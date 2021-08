Das sagt Ex-FCSG-Mann Janjatovic zu Cupsieg mit Rorschach-Goldach

Interview «Dieses Gefühl hatte ich lange nicht mehr»: Ex-Espe Janjatovic schoss Rorschach-Goldach eine Runde weiter – nun spricht er über den Cup-Knüller gegen Basel Dejan Janjatovic spielte bis zur U19 für Bayern München. Dann ging sein Stern beim FC St.Gallen auf, ehe er wegen Verletzungen den Anschluss verlor und bald einmal aufhörte. Einen Monat vor dem Auftritt mit dem FC Rorschach-Goldach im Cup gegen Basel sagt der 29-Jährige: «Vielleicht greife ich nochmals an, wer weiss!» Christian Brägger 17.08.2021, 16.30 Uhr

FC Rorschach-Goldach statt FC St.Gallen: Dejan Janjatovic in Aktion. Bild: Michel Canonica (Tübach, 3. Juli 2021)

Heuer fahren Sie mit dem FC Rorschach-Goldach als Ersatzspieler in die Westschweiz für einen Auftritt in der ersten Runde gegen ein gewisses Dardania Lausanne. Was denkt sich dabei ein Spieler, der früher beim FC St.Gallen in aller Munde war und den Palermo einst verpflichten wollte?

Ich habe gewusst, dass ich nicht von Anfang an spielen werde. Ich bin da ganz entspannt, sehe das nicht so eng, es geht um die Mannschaft. Es war die Idee unseres Trainers Olaf Sager, dass ich erst später helfen werde. In meinem aktuellen Zustand kann ich nur 60 Minuten lang mittun, für mehr reicht meine Luft nicht. Ich habe vor meinem Wechsel in diesem März zum FC Rorschach-Goldach ja fast zwei Jahre lang nicht gespielt. Zudem bin ich erst vor zwei Wochen aus den Sommerferien in meiner Heimat Serbien zurückgekehrt.

Und dann kommen Sie in der 81. Minute rein und bringen mit Ihrem Tor zum 2:1 dem FC Rorschach-Goldach den Lottosechser.

Ich begann mich in der zweiten Halbzeit aufzuwärmen, als wir 1:0 in Führung lagen. Dann erhielten wir den Ausgleich. Ich dachte mir, ich müsse nach meiner Einwechslung nun schnell eine Kiste machen, um die Verlängerung zu vermeiden. Das klappte nicht, doch dann habe ich das Ding halt in der Verlängerung gemacht. Ich präparierte mir nach einem Abpraller den Ball und schloss aus etwa 14 Metern Entfernung überlegt in die Torecke ab.

War das Gefühl vergleichbar mit einem Tor mit dem FC St.Gallen?

Ich habe mich ja früher schon nie wahnsinnig gefreut, dafür bin ich bekannt. Und wegen der Atmosphäre war es in Lausanne natürlich nicht dasselbe Gefühl wie in einem vollen Stadion. Aber für den Klub und meine Mitspieler war das schon eine schöne Sache. Ich konnte dem FC Rorschach-Goldach helfen, das fand ich top.

Dann war die Auslosung danach im Bus auch nicht so speziell für Sie?

Doch, sehr. Wir hofften auf einen Super-League-Klub. St.Gallen oder Basel waren die Wunschgegner, die Freude war dann riesig, als das Los auf Basel fiel. Es ging kurz ab in unserem Bus und wir tranken ein paar Bierchen.

Es kommt für Sie also nochmals zum Auftritt auf der grossen Bühne.

Es wird viele Zuschauer haben, dieses Gefühl hatte ich lange nicht mehr. Ich freue mich sehr für den ganzen Verein, dass das so kommt. Die Basler sind schon stark, und es wird gewiss nicht ein Spiel wie jedes andere. Ich hoffe, dass ich dem Gegner mit meinen Qualitäten ein bisschen Paroli bieten und das Leben schwer machen kann. Es dauert ja noch fast vier Wochen, bis dahin will ich fit sein, damit es auch für eine Verlängerung reichen würde. Wir müssen bildlich gesprochen den Bus vor unserem Tor parkieren und auf ein paar Nadelstiche hoffen. Schauen wir, was dabei herauskommt. Aber die Taktik muss Trainer Sager festlegen, vielleicht pressen wir ja auch. Und ich sage schon jetzt, dass die Tagesform entscheiden wird (lacht).

Welche Position spielt Dejan Janjatovic beim FC Rorschach-Goldach?

Hängende Spitze. In St.Gallen agierte ich defensiver, aber meinem aktuellen Klub hilft es wohl mehr, wenn ich offensiv mitwirken kann.

Wie viel Dejan Janjatovic ist noch übrig vom Spieler, der in der Europa League mit St.Gallen so stark performte?

Ballgefühl, Technik und Übersicht kann mir keiner nehmen, da bin ich immer noch präsent. Auch meinen Schuss nimmt mir keiner mehr weg, auch wenn mir manchmal dann halt die Kraft fehlt. Es gibt aber schon viel, viel Spielraum nach oben. Und ich spüre , dass ich nicht mehr so hart trainiere. Mein Knie ist ja auch nicht mehr das beste, aber ich will nicht klagen und bin zufrieden, wie es momentan läuft.

Sie bildeten beim FC St.Gallen ein kongeniales Duo: Dejan Janjatovic (rechts) und Stéphane Nater. Bild: Benjamin Manser (St.Gallen, 31. Mai 2013)

Aber Sie sind den Mitspielern schon überlegen.

Das will ich so nicht sagen. Hoffentlich merkt man ein wenig, dass ich früher auf einem höheren Niveau Fussball gespielt habe. Aber ich muss halt auch dosieren und auf meinen Körper achten.

Wieso machen Sie alles auf dieser Stufe überhaupt mit?

Ich habe schon so viel erlebt, doch der Spass am Fussball bleibt derselbe. Ich habe einfach Freude, wenn ich mit dem Ball spielen kann. Diese Freude brauchst du ja auch, sonst ist es nicht gut. Und wenn es als Spieler nicht mehr geht, dann vielleicht einmal als Trainer. Da bin ich ja jetzt dran, mich auszubilden.

Werden Sie in einem Monat überhaupt noch beim FC Rorschach-Goldach sein? Oder ist der Sold so gut?

Wir haben Prämien, mehr nicht. Über Geld mag ich ohnehin nicht reden. Natürlich hatte ich im Sommer Angebote, auch aus Liechtenstein. Aber es passt für mich, wie es jetzt ist. Wir haben ein tolles Team, auf und neben dem Platz. Zudem kann ich meine Zeit ideal investieren für meinen Hauptberuf als Konditionstrainer in der Tennisschule Falkensteig. Bis im Winter bleibe ich also sicher beim FC Rorschach-Goldach.

Gibt es die Sehnsucht, es doch nochmals als Profi zu probieren?

Die Challenge League hätte ich wohl noch im Körper. Auch die Lust wäre da. Ich müsste vier bis sechs Monate voll ins Training investieren, bis ich wieder fit wäre. Doch die Sorge um mein Knie bliebe, und wenn es dann nicht reichen würde ... es wäre nicht gut. Ich müsste zu viel riskieren und will das eigentlich nicht mehr. Der FC Rorschach-Goldach ist gut für mich, um wieder reinzukommen. Und wer weiss, vielleicht greife ich ja nochmals an.