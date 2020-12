Interview «Den Höhepunkt erlebten wir bereits im ersten Spiel» – Trainer Marco Zwyssig über die bisherige Saison der Fussballerinnen des FC St.Gallen-Staad In der Women's Super League haben die Frauen des FC St.Gallen-Staad die Hälfte des Pensums absolviert. Das Nachholspiel gegen den Tabellenletzten Lugano findet erst im neuen Jahr statt. Trainer Marco Zwyssig über die Punkteausbeute, Höhepunkte und Ligatopskorerin Ardita Iseni. Ives Bruggmann 14.12.2020, 16.46 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Trainer Marco Zwyssig sagt: «Die Saison ist den jungen Spielerinnen sehr an die Substanz gegangen.» Claudio Thoma / freshfocus

Mit zwölf Punkten aus zwölf Partien und auf Platz sieben geht der FC St.Gallen-Staad in die Winterpause. Wie fällt Ihr Fazit aus?

Marco Zwyssig: Die verschobene Partie gegen Lugano hätte ich gerne in mein Fazit mit einbezogen, denn mit den möglichen drei Punkten hätten wir noch zwei Teams überholen und auf Rang 5 klettern können. Grundsätzlich bin ich aber zufrieden mit den gezeigten Leistungen. Auch die Punkteausbeute ist in Ordnung. Das Team hat sich im Vergleich zur vergangenen Saison weiterentwickelt. Das habe ich auch so erwartet, denn wir haben gut gearbeitet und viele Spielerinnen haben einen Leistungssprung gemacht. In den letzten Partien vor der Winterpause hat man aber auch gesehen, dass die lange Saison an die Substanz ging. Es gab keine Sommerpause und die Spielerinnen arbeiten oder studieren allesamt. Wir waren zuletzt verständlicherweise am Limit.

Was hat Ihre Equipe in der bisherigen Saison ausgezeichnet?

Wir haben unsere Stärken gut umgesetzt, finde ich. Das schnelle Umschalten sowie das rasche Spiel in die Tiefe haben wir teilweise hervorragend angewandt. Beispielsweise das Tor im Heimspiel gegen Basel war wahnsinnig schön herausgespielt. So etwas wünsche ich mir häufiger. Um mehr Konstanz hinzubekommen, ist aber auch das Mentale entscheidend.

Was war für Sie als Trainer der bisherige Höhepunkt?

Das Highlight erlebten wir bereits zu Beginn der Saison mit dem Heimspiel gegen GC im Kybunpark, das live im Schweizer Fernsehen übertragen wurde. Das war nach einer so langen Pause wegen Corona ein tolles Erlebnis für mich als Trainer. Dass es mit dem Sieg geklappt hat, ist umso schöner.

Durch TV-Übertragungen, Livestreams und Zusammenfassungen der Spiele erhält der Frauenfussball seit dieser Saison mehr Aufmerksamkeit. Spüren Sie das?

Auf jeden Fall. Das hat uns das Fernsehspiel zum Auftakt gezeigt. Die erhöhte Medienpräsenz ist für die Frauen sowohl Bestätigung als auch Wertschätzung ihrer Leistung.

Mit Ardita Iseni haben Sie die Toptorschützin der Liga (13 Tore) in Ihren Reihen. Was zeichnet die 18-jährige Senkrechtstarterin aus?

Ardita Iseni verfügt über eine hohe Schnelligkeit und weiss, wo das Tor steht. Mit ihren Toren war sie eine ganz wichtige Spielerin für uns. Unsere Spielanlage kam ihr sicherlich entgegen, aber sie hat auch zuverlässig abgeliefert. Ihre Torabschlüsse waren von hoher Qualität. Sie weiss aber auch, dass sie sich im Defensivspiel noch verbessern kann.

Ardita Iseni (rechts) ist mit 13 Toren die beste Torschützin der Liga. Eddy Risch / KEYSTONE

Wie sieht nun der Zeitplan bis zum Start in die Rückrunde aus?

Die Spielerinnen sollen sich nun von den Strapazen erholen, denn sie haben im Sommer durchtrainiert. Doch Ende Januar geht es schon wieder weiter. Das ist eine wahnsinnige Herausforderung, denn es sind ja alle Amateurinnen. Deshalb beginnt in der kommenden Woche bereits das individuelle Training. Am 4. Januar startet das Teamtraining, sofern die Lage es zulässt.

Wie lauten die Ziele für die Rückrunde?

Wir haben mit Larina Baumann und Katharina Risch zwei Spielerinnen, die noch länger verletzt ausfallen. Zudem verlässt uns Naina Inauen in Richtung Norwegen. Wir verlieren dadurch an Substanz. Das sehe ich nicht so gerne. Deswegen wird es umso wichtiger sein, dass sich alle Spielerinnen nochmals weiterentwickeln und nicht nur dabei sein wollen, sondern auch vorangehen. Ziel ist es, mindestens nochmals die gleiche Punktzahl zu erreichen.