Ski Alpin «Ich weiss, dass ich es kann» – St.Galler Skitalent Aline Höpli blickt trotz erneutem Saisonaus positiv in die Zukunft Die Flawiler Skirennfahrerin Aline Höpli gibt sich nach der dritten schweren Knieverletzung kämpferisch. Interview: Ives Bruggmann 06.01.2021, 05.00 Uhr

Aline Höpli Bild: PD

Am 17. Dezember stürzte die St.Galler C-Kader-Athletin Aline Höpli im FIS-Riesenslalom von Veysonnaz folgenschwer. Die Diagnose lautete: Kreuzbandriss, angerissener Meniskus sowie Zerrung des Innenbandes im rechten Knie. Die 19-Jährige über ihre Zukunftspläne, den Heilungsprozess und ihre Motivation.

Sie zogen sich kürzlich die dritte schwere Knieverletzung innerhalb von drei Jahren zu. Haben Sie danach ans Aufhören gedacht?

Aline Höpli: Nein. Mir war von Anfang an klar, dass ich weitermachen werde. Es gibt nichts anderes, was ich lieber mache als das Skifahren. Zudem habe ich ein tolles Umfeld mit meiner Familie, die mich immer unterstützt, mit meinem Physiotherapeuten Christian Gutgsell, dem ganzen Swiss-Ski-Team und der Sportlerschule Appenzellerland, wo ich trainiere. Sie alle helfen mir sehr.

Haben Sie keine Angst vor einer weiteren Verletzung?

Nein. Das hatte ich auch bei meinen letzten beiden Comebacks nicht. Natürlich, das Risiko ist immer da, vor allem im Skisport. Aber: Ich weiss, dass ich es kann. Das hat mir vor allem die letzte Rückkehr gezeigt, als ich stärker aus der Verletzung zurückkam. Motivation ziehe ich auch aus anderen erfolgreichen Comebacks. Athletinnen wie Sonja Nef, Tina Weirather oder Lindsey Vonn haben gezeigt, dass sie es trotz Kreuzbandrissen und anderer schwerer Verletzungen an die Weltspitze geschafft haben.

Wie kam es zum Sturz in Veysonnaz?

Nach einer Kuppe bin ich leicht abgehoben und war bei den nächsten Toren spät dran. Unglücklicherweise hat beim Richtungswechsel der Ski noch angehängt. Ich habe sofort ein leichtes Knacksen gehört. Ich wusste zwar, dass etwas nicht stimmt, weil ich das Knie nicht mehr belasten konnte, habe aber bis zuletzt gehofft, dass es nicht so schlimm sein wird wie die beiden letzten Male.

Diese Hoffnung hat sich dann aber nicht erfüllt.

Ja, leider. Neben dem Kreuzbandriss ist auch ein Anriss des Meniskus sowie eine Innenbandzerrung im rechten Knie festgestellt worden. Deshalb waren die Schmerzen nach der Operation dieses Mal auch ziemlich stark. Vor allem in den ersten paar Tagen.

Wie sieht jetzt Ihr Plan aus?

Einen genauen Zeitplan habe ich nicht aufgestellt. Das ist auch zweitrangig im Moment. Im Vordergrund steht nun der Heilungsprozess. Ich muss ohnehin zuerst wieder den Körper mit Trainings und Physiotherapie wiederherstellen. Ob es nun acht oder zehn Monate dauert, ist nicht entscheidend. Meine ganze Kraft investiere ich in die vollständige Genesung.

Sie sind seit dieser Saison Vollprofi. Kommt Ihnen das nun entgegen oder ändern Sie jetzt Ihre Pläne?

Es ist noch ein bisschen früh, um das zu beantworten. Das Training geniesst sicherlich Priorität. Wenn sich etwas ergeben sollte, dann müsste es damit zusammenpassen. Aber so weit bin ich noch nicht.

Sie sind bereits die fünfte Fahrerin von Swiss-Ski, die in dieser Saison mit einer schweren Knieverletzung ausfällt. Wie ist dieses Verletzungspech zu erklären?

Bei allen fünf Fahrerinnen gibt es weder einen Zusammenhang noch ein ähnliches Muster. Alle Unfälle oder Stürze sind auf eine andere Art zu Stande gekommen. Aber es ist natürlich schon so, dass Kreuzbandrisse in dieser Sportart sehr häufig vorkommen und in gewisser Weise fast dazugehören. Das Risiko ist immer da.

Wie sieht der Tagesablauf einer verletzten Skifahrerin aus?

Knapp eine Woche nach der Knieoperation durfte ich wieder nach Hause. Seither absolviere ich dreimal in der Woche eine Physiotherapieeinheit in St.Gallen. Solange ich noch nicht so mobil bin, fahren mich glück­licherweise meine Eltern dorthin. Danach werde ich wieder mit dem öffentlichen Verkehr un­terwegs sein. Vor allem, um die Trainings an der Sportlerschule Appenzellerland zu besuchen. Zu Hause habe ich jedoch bereits mit leichten Oberkörper- und Rumpftrainings begonnen.