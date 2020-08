Riesenslalomspezialist und FCSG-Fan Cédric Noger sagt über zweiten Platz: «Ich hoffe, dass der Funke in der kommenden Saison nochmals überspringt.»

Kultmarke Kästle ist zurück im Skiweltcup –Cédric Noger setzt auf die Erfolgsski von Pirmin Zurbriggen

Der Wiler Riesenslalomspezialist Cédric Noger wechselt in der kommenden Saison zu Kästle. Die Vorarlberger Skimarke will wieder an frühere Erfolge anknüpfen. Pirmin Zurbriggen war der erfolgreichste Athlet in der goldenen 80er-Ära.