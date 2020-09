Die St. Gallerin Kerstin Kündig, die beste Schweizer Handballerin, spielt nun für ein deutsches Spitzenteam – und reüssiert in der Bundesliga auf Anhieb Seit 2001 wurde der Thüringer HC siebenmal deutscher Meister. Kerstin Kündig wechselte im Sommer vom LC Brühl in die Bundesliga und wartete in den ersten beiden Partien mit starken Leistungen auf. Daniel Good 10.09.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kerstin Kündig im Bundesliga-Spitzenspiel gegen Champions-League-Teilnehmer Bietigheim. Sie ist die Regisseurin im Team des Thüringer HC Bild: Marco Wolf / imago images (Ludwigsburg, 9. September 2020)

Die Stadt Erfurt ist nicht der Nabel im deutschen Sport.

Die Fussballer von Rotweiss sind Konkurs.

Nur im Handball der Frauen kommen die Fans auf ihre Rechnung.

Der Thüringer HC wurde seit 2011 siebenmal Landesmeister.

Die Begeisterung in der mitteldeutschen Region für die erfolgreichen Handballfrauen ist ungewöhnlich gross. Kerstin Kündig sagt:

«Das ist schon etwas ganz anderes als in der Schweiz. Fast die ganze Stadt fiebert mit uns mit.»

Sie spielt nach sechs Jahren beim Schweizer Rekordmeister LC Brühl seit dieser Saison in Thüringen.

Kerstin Kündig, Thüringer HC Bild: www.imago-images.de

In ihrer St.Galler Zeit war sie Studentin, nun ist Kündig Vollprofi in einer der besten Ligen der Welt. Ihr neues Team ist eine Weltauswahl. Doch die beste Schweizer Spielerin erhielt auf Anhieb viele Einsatzminuten. In den beiden ersten Bundesligapartien gehörte sie zu den besten Akteurinnen ihrer Equipe. Am Mittwochabend gab es auswärts ein Unentschieden gegen Bietigheim, den Champions-League-Teilnehmer. Kündig spielt in der Mitte des Rückraums.

Die einzige Schweizerin in einem deutschen Spitzenteam

Das ist die wichtigste Position im Handball. Sie ist in der Offensive für die entscheidenden Pässe verantwortlich, in beiden Partien traf sie überdies je viermal. Kündig ist derzeit die einzige Schweizerin, die bei einem deutschen Spitzenteam unter Vertrag steht.

Mittlerweile lebt Kündig in einer anderen Sportwelt. Sie sagt:

«Alles ist viel professioneller als in der Schweiz. Der Sport geniesst ein extrem hohes Ansehen.»

Seit zweieinhalb Monaten ist sie in Thüringen. Bloss einmal, um an der Universität einen schriftlichen Test abzulegen, war sie kurz in der Schweiz.

Denn die Vorbereitung auf die Bundesligasaison war hart. Die 27-jährige Kündig wollte sich an der neuen Adresse von ihrer besten Seite zeigen. «Es stand sehr viel physisches Training auf dem Programm, aber auch viele Laufeinheiten. Aber das tue ich gerne. Und gelitten habe ich nie.»

Der Umbruch mit zehn neuen Spielerinnen

Insgesamt kamen im Sommer zehn neue Spielerinnen nach Thüringen. Nach den sehr erfolgreichen Jahren ist die Equipe im Umbruch. Kündig musste sich an ein neues Spielsystem gewöhnen. Nun sagt sie: «Ich bin sehr zufrieden, wie es bis jetzt gelaufen ist. Auch die Resultate stimmen. Das zeigt, dass wir in der Vorbereitung auf dem richtigen Weg waren.»

Kerstin Kündig im Dress des LC Brühl Bild: Urs Bucher

Noch besser wird es für Kündig, wenn wieder mehr Zuschauer zugelassen sind. Bis jetzt gilt wegen der Coronapandemie eine Beschränkung auf 500 Personen.

Die Anhänger wollen wieder in die Halle

«Die Fans sind heiss darauf, uns wieder unterstützen zu können. Und ich freue mich auf die Atmosphäre mit vollen Rängen. Unsere Halle ist immer ausverkauft. Man spürt fast überall die Begeisterung für den Klub», sagt Kündig.

Im deutschen Meisterrennen der Frauen ist ein Dreikampf zwischen Bietigheim, Dortmund und Thüringen zu erwarten. Gegen Dortmund spielt Kündig erst gegen Ende Jahr.