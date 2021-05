Olympische Spiele: Aus für Claudio Imhof

IM ELEND Der Thurgauer Veloprofi Claudio Imhof nach dem Olympia-Aus: «Ich bin heute noch schockiert» Er rechnete fest mit der Olympiateilnahme im Sommer. Aber sechs andere Schweizer Bahnfahrer reisen nach Japan. Daniel Good 27.05.2021, 17.17 Uhr

Claudio Imhof war in den vergangenen Jahren der erfolgreichste Schweizer Bahnfahrer. Für die Olympischen Spiele wurde er nicht berücksichtigt. Bild: Ulf Schilliger/Freshfocus

Er hat es nicht leicht. Schon im Vorfeld der Olympischen Spiele 2016 wurde Claudio Imhof ausgebootet. Nun widerfuhr dem 30-jährigen Thurgauer diese Unbill zum zweiten Mal. Er fiel durch einen verbandsinternen Test. Im Hinblick auf die Tour de Romandie befand er sich im Ausdauertraining, aber die Bewährungsprobe für die Olympischen Spiele führte über nur vier Kilometer.

Imhof war bewusst, dass er auf dem falschen Fuss erwischt würde.

Um sich abzusichern, nahm er auch Kontakt auf mit Beat Müller, dem Leistungssportchef des Schweizer Radsportverbandes, und schilderte diesem die Problematik. Der Veloprofi aus Sommeri sagt:

«Es war klar, dass ich während eines Ausdauer-Trainingsblocks nicht frisch genug war für einen Effort über vier Kilometer.»

So war es.

«Ich blieb meilenweit über meiner Bestzeit.» Aber Imhof war sich sicher, dass er dank seiner Verdienste doch für Tokio berücksichtigt würde. «Denn ohne mich und Stefan Bissegger wäre der Bahnvierer doch gar nicht für die Olympischen Spiele qualifiziert», sagt er.

Stefan Bissegger, der stärkste Schweizer Bahnfahrer Bild: Ulf Schiller / Freshfocus

Für Bissegger war der Test nur eine Formsache

«Und im Training war ich immer der Stärkste, wenn Bissegger nicht dabei war», sagt Imhof weiter. Bissegger musste nicht zum Olympiatest. Nur zeigen, dass er in Form ist. Das war eine Formsache für den 22-jährigen Thurgauer aus Mettlen.

Bloss acht Verbände dürfen in Tokio eine Mannschaft auf der Radbahn stellen. Die Schweizer verbuchten in der Qualifikationsphase – mit Imhof im Boot – den ersten Weltcupsieg und erreichten erstmals eine Zeit unter 3:50 Minuten.

Nun halt Paris 2024 «Viele haben mich gefragt, ob ich nun aufhöre», sagt Claudio Imhof nach der verpassten Selektion für die Olympischen Spiele 2021. Im September wird der gelernte Milchtechnologe 31-jährig. «Aber ich mache sicher weiter bis zu den Olympischen Spielen 2024. Es sind ja nur noch drei Jahre bis dahin. Ich habe weiter Freude am Velofahren und meinen Zenit noch nicht erreicht.» Sicher nicht mit dabei sein wird dannzumal der Bahn-Nationaltrainer Daniel Gisiger, der nach Tokio zurücktritt. Unterstützt wird Imhof auf dem Weg zu Olympia auch von einer Zürcher Stiftung, die ihm monatlich 1000 Franken überweist. (dg)

So weit so gut. Aber nicht für Imhof. Vor gut zwei Wochen wurde ihm beschieden, dass auch die Olympischen Spiele 2021 ohne ihn stattfinden würden. Das war ein Hammerschlag. «Ich bin heute noch schockiert», sagt er. Und:

«Ich habe oft genug abgeliefert. War immer ein sicherer Wert. Auch wenn ich einmal einen schlechten Tag einzog.»

Claudio Imhof (rechts) im Trikot des besten Bergfahrers an der Tour de Suisse 2019 neben Leader Egan Bernal, der ein paar Wochen später die Tour de France gewann. Bild: Urs Flüeler / KEYSTONE

Um an Olympischen Spielen zu starten, hat Imhof auf vieles verzichtet. So 2019 auf einen «anständigen Vertrag» als Strassenprofi in einem Rennstall der World Tour. «Ich wollte das Projekt auf der Bahn unbedingt erfolgreich zu Ende bringen.»

Auf Mallorca mit der Ambulanz ins Spital

Mitte Mai weilte Imhof auf Mallorca für ein Strassenrennen. Auch die Mallorca Challenge nahm ein schlechtes Ende für ihn. Der Ostschweizer kam zunächst nicht auf Touren, weil er noch gezeichnet war von der Nicht-Selektion. Dann ging Imhof in die Offensive und stürzte schwer – mit 60 Stundenkilometer. Mit der Ambulanz landete er im Spital. «Zum Glück war nichts gebrochen», sagt er.

So hat Imhof wenigstens freie Fahrt für die Tour de Suisse, die am Sonntag in einer Woche in Frauenfeld beginnt.