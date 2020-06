Sions Trainer vor dem Spiel gegen St.Gallen: «Ich traue uns zu, dass wir dem Gegner Schwierigkeiten bereiten können» Paolo Tramezzani soll den FC Sion zum Ligaerhalt führen. Eine schwierige Aufgabe. Der Trainer aus Italien wurde von Präsident Christian Constantin schon einmal entlassen – und lobt ihn trotzdem. «Ich weiss, woran ich bei ihm bin», sagt Tramezzani. Peter M. Birrer 18.06.2020, 05.00 Uhr

Paolo Tramezzani unterschrieb bei Sion einen Vertrag bis Ende Saison. Laurent Gillieron / KEYSTONE

Es hätte ja sein können, dass etwas hängen geblieben wäre von damals. 130 Tage dauerte das Gastspiel 2017, dann war auch der Name Paolo Tramezzani auf der Liste jener Trainer verewigt, die Christian Constantins Gnadenlosigkeit zu spüren bekommen haben. Sions Präsident schickte den Italiener nach 12 Spielen in der Super League mit nur 3 Siegen fort, ihn, den er überschwänglich begrüsst hatte: «Viele Trainer sind fleissig, schaffen es aber nicht, ihre Ideen den Spielern zu vermitteln.» Und weiter:

«Paolo ist einer, der viel arbeitet und es schafft, den Spielern zu erklären, was er will.»

Fünf Neue sind seither ins Wallis gekommen, aber allesamt gescheitert, vom Spanier Gabri über Maurizio Jacobacci, Murat Yakin und Stéphane Henchoz bis zum portugiesischen Neuling Ricardo Dionisio. Um dessen Entlassung zu erklären, reichen wenige Zahlen: 2 Punkte in 5 Spielen, 3 erzielte Tore.

Freudiges Wiedersehen

Also sucht Constantin für den Rest der Saison einen Neuen, erinnert sich an Tramezzani, ruft ihn an, und ein paar Stunden später sitzen sie zusammen, als wäre nichts gewesen zwischen ihnen im Herbst vor drei Jahren. Tramezzani berichtet von einer vertrauten Atmosphäre, es klingt wie das Wiedersehen von Freunden in Martigny. Und Constantin ist allein deshalb zufrieden, weil die Einstellung des nächsten Trainers eine unkomplizierte Geschichte war und Tramezzani bereit war, einen Vertrag bis Ende dieser Saison zu unterschreiben. «Wir haben schnell einen Nenner gefunden», meldet Constantin, «Paolo hat nichts gefordert, sondern mir zu verstehen gegeben, dass er Lust auf diesen Job hat. Das gefällt mir.»

Trainer Paolo Tramezzani begrüsst die Mannschaft.

Urs Lindt / freshfocus

Tramezzani, der Ende Juli 50 wird, lässt sich trotzdem auf ein Abenteuer ein. Er hat einen unzimperlichen Vorgesetzten, das ist das eine. Und er hat eine Mannschaft, über die langjährige Beobachter im Wallis die Nase rümpfen. Sie sprechen ihr die technischen Qualitäten ab, sie vermissen feurige Elemente und darum schliessen sie ein böses Ende nicht aus, also: den Ab-stieg. Thun hat als Tabellenletzter nur vier Punkte weniger.

Als Sion am 25. September 2019 den FC St.Gallen im Tourbillon empfing, herrschte rund um den Klub noch eine euphorische Stimmung. Punktgleich mit Basel führte er die Liga an. Aber an jenem Abend setzte der Absturz ein: Das 1:2 war der Anfang einer schauderhaften Serie mit insgesamt 16 Partien und lediglich 7 Punkten.

«Ich weiss, woran ich bei ihm bin»

Nach 23 Runden brachte das Coronavirus den Betrieb zum Stillstand. Constantin setzte sich damals schon vehement für den Abbruch der Meisterschaft ein. Er scheiterte mit seinem Plädoyer krachend, die Liga stimmte mit überwältigendem Mehr für eine Fortsetzung. Nun könnten die nächsten Diskussionen aufflammen. Constantin hat Geoffroy Serey Die per 1. Juni und Gaëtan Karlen per 1. Juli verpflichtet. Beide sind eigentlich erst ab 2020/21 spielberechtigt. Geht der Präsident auf Konfrontationskurs, indem er die Neuzugänge spielen lässt? Für einmal klingt es nicht danach:

«Ich bin doch nicht verrückt. Sie spielen nur, wenn sie qualifiziert sind. Ich kann keine Forfait-Niederlagen riskieren.»

Paolo Tramezzani soll nun der Mann sein, der sich im Walliser Spannungsfeld zurechtfindet und das hat, was der Vorgesetzte fordert: Erfolg. «Es ist ein Abenteuer wie jedes Mal, wenn man eine neue Mannschaft übernimmt», sagt Tramezzani, «aber ich glaube in diesem Fall: Es ist ein schönes Abenteuer.» Er lobt Constantin für den «offenen Umgang», er sagt: «Ich weiss, woran ich bei ihm bin.» Und wie sieht er seine Zukunft ab Mitte August? «Ich denke nur an das Spiel gegen den FC St.Gallen, der nicht zufällig so gut dasteht», sagt er, «aber ich traue uns trotzdem zu, dass wir dem Gegner Schwierigkeiten bereiten können.»