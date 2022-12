Ski: Abfahrer Ralph Weber kann kaum noch gehen

IM PECH Eine Verletzung an der Bandscheibe setzt den Gossauer Skirennfahrer Ralph Weber monatelang ausser Gefecht: «Ich bin schon froh, wenn ich fünfzig Meter gehen kann» Die Schmerzen sind gross. Der schnelle Ostschweizer wird vom Körper gebremst. Immerhin kann er mit der Familie endlich ein richtiges Weihnachtsfest feiern. Daniel Good Jetzt kommentieren 12.12.2022, 20.28 Uhr

Ralph Weber im zweiten Abfahrtstraining von Lake Louise. Da war er noch beschwerdenfrei. Bild: Sven Thomann/Freshfocus / Blick

Es passierte im November in Amerika. Die Abfahrt in Beaver Creek war zu viel für den Rücken von Ralph Weber. Es zwickte schon während der Fahrt. Im Ziel waren es heftige Schmerzen, die bis heute anhalten. Webers aktuelle Hauptbeschäftigungen: «Liegen und eisen.» Das heisst, ständig Eis auftragen auf den malträtierten Körperteil.

Weber sagt: «Es ist ein ganz mühsamer Schmerz. So etwas habe ich noch nie erlebt. Ich bin schon froh, wenn ich 50 Meter gehen kann. Der Ischiasnerv drückt. Ich kann nur langsam wieder aufbauen.» Die Bandscheibe wird konservativ behandelt, also ohne operativen Eingriff. «Die Heilungschancen sind etwa gleich gross. Und eine Operation im Rücken ist mir dann doch zu viel», sagt Weber.

Ralph Weber im Sommer Bild: Michel Canonica

Die erste Station übersteht er unbehelligt

In Lake Louise, dem Weltcuprennen in Kanada, das vor jenem in Beaver Creek stattfand, blieb der 29-jährige Gossauer noch unbehelligt. Auch die Abfahrtstrainings in Panorama bei Lake Louise überstand er, obschon sich die Beschwerden bereits in Europa bemerkbar gemacht hatten. Eine Woche vor dem Abflug nach Übersee hatte er Schmerzen. «Ich dachte, es sei eine Zerrung.»

Aber der Arzt diagnostizierte Probleme in der Bandscheibe. «Es gab einen Tag vor der Abreise ein Röntgenbild, das nicht so schlecht aussah. Und mit einer Spritze in den Rücken flog ich ab», sagt Weber.

Die schlechte Sicht bremst ihn

Fünf Trainingstage auf Ski liess er in Kanada nach der Ankunft aus. Es ging zunächst nicht auf die Piste, sondern auf die Liege im Physio- und Chiropraktikerraum. Dann war Weber bereit für die erste Weltcup-Abfahrt der Saison. In Lake Louise hielt er sich achtbar, lag nach halbem Pensum auf dem 14. Rang. «Mit einer von meinem Gefühl her nicht so guten Fahrt», wie Weber sagt. Im unteren Streckenteil fiel er zurück. Mit einer höheren Startnummer machte ihm die Sicht zu schaffen. Wichtiger als die gute Zwischenzeit war aber, «dass ich die Trainings und das Rennen in Lake Louise trotz vieler Schläge auf der Piste ohne Schmerzen überstand».

Zwei St. Galler bei der Pistenbesichtigung: Ralph Weber (oben) und Josua Mettler. Bild: Sven Thomann/Freshfocus / Blick

Noch ein Ostschweizer in Nordamerika

Mit in Nordamerika war auch Josua Mettler aus Unterwasser, der in dieser Saison schon zwei Europacuprennen für sich entschieden hat. Weber sieht günstige Perspektiven für seinen 24-jährigen Verbandskollegen: «Es kommt jetzt ein bisschen drauf an, ob er sich stärker im Weltcup sieht, oder doch weiter auch einen Fokus auf den Europacup legt.»

Weil Weber in der vergangenen Saison im Europacup überzeugte, hätte er in diesem Winter in allen Weltcup-Abfahrten einen fixen Startplatz. Aber wahrscheinlich kommt er nicht mehr zu vielen Rennen. Denn es dauert wohl bis Ende Februar oder Anfang März, bis die Genesung abgeschlossen ist.

Erstmals «richtige» Festtage im Familienkreis

«Die Bandscheibe ist ein heikler Körperteil. Sie ist wie ein Knorpel und nicht durchblutet. Ich will die Verletzung in aller Ruhe auskurieren. Wenn ich in vergangenen Jahren jeweils zu früh wieder auf die Rennski stand, kam es jeweils nicht so gut», sagt Weber. Es ist seine bislang schwerste und schmerzhafteste Verletzung, wenn auch lange nicht die erste. «Aber da waren keine verrückten Dinge dabei», sagt der Abfahrer, der im Jahr 2014 zum ersten Mal am Lauberhorn antrat.

Die erste Woche nach der Rückkehr aus den USA konnte Weber gar nichts machen. Nun ist er im Medbase in Abtwil, einer renommierten Praxis für Medizin und Sport, in Behandlung. Zunächst müssen die Schmerzen weg. An ein spezifisches Training ist wohl noch lange nicht zu denken. Auch wenn er im nächsten Mai 30-jährig wird, setzt er «Stand heute», wie Weber sagt, seine Karriere auf den Rennski fort.

Eine erfreuliche Begleiterscheinung bringt das Verletzungspech aber mit. Als fast Erstes sagte seine Freundin: «Nun können wir zum ersten Mal richtige Weihnachten feiern.» Weber ist zweifacher Familienvater. Normalerweise kehrte er unmittelbar vor dem 24. Dezember von einem Rennen nach Hause zurück. Aber rasch ging es wieder ab nach Bormio, wo in der Altjahreswoche jeweils Abfahrten auf dem Programm stehen.

Einst in einer Reihe mit Gut, Feuz, Odermatt und Co.

2012 war der heute 29-jährige Ralph Weber Schweizer Nachwuchssportler des Jahres nach Gold und Silber an der Junioren-WM. Vorgänger und Nachfolger des Gossauers waren so prominente Skirennfahrerinnen und Skirennfahrer wie Lara Gut-Behrami, Corinne Suter, Michaela Figini, Beat Feuz, Didier Défago oder Marco Odermatt. Sie gewannen reihenweise Olympia- und WM-Medaillen, Weltcuprennen und Gesamtwertungen. Webers herausragendes Resultat ist der zehnte Platz am Lauberhonrennen in Wengen im Jahr 2020.

Die ganz grosse Karriere blieb Weber, dem Mitglied des Skiclubs Flumserberg, mithin versagt. «Natürlich beschäftigt das einen schon ein Stück weit. Logisch hätte jeder gerne grosse Erfolge. Aber jeder hat seine eigene Geschichte», sagt er. So sei es schon übel, dass er wegen des aktuellen Bandscheibenvorfalls ausfalle. «In der vergangenen Saison habe ich mir einen Fixplatz im Abfahrtsweltcup erarbeitet. Jetzt bleibt dieser Erfolg unbelohnt.»

