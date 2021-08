20. Kranzfestsieg: Samuel Giger gewinnt das St.Galler Kantonale

Schwingen Fünfter Saisonsieg: Im Osten ist Samuel Giger der Chef Der Thurgauer Favorit gewinnt das 106. St.Galler Kantonalschwingfest in Kaltbrunn. Mit diesem Sieg unterstreicht er seine Dominanz. Ives Bruggmann aus Kaltbrunn 01.08.2021, 23.13 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Verdienter Lohn: Festsieger Samuel Giger darf sich als Erster den Kranz aufsetzen lassen.

Benjamin Manser

Die Zahlen sind eindrücklich: Mit dem 32. Sieg im 36. Kampf sichert sich Samuel Giger den fünften Erfolg in diesem Jahr. Damit ist der 23-jährige Sennenschwinger aus Ottoberg bereits bei 20 Kranzfestsiegen angelangt. Verloren hat er bei sechs Schwingfestteilnahmen 2021 noch nie, erst viermal musste sich der Thurgauer mit einem Gestellten zufriedengeben.

Die Entscheidung im Schlussgang: Samuel Giger gewinnt gegen Mario Schneider mit einem Fussstich.

Benjamin Manser

Auch in Kaltbrunn, wo das 106. St.Galler Kantonalfest ohne Zuschauer stattfand, war Giger der Favorit. Und so trat er auch auf. Angriffig, explosiv, vielseitig. Einzig der Start gelang dem Thurgauer nicht nach Wunsch. Der Toggenburger Damian Ott verteidigte geschickt und bei Giger fehlte noch die letzte Entschlossenheit, der Gang endete ohne Sieger.

Kurz, Wyberhaken, Gammen

In der Folge demonstrierte Giger seine Klasse. Gegen Michael Rhyner zeigte er seinen sehenswerten Kurzzug, was mit der Maximalnote zehn belohnt wurde, ebenso wie sein Wyberhaken gegen Marcel Räbsamen im dritten Gang. Im vierten Kampf spielte Einteilungschef Martin Glaus bereits seinen stärksten Trumpf aus: Werner Schlegel. Doch Giger behielt trotz einer kurzen Schrecksekunde zu Beginn die Nerven und gewann dank seiner Erfahrung und Konsequenz. Der Toggenburger Schlegel hatte Gigers Kurzversuch mit einem Gammen gekontert. Giger kam zwar zu Fall, bewies aber am Boden seine ausserordentlichen Defensivkünste. Im nächsten Zug war es dann umgekehrt: Giger konterte Schlegel, der sich nicht mehr befreien konnte.

Die Schlussrangliste mit allen Kranzgewinnern. esv.ch

Es war in dieser Saison bereits das dritte Aufeinandertreffen des aufstrebenden Hembergers mit Giger. Das Rezept hat das Mitglied des Schwingklubs Wattwil noch nicht gefunden. Aber damit ist er nicht alleine. Es dürften in Zukunft noch viele weitere Chancen folgen, denn Schlegel bewies auch in Kaltbrunn, dass er sich auf dem Weg an die Spitze befindet.

Interview: Was Werner Schlegel über Samuel Giger sagt Nachgefragt «Ein Stückchen näher gerückt» Ives Bruggmann vor 42 Minuten

Weil Giger in den ersten fünf Gängen die stärksten St.Galler allesamt zurückband, bot sich aus Thurgauer Sicht eine komfortable Konstellation vor dem Schlussgang. Es stand bereits fest, dass es einen reinen Thurgauer Schlussgang geben würde. Mario Schneider lag mit einem Viertelpunkt Vorsprung an der Spitze vor Giger und Beni Notz. Das Einteilungsgericht entschied sich neben dem gesetzten Schneider für Giger. Zum dritten Mal in dieser Kranzfestsaison gab es somit einen Gang zwischen zwei Mitgliedern des Schwingklubs am Ottenberg. Einziger Unterschied: Gigers Gegner war diesmal nicht Domenic Schneider, sondern dessen älterer Bruder Mario.

Endstation Giger

Er verdiente sich den Endkampf mit vier Maximalnoten, vor allem der Plattwurf gegen den Eidgenossen Roger Rychen war sehenswert. Doch im Schlussgang war Giger, der ihn mit einem Fussstich erwischte, zu stark. Schneiders ausgezeichnete Leistung wurde mit Rang 4a belohnt, Notz wurde Fünfter.

Während Weissenstein-Sieger Damian Ott nach dem gelungenen Auftakt gegen Giger nicht auf Touren kam und durch zwei Niederlagen gar den Kranz verpasste, überzeugte ein weiterer aufstrebender Toggenburger: Der 20-jährige Marcel Räbsamen siegte fünfmal und wurde am Ende Dritter. Seinen 39. und letzten Kranz ergatterte derweil Michael Rhyner. Der 35-jährige Flawiler und Sieger des Nordostschweizer Teilverbandsfests von 2015 beendete in Kaltbrunn seine Karriere.