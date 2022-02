Interview «Man braucht einen Plan B»: Der Schweizer Trainerlehrer Reto Gertschen über den FCSG, Taktiktrends und den Fussball der Zukunft Der ehemalige Sportchef von YB und Junioren-Nationaltrainer Reto Gertschen bildet die Trainer von heute und morgen aus. Er sagt, Erfolg sei planbar. Renato Schatz Jetzt kommentieren 03.02.2022, 05.00 Uhr

Seit 2017 ist Reto Gertschen Ressortleiter Trainerausbildung beim Schweizerischen Fussballverband. Bild: Hanspeter Bärtschi

Reto Gertschen, was braucht es, damit ein Trainer einen guten Job gemacht hat?

Ich frage mich eher: Was ist der Grund, weshalb ein Trainer bei einem Klub Erfolg hat? Auch mit Weltklassespielern ist es nicht einfach. Das heisst: Diese Trainer sind menschlich ausserordentlich stark. Auf diesem Niveau geht es darum, dem Spieler ein Umfeld zu bieten, in dem er sich wohlfühlt, sein Potenzial abrufen kann. Die Europameisterschaft hat das gezeigt. Giorgio Chiellini, der italienische Verteidiger, sagte nach dem Finalsieg: «Wir sind alle Freunde geworden.» Roberto Mancini, der Trainer, hat das überragend gemacht.

Zur Person St.Gallen als gutes Pflaster, Lehrer von Croci-Torti Reto Gertschen, 56, hat sein Leben dem Fussball verschrieben. Der Berner lief in der damaligen Nationalliga A für die Young Boys, Lausanne, Sion, Servette und St.Gallen auf, für die Ostschweizer auch in der NLB, das war in der Saison 1993/94. Die Mannschaft stieg direkt wieder auf und trifft sich bis heute immer mal wieder, um in Erinnerungen zu schwelgen. St.Gallen ist für Gertschen, der in Solothurn lebt, ohnehin ein gutes Pflaster. Sein einziges Länderspiel bestritt er 1990 im Espenmoos gegen die USA. Nach der Spielerkarriere arbeitete Gertschen unter anderem als Sportchef bei YB und Thun und als Trainer von Schweizer Nachwuchsnationalteams. Seit 2017 ist Gertschen Ressortleiter Trainerausbildung im Schweizerischen Fussballverband. Er verantwortet damit den Kurs für die Uefa-Pro-Lizenz, welche die höchste Ausbildung darstellt. Die aktuelle Klasse besteht aus Namen wie Brunello Iacopetta, der den FC Wil trainiert, oder Mattia Croci-Torti, Trainer des FC Lugano. (res)

Das hört sich romantisch an.

Die Italiener haben etwas ganz Neues gemacht: Sie haben jede gelungene Aktion in der Defensive bejubelt. Teils wie ein Tor.

Neu war auch die Art Ballbesitzfussball, die Pep Guardiola ab 2007 im FC Barcelona spielen liess. Später kopierten viele das Pressing und Gegenpressing von Jürgen Klopp. Welche Trends gibt es aktuell?

Das kommt auf die Qualität der Mannschaft, der Spieler an und auch auf die Tabellensituation. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass Pressingsituationen, diese Umschaltmomente, für sehr viele Teams wichtig sind. Das hat zugenommen. Auch die Bedeutung von Eins-gegen-eins-Situationen. Viele Mannschaften stehen nämlich zunächst einmal tief und kompakt, weil sie mit schnellem Umschalten zum Erfolg kommen wollen. Dribblings auf den Aussenpositionen sind eine Lösung, diese Kompaktheit zu durchbrechen. Entsprechend sind solche Differenzspieler, die gut sind im Eins-gegen-eins, gesucht. Ein weiterer Trend: die Dreier- beziehungsweise Fünferkette. Immer mehr Mannschaften spielen so.

Woher kommen diese Trends?

Manchmal von Endrunden. An der WM 2018 gab es zum Beispiel ausserordentlich viele Tore nach Standards. Viele Klubs liessen das anschliessend in ihre Arbeit einfliessen. Natürlich setzt auch die Champions League Trends. Spannend ist, dass der aktuelle Sieger, der FC Chelsea, verhältnismässig wenig Ballbesitz und auch Pressingsituationen hatte, als er den Titel gewann.

Bekannt für sein Pressingfussball ist Peter Zeidler, der Trainer des FC St.Gallen. Nur wird ihm dann und wann vorgeworfen, seine Taktik sei vorhersehbar, er habe keinen Plan B. Braucht es den überhaupt?

Peter Zeidler im Gründenmoos. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

Beurteilungen von einzelnen Trainern masse ich mir nicht an. Generell gilt, wenn man EM- oder WM-Spiele analysiert, wenn man sich auch Champions-League-Spiele ansieht: Ja, man braucht einen Plan B. Weil sich innerhalb eines Spieles, durch Gegentore zum Beispiel, die Umstände verändern können. Und weil man irgendwann berechenbar ist.

Viele Teams überlassen dem FC St.Gallen deshalb den Ball. Sodass er ihn gar nicht erst stehlen kann, gar nicht in diese Umschaltphasen kommt. Was tun?

Wie gesagt, ich muss niemandem Tipps geben. Auch hier gilt, dass man dann mit aufbauendem Fussball eine Lösung finden muss. Oder den Gegner rauslocken. 90 Minuten tief stehen, das kann kaum jemand. Schlussendlich braucht es auch in einem Kollektiv die individuelle Qualität eines Spielers, der den Unterschied macht.

Und doch sprechen viele Trainer aber davon, dass sie ihr «Spiel durchziehen» wollen, unabhängig vom Gegner.

Meine Erfahrung zeigt, dass die meisten Trainer vermeintliche Schwächen der Gegner suchen. Und versuchen, in die freien Räume zu kommen.

Dann ist das eher Rhetorik als tatsächlicher Ernst. Lernt man so etwas eigentlich in der Trainerausbildung?

Nein. Aber einige arbeiten mit Experten, die einem so etwas beibringen. Solche Floskeln sind ein Schutzmechanismus, weil Aussagen ständig interpretiert werden. Man bleibt lieber vage.

Stichwort «interpretieren». Frank Wormuth, früherer Chef der deutschen Trainerausbildung, sagte einmal, man würde zu viel in ein Spiel hineininterpretieren. Es sei wie bei einer Vernissage, wenn Besucher Dinge in einem Bild sähen, die der Künstler gar nicht beabsichtigte.

Man interpretiert ständig hi­nein, auch als gegnerischer Trainer. Aber Fakt ist, dass man nie weiss, was ein Trainer beabsichtigt, welche Aufgaben er seinem Spieler gegeben hat. Das Interpretieren ist deswegen gefährlich, aber gleichzeitig auch schön. Weil wir dadurch ins Diskutieren kommen. Das zeichnet den Fussball aus.

Reto Gertschen (2. v. l.) als U-Nationaltrainer im Schweizer Fussballverband. Hier bei der U20 im Jahr 2015. Bild: Gerry Frei/SPO

Zurück zum FC St.Gallen. Er implementiert den Fussball von Zeidler schon bei den Nachwuchsteams. Geht nicht etwas verloren, wenn sich 15-Jährige diesem sehr laufintensiven System unterordnen müssen?

Grundsätzlich finde ich es sehr gut, wenn ein Klub eine Philosophie hat und diese auch verfolgt. Für mich stellt sich die Frage, ob es neben diesem Pressing, diesem Vollgasfussball, noch Platz hat für junge Spieler mit anderen Fähigkeiten. Zudem muss man für diese Art Fussball körperlich sehr fit sein. Junge Menschen machen körperlich manchmal erst spät einen Schritt nach vorne.

Wie gross ist denn der tatsächliche Einfluss eines Fussballtrainers?

Gross. Wenn man ihn arbeiten lässt. Und das ist die Schwierigkeit. Auf Profistufe hat man diese Zeit oft nicht. In den meisten Fällen beginnt man in einem Umfeld zu arbeiten, in dem es nicht gut läuft. Sonst hätte man ja den Trainer nicht ausgetauscht. Und dann muss man liefern. Wenn ich mir aber den sehr erfolgreichen SC Freiburg ansehe oder Union Berlin, dann stelle ich fest: Da sind seit Jahren dieselben Trainer tätig.

Trainiert seit Sommer 2018 den heutigen Bundesligisten Union Berlin: Urs Fischer. Bild: Clemens Bilan/EPA

Sind voreilige Trainerentlassungen ein Fehler im System? Manchmal scheint es, als würden die verantwortlichen Personen die Arbeit der Trainer falsch bewerten, sich von Fans, Presse und Resultaten zu sehr beeinflussen lassen.

Es ist eine Mischung aus allem. Weshalb auch Saisonziele in der Öffentlichkeit jeweils bewusst vorsichtig formuliert werden. Wichtig ist, dass ein Klub nach aussen geschlossen auftritt.

Ist Erfolg auf dem Fussballplatz planbar?

Erfolg nicht, aber die Leistung. Also die Taktik, die körperliche Bereitschaft. Und dann gibt es Faktoren, auf die man keinen Einfluss hat. Den Gegner, die Schiedsrichter, das Wetter, die Stimmung im Stadion, solche Dinge. Aber ich bin überzeugt, dass gute Arbeit zu guten Leistungen führt.

Trainer zu sein, heisst das also vor allem, den Zufall zu minimieren?

Absolut.

Der deutsche Trainer Thomas Tuchel wurde kürzlich als Fifa-Welttrainer des Jahres ausgezeichnet. Bild: Neil Hall/EPA

Thomas Tuchel, der Trainer von Chelsea, sagte einmal, auf diesem Niveau sei man als Trainer vor allem «Dienstleister», Fussball sei ein «Player’s Game», er helfe den Spielern, die richtigen Entscheide zu treffen.

30 Prozent ist technisches und taktisches Training, der Rest des Berufs ist heutzutage Management, also Menschenführung. Deshalb ist es auch ein sehr wichtiger Teil unserer Ausbildung.

Wenn man nicht mehr gewinnt, ist man als Trainer schnell arbeitslos. Und bleibt das vielleicht auch eine Zeit lang, schliesslich gibt es in der Schweiz nur 20 Profimannschaften. Ist auch dieses Szenario ein Teil der Trainerausbildung?

Nein. Es wäre seltsam, in der Ausbildung bereits vom Schlimmsten auszugehen. Urs Fischer hat einmal gesagt, jeder Trainer wisse, dass er irgendwann einmal entlassen werde. Sich darauf vorzubereiten, ist schwierig. Weil die Umstände in jedem Klub anders sind.

Wie sieht der Fussball in 20 Jahren aus?

Es gibt einen sogenannten «RoboCup». Dort spielen Roboter gegeneinander Fussball. Das Ziel der Macher ist es, 2050 gegen den «echten» Weltmeister spielen zu können. Das stimmt mich nachdenklich. Das soll Fussball sein? Beim aktuellen Fussball frage ich mich: Wie viel Weiterentwicklung liegt noch drin? Die heutigen Spitzenspieler sind unglaublich fit, richtige Athleten. Irgendwann ist die Grenze erreicht. Auch technisch können sich viele Spieler kaum noch verbessern. Wo können wir uns also noch steigern? Vielleicht im taktischen Bereich. Und sonst? Mir fällt nur noch die Intelligenz der Spieler ein. Im American Football, wo die Denkgeschwindigkeit extrem hoch ist, ist man dem Fussball diesbezüglich voraus.

