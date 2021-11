Interview Thurgauer Fabian Frei über sein Comeback: «Ich fühle mich heute viel, viel wohler in der Nati!» Fabian Frei hat ein erstaunliches Comeback in der Nati gefeiert. Der 32-jährige Ostschweizer im Dienst des FC Basel über Pikettlisten, die er nicht mehr sehen kann, sein Verhältnis zu Petkovic und Yakin sowie den emotionalsten Sieg seiner Karriere. Und er gesteht: «Ich ginge mir vermutlich ab und zu auf den Sack.» François Schmid-Bechtel und Christian Brägger Jetzt kommentieren 20.11.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Fabian Frei, Fussballer beim FCB und in der Nationalmannschaft. Bild: Roland Schmid/AZ

Es ist die Cinderella-Story des Schweizer Fussballs. Dreieinhalb Jahre war Fabian Frei kein Thema, seine Nati-Karriere schien beendet. Bis Murat Yakin kam. Er setzte ihn im ersten Pflichtspiel gegen Italien völlig überraschend ein. Und jetzt, nach der Qualifikation für die WM, ist dieser nicht mehr aus dem Team wegzudenken. Frei, mit 32 so etwas wie der Aufsteiger des Jahres, spricht über seine Versöhnung mit der Nati.

Was ist Montagnacht nach dem 4:0 gegen Bulgarien im Team noch abgegangen?

Fabian Frei: Nicht allzu viel. Die Leute stellen sich das meist ausschweifender vor als es dann tatsächlich ist. Wir haben in der Kabine ein bisschen gefeiert, etwas getrunken. Danach hat sich die Szenerie ins Hotel verlagert. Dort haben wir noch gegessen. Danach sind die meisten schon losgefahren.

Sie haben gar nicht mehr in Luzern übernachtet?

Nein. Die meisten mussten am Dienstag schon wieder ins Training.

Konnten Sie noch fahren?

Meine Frau ist gefahren. Das haben wir schon im Voraus so abgemacht.

Verläuft so ein Abend ruhiger, wenn man wie in Ihrem Fall Kinder hat?

Wahrscheinlich schon. Ausserdem: Es war Montagabend, da ist nicht der Bär los. Und unsere vierjährige Tochter war dabei. Sie war mehr als reif fürs Bett.

Die Tochter war nach dem Spiel auch mit auf dem Platz. Fühlt sie sich in diesem Trubel wohl?

Ein Joker-Tag ging für die Tochter drauf. Bild: Urs Flueler/KEY

Ja, sie liebt das. Sonst würde ich sie nicht mitnehmen. Eigentlich hätte sie in den Kindergarten gehen müssen. So ist halt ein Joker-Tag draufgegangen. Auch in Basel will sie immer auf den Platz. Davon spricht sie jeweils schon die ganze Woche.

Im Sommer läuft Ihr Vertrag aus. Sie sind dann 33. Haben Sie darüber nachgedacht, in einem halben Jahr die Karriere zu beenden?

Grundsätzlich will ich weiterspielen. Wenn man in meinem Alter noch in der Nati dabei sein darf, deutet das doch auf eine gewisse Qualität hin. Ich fühle mich gut und sehe mich schon noch auf dem Fussballplatz.

Sie können gar nicht aufhören. Sonst würden Sie die WM verpassen.

Eben. Aber ich müsste ja noch irgendwo unterkommen, falls es für mich beim FCB nicht weitergeht.

Fussballromantiker sähen den Thurgauer Fabian Frei gerne nochmals beim FC St.Gallen.

Ja. Priorität hat aber weiterhin der FCB.

Gibt es Kontakte zum FC St.Gallen?

Nein. Sie wissen, dass mein Herz in erster Linie Rotblau schlägt. Der FCB ist mein Verein geworden. Wenn sie in der Ostschweiz denken, es gehe hier mit mir dem Ende entgegen, werden sie mich vielleicht schon mal kontaktieren.

2011: Fabian Frei im Dress des FC St.Gallen. Bild: Urs Jaudas

Aber sehen Sie sich an der WM?

Nein, ich traue mir die WM zu, aber ich sehe mich noch lange nicht dort. Ich kann mir vorstellen, wie das wäre. Aber es dauert noch ein Jahr. Wenn ich bedenke, wie weit weg ich vor einem Jahr von einem Länderspieleinsatz entfernt war, ist mir klar, dass noch viel passieren kann.

Können Sie sich an die erste Begegnung mit Nationaltrainer Murat Yakin erinnern?

Puh, das liegt weit zurück. Wahrscheinlich etwa 2011. Ich war von Basel an St.Gallen ausgeliehen und er wollte mich zum FC Luzern holen. Ich bin aber zurück zum FCB.

Also eine frühe Begeisterung seinerseits für den Fussballer Fabian Frei?

Es scheint so. Meine Spielweise hat ihm offenbar damals schon gefallen. Es ist zum Glück kein böses Blut geflossen, weil ich mich gegen Luzern entschieden habe.

Ihr Vater war Yakins Coach während dessen Trainerausbildung.

Ja, aber das habe ich nicht gross mitbekommen. Mein Vater hat so viele Trainer begleitet. Da kann ich mich nicht mit jedem anfreunden und sagen: «Hey, wenn du mal Natitrainer bist, denk bitte an mich.»

Ist es vermessen zu sagen, Yakin habe den Strategen Frei erfunden? Zuvor waren Sie ein offensiver Mittelfeldspieler. Yakin stellte Sie 2013 in einem Spiel gegen Luzern überraschend auf der Sechserposition auf. Sie brillierten. Wie Sie es wenige Tage später auch auswärts gegen Tottenham taten.

Korrekt. Erfinder, finde ich schwierig. Aber es geht in die Richtung, dass er mir sehr geholfen hat. Vorher hat man mich hingestellt, wo es gerade jemanden brauchte. Yakin aber sagte: Wir probieren es, ich glaube du kannst das. Und er hat daran festgehalten.

Trotzdem haben wir Verständnis für die anderen Trainer. Schliesslich waren Sie ja ein abschlussstarker Spieler.

Ja, und hin und wieder würde ich auch heute gerne etwas weiter vorne spielen. Aber man stellt sich ja in den Dienst der Mannschaft.

Was für eine Floskel.

Schon, aber das hat mich auch die ganze Karriere über begleitet. In meinem Fall ist das nicht bloss eine Floskel. Ich mache das sehr, sehr gern. Wenn andere Tore schiessen dürfen, ist das auch okay.

Gibt es Parallelen zwischen Ihnen und dem Spieler Murat Yakin?

Möglich. So gut kenne ich den Spieler Yakin nicht. Jedenfalls haben wir etwa die gleichen Vorstellungen vom Fussball, haben den gleichen Gedankengang, wenn wir etwas Taktisches besprechen.

Yakin war ein bequemer Spieler, daraus macht er keinen Hehl. Sind Sie das auch?

Das sollen andere beurteilen. Bequem ist der falsche Ausdruck. Ich bin sicher nicht der fleissigste, wenn es um Zusatzschichten oder Einheiten im Kraftraum geht. Aber ich mache das, was ich machen muss, richtig. Und ich verhalte mich auch sonst hochprofessionell.

Beim FCB waren Sie in einer delikaten Situation, als man von atmosphärischen Störungen sprach. Einerseits war mit Yakin ein Trainer da, dem Sie einiges zu verdanken haben. Andererseits waren Sie eng mit Streller, Frei und Stocker, die sich von Yakin teilweise unverstanden fühlten.

Wenn ich intern etwas sage, dann eigentlich immer im Sinn der Sache. Es geht dabei nie um mich. Und da kann es schon mal vorkommen, dass ich nicht dieselbe Meinung vertrete wie einige Kollegen. Es war eine schwierige Situation für mich. Und es wurde ja auch sehr viel von aussen hineininterpretiert. Ich hatte jedenfalls nie ein Problem mit Yakin. Andere müssen für sich selber reden. Aber am Schluss zählt der Erfolg. Und so erfolgreich wie unter Yakin war der FCB kaum je.

9.November, Vorbereitung im Tessin auf das Italien-Spiel. Bild: Alessandro Crinari/ KEY

Bleiben wir bei der Nati: 18 Länderspiele sind für das, was Sie können, zu wenig.

Ich habe lange nur mit 14 gerechnet (so viele hatte er vor Yakins Amtsantritt; Red.). 18 tönt schon besser. Ohne arrogant zu wirken: Aber ich dachte immer, mehr Chancen verdient zu haben in der Nati. Aber es sind die Trainer, die entscheiden.

Warum hat ein Vladimir Petkovic sich gegen Sie entschieden?

Das weiss ich nicht. In meiner ersten Zeit in Basel hiess es, die anderen würden im Ausland spielen. Und als ich in Mainz spielte, hiess es, die anderen, was weiss ich…irgendetwas gab es immer. Klar, es waren super Spieler, die auf meiner Position gespielt haben. Dass ich wiederholt bei Testspielen nicht eingesetzt wurde, war aber schon schwierig für mich. Anscheinend hat immer etwas gefehlt. Was genau, weiss ich nicht.

Wie Pirmin Schwegler, Fabian Lustenberger oder Tranquillo Barnetta kamen Sie unter Petkovic nicht zur Entfaltung. Es hiess, eine Zeitlang das «Schweizerische» sei nicht mehr gefragt in der Nati. Weil man diese Mentalität und diesen Siegeswillen, den vielleicht gerade Granit Xhaka vorlebt, nicht gehabt haben soll.

Das ist schwierig, zu beurteilen. Meiner Meinung nach ist Siegeswille nicht davon abhängig, sondern eine Charaktersache. Ich bin einer, der sehr schlecht verlieren kann. Früher als Kind weinte ich oft, wenn es Niederlagen gab. Am Siegeswillen mangelte es mir jedenfalls nie. Ich kann mir aber vorstellen, was gemeint ist: Granit Xhaka oder Xherdan Shaqiri ordnen aufgrund ihrer Wurzeln eher alles dem Fussball unter als Spieler ohne diesen Hintergrund. Aber wir sehen das Resultat jetzt: Wir haben eine tolle Mischung in der Nati, und sie funktioniert – das ist doch schön.

Fabian Frei, noch als jüngerer Nationalspieler Bild: PD

Das erste Mal wurden Sie im Herbst 2011 noch von Trainer Ottmar Hitzfeld einberufen. Was hat sich im Vergleich zu heute im Schweizer Team verändert?

Es kann mit meinem Alter zusammenhängen, als Erfahrener ist es vielleicht einfacher, als wenn du ganz jung bist: Aber ich fühle mich heute viel, viel wohler in der Nati. Jetzt gibt keine Diskussionen, die irgendwo gerade am Laufen sind. In den vergangenen zehn Jahren gab es ständig irgendwelche Dinge, die im Raum standen. Heute ziehen alle an einem Strang, gehen in dieselbe Richtung, sind erfolgreich zusammen. Das ist cool.

Xhaka ist ein Alphatier. Er war jetzt in diesem Herbst nicht dabei, Sie haben ihn nicht erlebt in seiner Funktion als Captain. Kann er das funktionierende Innenleben der Mannschaft wieder verändern?

Ich denke nicht. Ich kenne Granit sehr gut, er war voll integriert in den vergangenen Partien. Als Captain kann ich ihn nicht aus erster Hand beurteilen, weil ich ihn nicht erlebt habe. Aber er wird das sehr gut machen. Einen Spieler seiner Klasse kann die Schweiz gut gebrauchen.

Aber kann es sein, dass sich andere Spieler in seiner Anwesenheit verändern? Zum Beispiel Manuel Akanji, oder Ricardo Rodriguez?

Grundsätzlich muss man sich im Fussball als Spieler mit Alphatieren arrangieren können. Im konkreten Fall wird man das dann sehen. Einen negativen Einfluss wird Granits Anwesenheit sicher nicht haben, im Gegenteil: Der Zusammenhalt ist top, die Mannschaft ist sehr gefestigt. Und Granit war an der EM ja auch dabei und es hat bestens funktioniert.

Sehen Sie sich selbst als Alphatier?

Puh. Eher nicht. Ich kenne viele Spieler in der Nati schon länger und gut, sie wissen genau, wie ich ticke. Und dass ich nie um einen Spruch oder Spass verlegen bin. Wenn es dann aber losgeht auf dem Platz, stelle ich mich voll in den Dienst der Mannschaft und muss mich nicht vor jede Kamera hinstellen. Da dürfen sich dann gerne andere ein bisschen feiern lassen.

Im September brachte Sie Yakin, für Aussenstehende unerwartet, in der Startformation gegen Italien. Wann hat er das Ihnen mitgeteilt, und wie haben Sie reagiert?

Er hat mir gar nichts gesagt. Im Abschlusstraining bekam ich das einfach irgendwie mit.

Yakin hat Ihnen nicht schon bei der Nachnominierung einen Startplatz zugesichert?

Sommer 2012: Der neue Trainer Murat Yakin leitet im FCB das erste Training, Fabian Frei und Philipp Degen (heute Spielerberater) schauen zu.

Bild: Uwe Zinke/SPO

Nein, natürlich nicht. Beim Abschlusstraining schaute ich mich umher und merkte, dass ich wohl von Anfang an spielen werde. Ich konnte es kaum glauben. Die Mitspieler kamen auf mich zu und sagten: «Geil!» Am Morgen des Spiels traute ich der Sache immer noch nicht ganz, dachte, das könne doch nicht sein. Yakin hat mit mir nie unter vier Augen geredet – das muss er auch nicht.

Ist dieser Herbst auch eine Versöhnung mit der Nati?

Ja. Schon das erste Spiel gegen Italien entschädigte für vieles. Und was danach kam, war das Emotionalste, das ich im Fussball jemals erlebt habe.

Und Sie haben ja schon viel erlebt.

Es ging ja nicht nur um das 4:0 gegen Bulgarien. Sondern auch darum, woher ich gekommen bin, wie lange es gedauert und was es jetzt alles gebraucht hatte, um in Luzern zu spielen.

Sie weinten nach dem Spiel gegen die Bulgaren.

Ich weinte schon während des Spiels, nach Freulers 4:0. Da realisierte ich, dass es geschafft ist. Dieses Gefühl hatte ich noch nie bei einem Sieg. Es hat mich noch nie so mitgenommen. Das hat sicher mit unserer Gruppe zu tun, in der ich mich sauwohl fühlte. Es schwingt sicher auch mit, dass man für die Schweiz spielt. Und vor allem, weil es für mich so aus dem Nichts kam. Vor sechs Monaten hätte ich mir das nie ausgemalt. Es hat alles gepasst, in diesem Herbst, mit der Nati. Besser hätte es nicht laufen können.

Wenn Sie von entschädigen sprechen. Was ging dann jeweils in Ihnen vor, wenn die Schweiz in all den Jahren ohne Sie spielte?

An den Turnieren war es immer anders. Da sagte ich mir jeweils, es sei okay, wie es ist. Und unterstütze die Schweizer, ich kenne ja viele, und viele sind ja meine Freunde. Bei den anderen Zusammenzügen war es schon anders, wenn ich dann zu Hause sitzen musste. Ich sagte mir oft: «Mann, ich hätte es doch auch verdient.» Das war nicht einfach, auch deshalb habe ich mir die Spiele der Nati jeweils selten angeschaut. Es tat mir halt auch weh.

Wie nahmen Sie denn die Pikettlisten wahr, auf denen Sie jeweils meistens standen?

Auf diese Pikettlisten habe ich gar nie mehr geschaut, ich stand ja immer dort drauf. In Mainz kamen sie jeweils auf mich zu und gratulierten mir. «Halt, bitte gratuliert mir nicht hierfür, da stehe ich immer drauf», sagte ich dann jeweils. Vielleicht hat Yakin mich auch deshalb nicht mehr auf die Pikettliste gesetzt, weil er wusste, dass ich das nicht brauche.

Gab es manchmal Gespräche mit Petkovic, oder mit Tami?

Nein, ich habe all die Jahre wenig gehört. Als Tami kam, war ich ja auch schon 30 Jahre alt. Da musste er mit mir auch nicht mehr reden.

In den internen IQ-Tests des FC Basel waren sie immer der beste. Gab es Trainer, die Respekt hatten vor Ihnen, weil Sie ihnen intellektuell überlegen waren?

Hmm. Ja, nein, was soll ich sagen. Aber ein Klubtrainer hat es schon einfacher, einen Spieler kennen zu lernen als ein Natitrainer. Vielleicht denkt sich ein Klubtrainer bei mir, dass ich eine grosse Klappe habe. Er merkt dann aber bald, dass ich mich nicht grösser machen will, als ich bin und spürt, wie ich tatsächlich bin. In der Nati kann ein Coach bei meiner Art vielleicht schon denken, was denn mit dem Frei los sei. Bei Petkovic war die Sprache schon auch eine Barriere. Wenn ich italienisch reden würde, hätte er mich vielleicht eher mal angerufen. Das ist ein stückweit nachvollziehbar. Ich telefoniere auch lieber auf Deutsch. Vielleicht hatte ich mit Petkovic diesbezüglich ein bisschen Pech, und jetzt mit «Muri» Glück.

Aber das Glück kommt ein bisschen spät.

In Italien wird Fabian Frei in der Schlussphase eingewechselt. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Ja, aber diese Gedanken mache ich mir nicht. Ich sass die letzten fünf Jahre ja nicht bloss zu Hause rum und heulte das Kissen voll. Ich hatte wie abgeschlossen, und zwar nicht ganz zufriedenstellend. Aber belastend war es nicht, wenngleich ich wohl schon etwas trotzig war.

Würde der Trainer Fabian Frei den Spieler Fabian Frei gerne trainieren?

Jein. Ich ginge mir vermutlich ab und zu auf den Sack. Aber ich wüsste, woran ich am Spieler Frei wäre. Das fände ich als Trainer noch cool. Stressen würde mich, wenn der Spieler Frei ständig die Klappe offen hat und das letzte Wort haben muss. Aber als Trainer wüsste ich ja, dass dies mit dem grössten Respekt geschieht.

Hat man das letzte Wort nicht immer dann, wenn man sich dem Gegenüber überlegen fühlt?

Nein, ich möchte einfach immer alles ausdiskutieren, mache das ja bei jedem. Am Schluss muss jemand recht haben. Das ist mit meiner Frau genau gleich. Und sie hat am Schluss ja immer recht, auch wenn es nicht stimmt. (lacht)

Wie war die Rückkehr in den Klub? Was sagte zum Beispiel Valentin Stocker, bei dem ebenfalls nicht immer alles in Wonne verlief mit der Nati?

Meisterfeier 2008 mit Basel: Da waren Fabian Frei und Valentin Stocker (rechts) noch jung.

Dominik Plüss/BZ

Ja, das stimmt, bei Vali lief auch nicht immer alles gut. Er hat wegen mir sogar das Spiel in Luzern live gesehen, das erste Mal seit langem. Das hat mich sehr gefreut. Bei uns im FCB müssen die Italiener nun ein bisschen untendurch im Moment, aber das ist halt so. Ich muss ihnen nichts sagen, sondern geniesse einfach. Es sind die anderen, die unsere Italiener aufziehen.

Fabian Frei ist in Frauenfeld aufgewachsen, wo er heute mit seiner Frau und den beiden Töchtern lebt. Der 32-Jährige spielte von 2007 bis 2015 für den FC Basel. Wobei er zwischendurch für zwei Jahre zum FC St.Gallen ausgeliehen wurde. Nach einem zweieinhalbjährigen Engagement in Mainz kehrte er 2018 wieder zum FCB zurück. Fabian Freis Vater Markus war Trainer jener U17, die 2002 in Dänemark sensationell Europameister wurde. (fsc)