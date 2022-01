Frick wollte keine Impfung und musste den SC Brühl verlassen.

Impfstreit 2G? Der ungeimpfte Sohn von Ex-FCSG-Spieler Mario Frick sagt «Nein» und dem SC Brühl Adieu Noah Frick, der 20-jährige Sohn des neuen FC-Luzern-Trainers Mario Frick, wollte sich nicht dem strikten Covid-19-Regime des SC Brühl unterordnen. Weil er sich nicht impfen lassen will und kein Genesener ist, wollte und musste der junge Fussballer die Stadtsanktgaller verlassen. Christian Brägger Jetzt kommentieren 21.01.2022, 19.11 Uhr

Der liechtensteinische Nationalspieler Noah Frick schliesst sich dem FC Gossau an. Bild: Ralph Ribi

Es ist kurz vor dem Jahreswechsel, als der SC Brühl auf seiner Website einen 40-minütigen Video-Talk aufschaltet. In der Aufzeichnung fällt die Aussage von Klubpräsident Christoph Zoller und Roger Bigger, der als Vorstandsmitglied für die Bereiche des Fanionteams zuständig ist:

«Ab Januar werden in der ersten Mannschaft nur noch Spieler geduldet, die entweder gegen Corona geimpft oder von der Krankheit genesen sind.»

«2G» lautet also die Brühler Maxime der Zukunft. Sie ist die Konsequenz aus dem Ungemach vergangener Monate, das man unter anderem als hausgemacht einstuft: Gemäss Sportchef Roger Jäger gab es beim Tabellenschlusslicht der Promotion League bis zur Winterpause immer wieder coronabedingte Ausfälle, worunter die sportlichen Auftritte und insbesondere die Resultate markant litten.

Allein Deniz Mujic, vorgesehen als Stütze und ein Neuzugang im vergangenen Sommer, verpasste sämtliche Partien; zuerst war der 31-jährige Stürmer verletzt, danach musste er wegen einer Covid-19-Infektion in der vorarlbergischen Heimat sogar auf der Intensivstation behandelt werden. Bis heute ist er nicht wirklich fit.

Brühler Regel ist Brühler Regel

So deutlich das Statement der Brühler Führungsriege also war, so klar es überdies ausformuliert und gut lesbar auf der Website stand, so unscheinbar kam es letztlich daher, und so unsicher schien auch seine Handhabe – von der Umsetzung an sich, ganz zu schweigen in der Beurteilung der arbeitsrechtlichen Situation.

Doch nun hat es mit Noah Frick einen recht prominenten Namen erwischt nach dem Votum der Stadtsanktgaller für 2G. Der Offensivspieler wollte sich partout nicht impfen lassen, und ein Antikörpertest, der auf eine Infektion hingedeutet und ein Genesenen-Zertifikat ermöglicht hätte wie beispielsweise bei Angelo Campos, den die Brühler vom FC St.Gallen ausgeliehen haben und der einst an Corona erkrankt war, fiel negativ aus.

Brühler Regel ist Brühler Regel, es musste für den 20-jährigen Frick also eine Lösung her. Das ist notabene jener Offensivspieler, der noch im September im Kybunpark mit Liechtenstein gegen Deutschland in der WM-Qualifikation auflief und bereits 14 Auftritte mit dem Nationalteam vereint. Das ist notabene jener Frick, der einen im Ländle so bekannten Namen trägt; Vater Mario hat für sein Land die meisten Einsätze als Feldspieler absolviert, er lief in der Serie A oder für Basel, GC und St.Gallen auf, und seit kurzem ist er der Trainer des FC Luzern.

Die Brühler hatten zwei Lösungen parat, die da waren: Einzeltraining mit Trainer Denis Sonderegger, um bereit zu sein, sobald der Bund die Lage neu justiert – es sollte dannzumal keine Zeit verloren gehen. Oder dann halt doch die Impfung. Für Noah Frick kam nach einigen Gesprächen weder das eine noch das andere in Frage, und sein Umfeld deponierte mehrmals und ziemlich heftig seinen Unmut beim SC Brühl. Schliesslich suchte Frick in dieser Woche das Weite, er fand sie in Gossau beim Kantonsrivalen, der eine Liga tiefer spielt.

Die Trennung ist wohl die beste Lösung für alle

Vermutlich ist die Trennung für beide Parteien nicht die schlechteste Idee, zumal weder Frick, der auch schon mit Vaduz in der Challenge League gespielt hat, noch der SC Brühl zufrieden waren. Frick hatte in seinem ersten Halbjahr mit dem St.Galler Traditionsklub nicht brilliert und war lediglich auf 120 Einsatzminuten gekommen.

So geht Noah Frick nun seinen Weg weiter, wobei die Chose letztlich zeigt: Corona spaltet nicht nur Politik, Wirtschaft oder was auch immer, sondern sogar Sportvereine wie ihre Mitglieder. Wenigstens kommt langsam die Hoffnung auf eine Zukunft ohne Corona zurück, und sportlich kann es für Frick wie die Brühler ohnehin nur besser werden. Wenngleich es für den Klub fortan heisst: Neue Spieler müssen 2G erfüllen, das ist keine Selbstverständlichkeit.

