlen sich unter Umständen auch anderen Religionen zugewandt. Es kommt noch etwas hinzu. Die meisten afrikanischen Spieler in Europa ernähren mit ihrem Vertrag ihre ganze Familie, also auch Grosseltern, Eltern, Geschwister. Diese Menschen sind abhängig von diesem Spieler. Fussballer in der Schweiz könnten auch, was weiss ich, Maschinenbau studieren. In Afrika ist das aber vielerorts nicht so einfach. Der Sport ist in Afrika einer der wenigen Auswege aus der Armut. Deshalb mag ich es auch nicht haben, wenn den Afrikanern vorgeworfen wird, sie seien zu wenig diszipliniert. Ich wurde als Trainer mit Ghana Juniorenweltmeister. Ich sage Ihnen: Wenn ich nachts um drei ein Training angesetzt hätte, hätte kein Einziger gefehlt. Ausserdem sind sie mental stark. Als Trainer von Kamerun habe ich 2008 den Final des Afrika-Cups gegen Ägypten verloren. Als ich dann im Hotelzimmer war, war ich völlig am Ende. Dann klopfte es an der Tür. Samuel Eto’o kam herein. Er sah mich an und sagte: «Trainer, was soll das? Das ist nur ein verlorenes Fussballspiel. Ich kenne ganz anderes Elend.» Wenn dagegen der FC Luzern fünfmal hintereinander verliert, weint die ganze Stadt.

Otto Pfister am Bahnhof in Mels, wo er zusammen mit seiner Frau wohnhaft ist. Bild: Peter De Jong/SPO

Schöpft der afrikanische Fussball sein Potenzial aus?

Die Spieler schon, gerade im Jugendbereich. Kamerun wurde Olympiasieger, Nigeria auch. Die wurden auch U17-Weltmeister. Genauso wie Ghana. Bei den Nachwuchsauswahlen können die afrikanischen Teams mit den Besten mithalten. Doch irgendwann, bei den A-Mannschaften, fehlt etwas. Es sind vor allem Infrastrukturprobleme. Die Stadien sind alt, es gibt zu wenig medizinische Betreuung. Auch finanzielle Probleme stehen im Weg. Es kommt ja selbst an Weltmeisterschaften vor, dass afrikanische Teams erst drei Tage vor dem ersten Spiel anreisen. Ein weiteres Problem: die Trainer. Die Trainerausbildung ist schlecht. Aber kein afrikanischer Verband schickt seine Trainer für die Ausbildung nach Europa. Diese Kurse sind nämlich zeitintensiv und teuer.

Die klassische Frage zum Schluss: Wann gibt es einen Weltmeister aus Afrika?

Ich behaupte: Wenn man die Schweizer Infrastruktur mit der Sportschule in Magglingen, der ETH in Zürich, mit all diesen Möglichkeiten, nach zum Beispiel Nigeria übertragen würde, dann hätten sie eine reelle Chance auf den Weltmeistertitel.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen