Simon Ehammer: Der Mehrkämpfer nimmt Kurs auf die Hallen-WM

Im Aufwind Der Appenzeller Simon Ehammer hat sich eindrücklich zurückgemeldet – nun rückt die Hallen-WM in den Fokus Nach seinem Schweizer Rekord im Weitsprung ist der Appenzeller Mehrkämpfer Simon Ehammer bereit für mehr. Was nach dem vergangenen verkorksten Jahr nicht selbstverständlich ist. An den Schweizer Meisterschaften vom kommenden Wochenende konzentriert er sich aber auf Einzeldisziplinen. Raya Badraun Jetzt kommentieren 11.02.2022, 05.00 Uhr

Simon Ehammer fliegt in Aubière Ende Januar zum Schweizer Rekord im Weitsprung. Bild: Keystone

Die Schweizer Hallenmeisterschaft findet dieses Wochenende ohne den besten Mehrkämpfer des Landes statt. Der Appenzeller Simon Ehammer tritt in Magglingen zumindest nicht im Siebenkampf an, sondern nur in Einzeldisziplinen. Zwar bedauert er dies, denn für ihn haben die nationalen Titelkämpfe einen hohen Stellenwert. Doch dieses Jahr passen sie nicht in seine Wettkampfplanung.

Das hat auch mit seiner Leistung im französischen Aubière zu tun. Ende Januar stellte er in Frankreich sowohl im Weitsprung als auch im Siebenkampf einen Schweizer Rekord auf und setzte zwei weitere persönliche Bestmarken. Ein Erfolg, der ihm wohl das Ticket an die Hallen-WM von Ende März in Belgrad einbringt.

Ehammer nimmt sich mehr Zeit für die Erholung

Von Ehammer, der am vergangenen Montag 22 Jahre alt geworden ist, kennt man solche Auftritte, erwartet hat er es dieses Mal jedoch nicht. Es war schliesslich sein erster Mehrkampf seit der Hallen-EM vor bald einem Jahr. Damals befand er sich auf Medaillenkurs, ehe er in der zweitletzten Disziplin, dem Stabhochsprung, an der Einstiegshöhe scheiterte. Wegen einer Schambeinentzündung Ende Winter verpasste er schliesslich wichtige Vorbereitungswochen. Trotzdem trat er in Götzis zum Mehrkampf an. Dort schaffte er aber ausgerechnet im Weitsprung keinen gültigen Versuch und musste den Wettkampf abbrechen, bevor er richtig begann. Die Qualifikation für die Olympischen Spiele verpasste er am Ende auch im Weitsprung. «Ich war davor noch nie verletzt und habe nun viel gelernt, was mir in Zukunft in einer ähnlichen Situation helfen wird», sagt Ehammer. Und es gab schliesslich auch gute Momente. Kurz vor den Olympischen Spielen gewann er im Weitsprung Gold an der U23-EM in Tallinn.

Nach der Saison lief endlich wieder alles nach Plan. Ehammer machte Ferien, startete dann langsam mit dem Aufbau. «Ich habe dabei immer geschaut, ob mein Körper das Training verträgt.» Ehammer machte nun mehr für die Erholung, mehr Physiotherapie, mehr Übungen für die Beweglichkeit. Und auch auf dem Stabhochsprung lag sein Fokus. Daneben hat er immer gearbeitet. Ein bis drei Tage pro Woche verkauft er in seinem Lehrbetrieb in Appenzell Sportartikel. Der Ausgleich tut ihm gut. «Für einmal stehen die Leistungen nicht im Vordergrund», sagt Ehammer, der seit November mit seiner Freundin in Gais wohnt. Am Ende konnte er die Vorbereitung durchziehen wie geplant. «Ich merkte: Der Power ist da, vieles stimmt zusammen.»

In Aubière wurden aus einem Gefühl reale Zahlen. Im Weitsprung sorgte Ehammer mit 8,26 Meter für Furore. Noch nie sprang ein Mehrkämpfer innerhalb eines Siebenkampfes so weit. «Ich brauchte einen Moment, um zu realisieren, was ich geschafft habe», sagt der Ostschweizer. Nervös wurde er vor dem Stabhochsprung-Wettkampf. Mit 5,03 Meter verbesserte er jedoch seine Hallenbestleistung um 3 cm. Am Ende finalisierte er 6285 Punkte, 193 Zähler mehr als bei seinem bisherigen Schweizer Rekord im Siebenkampf. Damit setzte er sich an die Spitze der Jahresweltbestenliste – genau wie im Weitsprung. «Aubière hat mir viel Selbstvertrauen gegeben», sagt Ehammer. «Ich konnte endlich einen Haken hinter das vergangene Jahr machen.»

«Entscheide mich immer für den Mehrkampf.»

Nach dem Wettkampf in Frankreich liess Ehammer offen, ob er vor der Hallen-WM noch einen Mehrkampf machen wird. Nun hat er sich dagegen entschieden. Für Körper und Psyche sei der Wettkampf anstrengend gewesen. Das müsse er zuerst verarbeiten. Auch möchte er die Zeit bis zur WM nutzen, um einen sauberen Aufbau zu machen. Mit den Leistungen von Aubière ist er ziemlich sicher in Belgrad dabei. Neben sieben vergebenen Plätzen werden auch die fünf bestklassierten Athleten der diesjährigen Hallen-Weltbestenliste eingeladen. Ehammer ist immer noch die Nummer eins. Qualifiziert hätte sich Ehammer auch für den Weitsprungwettbewerb. Doch dieser findet parallel statt. «Wenn ich mich entscheiden muss, entscheide ich mich immer für den Mehrkampf», sagt er. Aus Belgrad will er mit einer Medaille nach Hause reisen. Es wäre seine erste bei den Aktiven nach drei Podestplätzen bei Nachwuchs-Titelkämpfen. «Ich möchte zeigen, dass ich auch an den Olympischen Spielen in Tokio vorne dabei gewesen wäre», sagt Ehammer. Die Vorzeichen stehen gut.

