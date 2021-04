INTERVIEW «Der vierte Sieg ist der schwierigste Schritt»: Rappis früherer Halbfinalist Thomas Walser über den Playoff-Höhenflug der St.Galler Der 38-jährige Niederuzwiler Thomas Walser gehörte zu Rapperswil-Jonas Mannschaft, die 2006 mit dem erstmaligen Halbfinaleinzug in der höchsten Liga Clubgeschichte schrieb. Der heutige Nachwuchschef der Ostschweizer blickt auf diesen Moment zurück –und sagt, was es zur Egalisierung des Vereinsrekords braucht. Tim Frei 20.04.2021, 18.07 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein wegweisender Treffer zum dritten Sieg gegen Lugano: Rapperswil-Jona bejubelt das 2:0 von Stürmer Nando Eggenberger. Bild: Patrick B. Kraemer / Keystone

Rapperswil-Jona steht kurz davor, zum zweiten Mal in seiner Clubgeschichte den Halbfinal zu erreichen. Wie war das möglich?

Thomas Walser: Mir ist es wichtig zu betonen, dass wir noch nicht im Halbfinal sind. Entscheidend waren die Pre-Playoffs gegen Favorit Biel. Vor dieser Serie wusste jeder im Verein: Als klarer Underdog können wir geniessen, was nun kommt. Der Gamechanger war für mich das 1:1 durch Dominik Egli im ersten Spiel.

Inwiefern?

Die Mannschaft hat gejubelt wie Teams, die Schweizer Meister werden. Für mich war damals klar: Wenn wir noch näher zusammenstehen und füreinander kämpfen, dann ist Grosses möglich. Dass wir Biel in der Verlängerung besiegt haben, gab den Spielern die Überzeugung, dass sie dies wiederholen können. Fairerweise muss ich aber sagen: Die kurze Best-of-3-Serie kam uns entgegen. Was den Erfolg aber keineswegs schmälert.

Zur Person Bild: PD Thomas Walser – Nachwuchschef und ehemaliger Spieler von Rapperswil-Jona Der gebürtige Niederuzwiler gehörte zur Mannschaft, die Rapperswil-Jona im Jahr 2006 erstmals in den Halbfinal der höchsten Liga führte. Vor über 15 Jahren hatte Thomas Walser die St.Galler im entscheidenden Spiel 7 gegen Zug kurz vor Spielhälfte mit 3:0 in Führung gebracht (siehe Video). Nicht einmal zehn Minuten später war der Vorsprung dahin. Doch schliesslich reichte es mit einem 5:3-Heimsieg doch noch zum Halbfinaleinzug. Ebenfalls Teil der damaligen Mannschaft war der heutige CEO Markus Bütler. Der 38-jährige Walser steht heute in seiner vierten Saison als Nachwuchschef der Ostschweizer.

Rapperswil-Jonas bisher einzige Halbfinalteilnahme im Video youtube.com

Welchen Stellenwert hätte die zweite Halbfinalteilnahme für den Club?

Er ist jetzt schon sehr gross mit den ersten Playoffs seit 13 Jahren. Für den Verein, die Region, die Sponsoren, die Fans wäre ein Halbfinaleinzug eine riesige Sache. Vor allem aufgrund der Art und Weise, wie er zustandekommen würde.

Wie meinen Sie das?

Im ersten Spiel gegen Lugano zeigte das Team eine schwache Leistung. Es war natürlich Pech und ein grosser Verlust, dass Roman Cervenka im Startdrittel ausfiel. Doch die Mannschaft ist dadurch noch näher zusammengerückt. Die Spieler haben gemerkt, dass Lugano nicht die ganze Partie dominiert hat. Das hat ihnen den Glauben gegeben, dass auch in dieser Serie etwas drin liegt.

Sie gehörten zur Mannschaft, die Rapperswil-Jona 2006 erstmals in den Playoff-Halbfinal führte. Was sind Ihre Erinnerungen?

Auch damals hatten wir einen sehr starken Kern im Team, waren sehr ausbalanciert. Und hatten ebenso einen Trainer, der allen das Vertrauen geschenkt hat. Die Atmosphäre im Spiel sieben, daheim im ausverkauften Lido, war unvergesslich. Ich erinnere mich noch gut, wie uns der damalige Trainer Bill Gilligan vor dem Match gesagt hat: Geht raus und geniesst es! Das haben wir gemacht, indem wir als Team dagegengehalten hatten. Das war nötig, schliesslich war Zug nominell besser besetzt.

Sie sehen also Parallelen zwischen dem damaligen und dem heutigen Team?

Absolut, und dies vor allem beim Teamkitt: Jeder geht für den anderen, opfert sich für die Mannschaft auf.

Welche Rolle spielt es, dass die Ära von Jeff Tomlinson nach dieser Saison endet?

Der Trainer ist immer ein sehr wichtiger Faktor. Man hat das auch gesehen, als Jeff im ersten Spiel gegen Lugano gesundheitsbedingt fehlte. Es ist anders, wenn der Headcoach an der Bande steht. Entscheidend ist wohl aber, dass alle Akteure der Mannschaft und des Staffs im gleichen Boot sitzen: Niemand denkt an die Zukunft, sondern geniesst den Moment. Und: Spieler und Trainer haben gemerkt, dass man auch einem grossen HC Lugano unangenehm werden kann.

2007 haben Sie und Ihre Teamkollegen einen 3:0-Vorsprung in der Serie gegen Zug noch aus den Händen gegeben. Warum wiederholt sich das nun nicht?

Das vierte Spiel zu gewinnen – das ist eindeutig der schwierigste Schritt. Zuversichtlich macht mich aber: Die Mannschaft ist intakt, jeder Spieler kennt seine Rolle. Sie wissen, dass es auch «dreckige Tore» braucht. Es gilt, so weiterzuspielen wie bisher. Natürlich ist es wichtig, dass wir die ersten zehn Minuten ohne Gegentreffer überstehen. Sollten wir doch in Rückstand geraten, müssen wir cool bleiben – und die Bilder gegen Biel hervorholen, dass wir Spiele drehen können.

Am Mittwochabend (20 Uhr) findet in Lugano Spiel 5 des Playoffviertelfinals zwischen Rapperswil-Jona und den Tessinern statt. Mit einem Sieg ziehen die St.Galler in den Halbfinal ein.