INTERVIEW Malin Altherr ist eine der besten Handballerinnen ihres Jahrgangs – am Mittwoch spielt die St.Gallerin mit dem Nationalteam in Moskau gegen Russland Die 18-Jährige aus Muolen könnte eine grosse Karriere im Profisport machen. Aber Malin Altherr vom LC Brühl will lieber Lehrerin werden. Wenn der Champions-League-Sieger anruft, würde sie sich einen Wechsel jedoch überlegen. Daniel Good

Malin Altherr vor dem WM-Qualifikationsspiel in Russland. Tobias Garcia

Sie ist weltweit eine der besten Spielerinnen mit Jahrgang 2003 – wenn nicht die beste. Und schon Stammkraft im Schweizer Nationalteam. Bereits als 15-Jährige erhielt Malin Altherr aus Muolen zum ersten Mal ein Angebot aus der Bundesliga.

Malin Altherr, Sie könnten eine grosse Karriere als Profisportlerin machen. Aber Sie wollen lieber Lehrerin werden. Erklären Sie uns das.

Malin Altherr: So viel verdienen lässt es sich für Frauen nicht mit Handball. Wenn du im Ausland Profi bist, reicht es im Moment zum Leben. Aber dann kommst du mit 30, 35 zurück und hast vielleicht nichts. Deshalb hat die Ausbildung Vorrang für mich. Lehrerin ist mein Traumberuf. Ich habe gerne mit Kindern zu tun. Und die Arbeitszeiten erlauben es, Spitzenhandball zu spielen.

Lehrerin ist der Traumberuf von Malin Altherr. Tobias Garcia

Sie erhielten schon in früheren Jahren Angebote aus der Bundesliga. Sie sagten immer ab. Mit welcher Erklärung?

Das erste Mal, als ein Anruf aus Deutschland kam, war ich 15-jährig. Das war viel zu früh. Ich wollte nicht schon mit 15 oder 16 von zu Hause weg. Ich war damals ja erst ein Jahr in der Fachmittelschule. Ich will etwas in der Hand haben, wenn ich später zurückkehre. Wenn ich 22-jährig bin, bin ich immer noch jung genug, um in eine Profiliga zu wechseln.

Ein Engagement im Ausland wäre auch lukrativ, weil Sie beim LC Brühl, dem Schweizer Rekordmeister, wenig bis fast nichts verdienen. Wie gehen Sie damit um?

Ich spiele nicht wegen des Geldes Handball, sondern aus Spass. Sonst hätte ich eine andere Sportart wählen müssen. Ich werde auch einen späteren Transfer ins Ausland nicht von der Menge des Geldes abhängig machen. Zum Beispiel würde ich lieber nach Skandinavien wechseln als in die Bundesliga, weil im Norden weniger körperbetont, dafür auf dem Feld mit mehr Teamwork gespielt wird. Es wird im Norden Wert aufs Spielerische gelegt, was mir zusagt. Ich könnte überdies eine neue Sprache lernen. Das wäre in der Bundesliga nicht möglich. Aber natürlich werde ich auch jedes Angebot aus Deutschland sorgfältig prüfen.

Der Champions-League-Sieger kommt aus Norwegen. Was wäre, wenn sich Kristiansand um Sie bemühen würde?

Dann müsste ich mir schon sehr genau überlegen, nicht doch zu wechseln. Aber ich habe noch ein Jahr in der Mittelschule vor mir. Dann folgen drei weitere Jahre an der Pädagogischen Hochschule.

Sie sind die jüngste Schweizerin, die je im Nationalteam gespielt hat. Fernziel der Schweizerinnen ist die EM-Endrunde 2024 im eigenen Land. Wie weit ist das Team jetzt?

Damals war ich 15-jährig. Ich konnte nachrücken, weil sich eine arrivierte Nationalspielerin verletzt hatte. Heute sind wir viel weiter als in den vergangenen Jahren, alles ist viel professioneller geworden. Und wir wollen es 2024 nicht beim Mitmachen sein lassen. Die Schweiz ist ja als Gastgeberland direkt qualifiziert.

Wir müssen vielmehr dabei sein, weil wir den starken Nationen Paroli bieten können. Wenn wir 2024 gut sind, könnte das einen Boom auslösen im Schweizer Frauenhandball.

Malin Altherr, Topskorerin des Schweizer Rekordmeisters LC Brühl. Bild: Alexander Wagner

Morgen geht es für die Schweizerinnen gegen einen richtig starken Gegner. Was erwarten Sie vom EM-Qualifikationsspiel in Moskau?

Es wird auf jeden Fall eine harte Partie. Die Russinnen spielen sehr körperbetont. Sie sind alle gross gewachsen und athletisch stark. In diesem Bereich sind sie uns sicher überlegen. Aber wir haben keinen Druck. Ich habe das Gefühl, wenn wir einen guten Tag haben und sie einen schlechten, können wir lange dran bleiben. Ich spielte mit dem Nationalteam schon vor knapp zwei Jahren in einer Qualifikationspartie gegen den Gegner vom Mittwoch. Die Russinnen waren damals sogar Olympiasiegerinnen.

Aber wir führten 9:7 und lagen in der Halbzeit nur 13:15 zurück. Gut, es war ein Heimspiel und wir verloren letztlich 26:35. Aber wir zeigten, dass wir kein Kanonenfutter mehr sind. Und seither haben wir weiter Fortschritte gemacht.

Gegen die gleichaltrigen Russinnen erzielten sie im Juni dieses Jahres in einem Testspiel im Vorfeld der U19-EM in Slowenien zehn Tore. Russland sollte ihnen also liegen.

Da kann man natürlich keine Vergleiche ziehen. Die Olympiafinalistinnen werden in Moskau sicher anders auftreten als die Nachwuchsauswahl. Aber das Resultat mit der U19 zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind.

Handball ist ein harter Sport – auch bei den Frauen. Sie spielten vom Dezember 2020 bis im Sommer mit einer gebrochenen Nase. Hat Sie das nicht gestört?

Ich erhielt damals einen Ellenbogenschlag ins Gesicht. Ich merkte gar nicht, dass es blutete. Meine Kolleginnen machten mich darauf aufmerksam. Von Hand wurde die Nase gerichtet. Es knackte fast furchterregend. Bis im Sommer war keine Operation möglich, weil ich auch noch an der U19-EM teilnahm. Die Nase war etwas schräg, aber es ging schon. Zum Glück erhielt ich keinen Schlag mehr auf den ramponierten Körperteil.

Ihre Schwester Yarima war ebenfalls eine talentierte Handballerin. Aber sie musste die Karriere nach zwei Kreuzbandrissen beenden. Wie gross ist Ihre Angst vor Verletzungen?

Angst habe ich keine, aber Respekt. Es ist mir auch klar, dass ich mich schon einmal schwerer verletzen werde. Das gehört fast dazu in diesem Sport. Aber ich habe beim LC Brühl schon viele Spielerinnen gesehen, die von Kreuzbandrissen genesen sind. Das zeigt mir, dass auch nach schweren Verletzungen wieder Spitzensport auf hohem Niveau möglich ist.

Sie wirken schon sehr abgeklärt. Sind Sie nie nervös?

Ein bisschen schon. Das ist auch gut so. Sonst wäre es mir ja egal. Aber ich bekomme keine feuchten Hände, sodass ich den Ball nicht mehr fangen könnte. Gegen Russland werde ich sicher etwas nervöser sein als sonst. Es geht ja um viel, um die EM. Und es werden uns sehr viele Leute zuschauen.

Aus einer Muoler Handballfamilie Sie ist 1,78 Meter gross und Linkshänderin. Sie ist torgefährlich. Das weckt internationale Begehrlichkeiten. Aber bevor sie ins Ausland wechselt, will die 18-jährige Handball-Nationalspielerin Malin Altherr die Ausbildung zur Lehrerin beenden. Schon ihre Mutter Ariane, geboren Rechsteiner, spielte für den LC Brühl und wurde mehrmals Schweizer Meisterin. Auch Altherrs Vater Marcel war Handballer. Als Vierjährige hielt sich Malin Altherr regelmässig in der Halle auf, weil die Mutter in Wittenbach ihre Schwester Yarima trainierte. Als Achtjährige wechselte sie zum Rekordmeister Brühl. (dg)