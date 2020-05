Serie Was sie waren, was sie sind: Thomas Sutter – Der Appenzeller Schwingerkönig, der nie ein Zufallssieger sein wollte In einer Serie beschäftigt sich tagblatt.ch mit ehemaligen Ostschweizer Sportgrössen. Wie ging das Leben nach ihrer Karriere als Sportprofi weiter? Der Appenzeller Thomas Sutter krönte sich 1995 zum Schwingerkönig. Heute arbeitet der gelernte Metzger von zu Hause aus. Ives Bruggmann 19.05.2020, 05.00 Uhr

Paukenschlag mit knapp 20: Thomas Sutter gewinnt das Unspunnenfest. Lukas Lehmann / KEYSTONE

Zahlen zur Karriere

Thomas Sutter wurde 1995 in Chur Schwingerkönig

Er gewann 29 Kranzfeste uns sammelte 70 Kränze

Der Appenzeller ist der erste Sieger des Schwägalp-Schwingfests

Der gelernte Metzger ist seinem Beruf bis heute treu geblieben

Knapp einen Monat vor seinem 20. Geburtstag schrieb der Appenzeller Schwinger Thomas Sutter Anfang September 1993 erstmals nationale Schlagzeilen – und wie. Er gewann überraschend den nur alle sechs Jahre stattfindenden Unspunnen-Schwinget in Interlaken. Zwar war er bereits ein Jahr zuvor beim Eidgenössischen Schwingfest 1992 in Olten als jüngster Kranzgewinner in Erscheinung getreten. Doch an diesem Sonntag im September 1993 düpierte der athletische Turnerschwinger die gesamte Schwingerelite des Landes.

Im Schlussgang besiegte der 1,93 m grosse und 108 kg schwere Gammen- und Kurzspezialist den Berner Christian von Weissenfluh. Der Erfolg in Interlaken prägte Sutter für den weiteren Verlauf seiner Karriere. Er sagt heute:

«Ich bin absolut unbeschwert angetreten, ohne mir Chancen auszurechnen.»

Danach habe er einerseits gewusst, zu was er fähig sei, andererseits habe der Erfolg neue Erwartungen mit sich gebracht.

Die Schrecksekunde im Schlussgang

Ernst Schläpfer, zweimaliger Schwingerkönig und 1995 Technischer Leiter der Nordostschweizer. Er legte mit Thomas Sutter die Taktik für den Schlussgang in Chur zurecht.



Selwyn Hoffmann, Schaffhauser Nachrichten

Nur zwei Jahre später setzte sich Sutter bereits im Alter von 21 Jahren die Krone als Schwingerkönig auf. Erneut war der Appenzeller am Eidgenössischen Schwingfest in Chur nicht als Topfavorit gestartet. Im Schlussgang stand er dem grössten Siegesanwärter Eugen Hasler gegenüber. Sutter erinnert sich an die letzten Minuten vor dem Schlussgang, als er mit dem Technischen Leiter der Nordostschweizer, dem Wolfhäldler Schwingerkönig Ernst Schläpfer, die Taktik besprach. Lange im Gang bleiben und ja nicht mit einem Gammen ins offene Messer laufen, war der Plan. «Ich versuchte trotzdem den Gammen und landete beinahe im ersten Zug im Sägemehl», so Sutter.

Auf die Schrecksekunde folgte nach rund fünf Minuten die Entscheidung. Diesmal konterte Sutter den Favoriten Hasler aus und drückte dessen Rücken ins Sägemehl. Er sagt über den Moment des grössten Erfolgs seiner Karriere:

«Das sind extreme Gefühle, die schwierig zu beschreiben sind.»

Von nun an änderte sich Sutters Ansehen. Als Schwingerkönig stieg das mediale Interesse und die Drucksituation wurde noch einmal grösser. Sutters oberste Priorität war es, seinem Status gerecht zu werden. «Ich wollte nie ein Zufallssieger sein.»

In der Form des Lebens und dennoch unterlegen

Thomas Sutter heute PD

Trotz aufkommender Konkurrenz aus den eigenen Nordostschweizer Reihen durch Jörg Abderhalden, Arnold Forrer und anderen zählte Sutter über ein Jahrzehnt lang zu den besten Schwingern des Landes. 29 Kranzfeste entschied er für sich und sammelte 70 Kränze, davon fünf eidgenössische. Neben Unspunnen und Königstitel gehören die Premierensiege der 2000 erstmals offiziell ausgetragenen Bergfeste auf der Schwägalp und dem Weissenstein dazu. Für das Fest am Fusse des Säntis machte er sich mit weiteren Spitzenschwingern beim Eidgenössischen Schwingerverband stark. Der Schwägalp-Schwinget sei ein sensationelles Fest geworden.

«Es bedeutet mir viel, dass ich die Premiere auf der Schwägalp gewinnen konnte.»

2001 warf Sutter ein Kreuzbandriss aus der Bahn. Doch nach einigem Hin und Her entschloss er sich zur Fortsetzung der Karriere ohne operativen Eingriff. Er setzte sich das Eidgenössische Schwingfest 2004 in Luzern als letztes grosses Ziel. «Ich wollte es nochmals allen zeigen», sagt Sutter.

Und tatsächlich: Der gelernte Metzger war in Luzern in der Form seines Lebens.

«Es hat von A bis Z alles gestimmt. Nur leider war einer noch besser.»

Thomas Sutter gratuliert 2004 in Luzern nach dem gestellten Schlussgang dem Schwingerkönig Jörg Abderhalden. Adrian Staehli

Im Schlussgang traf Sutter auf Jörg Abderhalden, der mit sieben Siegen einen Vorsprung auf den Appenzeller aufwies. Sutter gelang es nicht, den Königstitel zum zweiten Mal zu gewinnen. Die Bestätigung, dass er zu den Besten gehört, hatte er aber eindrücklich erbracht.

Sein letztes Schwingfest gewann Thomas Sutter bei strömendem Regen auf der Schwägalp. Regina Kuehne / KEYSTONE

Das Karriereende verschob Sutter um ein Jahr nach hinten. Am Unspunnen-Schwinget 2005 sollte sich für ihn der Kreis schliessen. Doch aufgrund des Hochwassers in jenem Jahr wurde das Fest verschoben. So bleibt das Schwingfest auf der Schwägalp am 21. August 2005 Sutters letztes. Der Trost: Er gewann es, ohne zu wissen, dass es seine Dernière sein würde.

Trainings mit Samuel Giger

Der heute 46-jährige Sutter wohnt mit seiner vierköpfigen Familie in Eggerstanden. Dem Beruf als Metzger ist er treu geblieben, nur in einer etwas anderen Funktion. Seit elf Jahren arbeitet er im Verkauf eines Fleischhändlers. Er ist für die Zulieferung privater Metzgereien in der ganzen Ostschweiz zuständig.

«Ich arbeite bereits seit elf Jahren im Homeoffice. Die Coronakrise traf mich somit kaum.»

Auch mit dem Schwingen ist Sutter bis heute verbunden. In Appenzell gab er sein Wissen in verschiedenen Funktionen während 15 Jahren weiter. Acht Jahre lang begleitete er zudem für das Schweizer Fernsehen die grossen Schwingfeste. Aktuell trainiert er hin und wieder die Thurgauer Schwinger um Samuel Giger. «Auch wenn es nicht sehr häufig ist, es bereitet mir jedes Mal Freude.»