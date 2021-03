IM OLYMPIAFAHRPLAN Thurgauer Meisterschützin Heidi Gerber Diethelm: «Ich brauchte wieder einmal Wettkampfatmosphäre» Erstmals seit 2019 bestritt Heidi Diethelm Gerber wieder einen Weltcup. Wegen der Coronapandemie fielen fast alle Wettkämpfe aus. Alles war in Indien noch nicht gut, aber die Olympiadritte ist im Fahrplan. Daniel Good 26.03.2021, 18.56 Uhr

Kaum zurück aus Indien, trainiert Heidi Diethelm Gerber schon wieder im heimischen Schiessstand. Bild: Tobias Garcia (Weinfelden, 26. März 2021)

Ihren Geburtstag feierte sie in Neu-Delhi. Heute vor einer Woche wurde Heidi Diethelm Gerber 52-jährig. Sie bestritt an ihrem Wiegenfest eine Weltcupprüfung mit der Luftpistole. Das ist nicht ihre Spezialdisziplin.

Das Resultat auf der 10-Meter-Distanz fiel für sie enttäuschend aus. Sie sagt über den 16. Rang im Geburtstagsschiessen:

«Ich brauchte einige Zeit, um mich davon zu erholen.»

Es sollte aber schon noch besser werden in Neu-Delhi.

Mit der Luftpistole verpasste Diethelm Gerber den Final der besten acht Schützinnen deutlich. So wäre ihr eigentlich mehr Zeit geblieben, um länger Geburtstag zu feiern. Aber deswegen hatte sie nicht den beschwerlichen Weg nach Indien auf sich genommen.

Sie wollte und musste wieder einmal Wettkampfatmosphäre spüren. Sie sagt:

«Den ganzen Klimbim, der sich dabei ergibt. Das kannst du im Training nicht simulieren. Und jetzt kommt ja noch die spezielle Coronasituation dazu.»

Die Olympischen Spiele stehen vor der Tür. Ende Juli ist die Thurgauerin in Tokio an der Reihe. Bis dahin stehen nur noch zwei internationale Wettkämpfe auf dem Programm: die EM Ende Mai in Osijek in Kroatien und ein Weltcup Ende Juni in Baku in Aserbaidschan. «Wenn sie denn ausgetragen werden. Das kann man heutzutage ja nicht mehr so genau sagen. Aber wenn diese Schiessen stattfinden, werde ich auf jeden Fall teilnehmen», sagt sie.

Den letzten Weltcup vor Indien bestritt sie im August 2019 in Rio.

Eine Geburtstagstorte und ein Ständchen

Osijek wie Baku sind gute Schauplätze für Diethelm Gerber. In Kroatien wurde sie Europameisterin, in Aserbaidschan gewann sie die Europaspiele. In Osijek feierte sie auch ihren 50. Geburtstag. Mit einem Pizzaessen. In Neu-Delhi versammelte sich die Schweizer Delegation um eine Torte, um «ihre Heidi» zu feiern.

«Es gab auch Kerzen zum Ausblasen. Und sie sangen ganz schön», sagt die Profischützin. Viel Abwechslung war in Indien nicht möglich, auch wegen Corona. Sie sagt:

«Wettkampf, Training, Essen, Hotelzimmer, Schlafen.»

Die olympische Bronzemedaille gewann Diethelm Gerber 2016 in Rio de Janeiro mit der Sportpistole über 25 Meter. In ihrer bevorzugten Disziplin erreichte sie in Indien wieder den Final und wurde schliesslich Siebte. Mindestens in den Final soll es auch in Tokio reichen. Die Schützin aus Märstetten traut sich das zu. «Ich denke, dass ich im Hinblick auf die Olympischen Spiele im Fahrplan bin.»

Rücktritt nach den Olympischen Spielen

Nach Tokio tritt Diethelm Gerber vom Spitzensport zurück und nimmt eine Stelle als Trainerin im Schweizer Schiesssportverband an. «Irgendwann brauchst du neue Perspektiven. Da kam die Anfrage vom Verband, die ich gerne annahm. Ich weiss nicht, ob ich bis 2024 zu den übernächsten Olympischen Spielen durchgehalten hätte. Olympische Vorbereitungen sind eine äusserst intensive Zeit.» Zudem werde sie auch nicht jünger. Und:

«Ich habe meinem Körper in den vergangenen Jahren sehr viel abverlangt. Irgendwann ist es genug. Ich will auch in zehn, zwanzig Jahren noch gesund sein.»

Mit der sportlichen Ausbeute in Neu-Delhi ist sie halbwegs zufrieden. «Dieser Weltcup war nicht so stark besetzt, wie es solche Veranstaltungen sonst sind», sagt sie. Aber die Erfahrungswerte bringen Diethelm Gerber weiter auf dem Weg nach Tokio. «Die ganzen neuen Abläufe wegen Corona mit Masken, Tests, Kontrollen und Vorschriften werden auch in Japan so sein. Da ist es gut, hat man das schon einmal erlebt und kann die Lehren daraus ziehen.»

Kopf und Körper müssen im Einklang sein

Eines wurde Diethelm Gerber deutlich bewusst in Indien. Die fehlenden Wettkämpfe beeinträchtigen ihre Schiessstellung. Sie sagt: «Ich muss die Kampfposition wieder finden.» Weil sie im vergangenen Jahr auch gesundheitliche Probleme an der Schulter des Schiessarms ausmerzen musste, war sie im Training zu wenig fokussiert auf die Schiessposition. Diese beeinflusst im Wesentlichen die Stabilität des Körpers.

«Aber auch das Mentale kam im vergangenen Jahr natürlich zu kurz. Denn es fanden ja fast keine Wettkämpfe statt. Und im Training kannst du das Mentale nicht üben. Der Kopf ist ja zentral im Schiesssport», sagt sie. Nun kommt der Mentaltrainer wieder vermehrt zum Zug.

Kopf und Körper müssen im Einklang sein. Dann kann sich der Erfolg von Rio 2016 für Diethelm Gerber wiederholen.