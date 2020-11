Sport Unihockeystar Michael Schiess in Schweden: «Ich habe mich wie ein König gefühlt» Michael Schiess vom UHC Waldkirch-St.Gallen spielt während des Corona-Unterbruchs der Schweizer Unihockeyliga in Schweden. Der Waldstätter spricht im Interview über sein erstes Tor in der besten Liga der Welt, einen lustigen Zwischenfall auf dem Feld und seine Schwedisch-Skills. Interview: Nico Conzett 20.11.2020, 05.00 Uhr

Michael Schiess will seine Skorerqualitäten im Trikot von Thorengruppen zeigen.

In der vergangenen Saison wurde Michael Schiess Topskorer der Schweizer Liga. Weil diese coronabedingt bis Anfang 2021 unterbrochen ist, wechselte der 23-Jährige temporär zu Thorengruppen in die schwedische Liga. Im Interview erzählt er von seinem Schweden-Abenteuer.

Am Wochenende gelang Ihnen im zweiten Spiel der erste Treffer. Was für Emotionen verspürten Sie in diesem Augenblick?

Michael Schiess: Es war für mich schon eine Erleichterung. Als Stürmer möchte man seine Skorerpunkte erzielen und damit dem Team helfen. Gerade weil ich im ersten Spiel einige hochkarätige Möglichkeiten vergeben habe, war ich froh, dass es nun direkt im ersten Einsatz geklappt hat und ich sicher nicht ohne Tor zurück in die Schweiz muss.

Sie sind mittlerweile knapp drei Wochen in Schweden. Was ziehen Sie für ein erstes Fazit?

Es geht mir sehr gut, ich wurde ausgezeichnet aufgenommen und der Verein macht alles dafür, dass ich mich wohlfühle. Bei meiner Ankunft habe ich mich gefühlt wie ein König. Ich habe direkt ein eigenes Appartement samt Einrichtung, ein Velo und ein Handyabo erhalten. Und ich wurde sogar mit neuen Winterkleidern eingedeckt, damit ich den kalten nordschwedischen Winter aushalte. Das ist alles sehr grosszügig und ich hätte es nicht so erwartet. Es sagen zwar alle, ich solle mir keinen Druck machen, aber ich will mich natürlich jetzt umso mehr mit guten Leistungen für die Unterstützung bedanken.

Ihr Transfer bedeutet für Ihre Teamkollegen mehr Konkurrenzkampf. Spürten Sie negative Reaktionen seitens Ihrer Mitspieler?

Ich hatte tatsächlich solche Bedenken, als ich hierherkam. Gerade weil Schweizer Spieler in Schweden nicht so populär sind. Es gibt bestimmt Spieler, die nicht so glücklich sind, dass ich jetzt hier bin, was ich vollkommen verstehe. Ich bekomme das aber überhaupt nicht zu spüren. Es herrscht ein gesunder Leistungsgedanke im Team, es wird sehr transparent kommuniziert, wo man steht. Und ich versuche natürlich auf dem Spielfeld zu rechtfertigen, dass ich hier bin und direkt viel Spielzeit erhalte.

Erkennen Sie Unterschiede im Vergleich zur Schweizer Liga?

Die Unterschiede liegen in den Details. Die Teams stehen defensiv ein wenig tiefer in der eigenen Hälfte und warten ab, was für mich eine Umstellung bedeutet, da ich als vorderster Spieler gerne Druck auf die Verteidiger mache. Offensiv fällt auf, dass praktisch alle Spieler einen guten Schuss haben, was das Spiel prägt. Den Ball ins Tor zu tragen, gibt es hier nicht. Zudem ist das Spiel ein wenig physischer, da die Schiedsrichter nicht so schnell pfeifen. Ansonsten gibt es keine grossen Unterschiede. Es ist nicht so, dass es zwei verschiedene Welten sind.

Wie sieht ihr Leben in Schweden abseits des Sports aus?

Ich studiere an der Pädagogischen Hochschule und habe momentan im Fernstudium Unterricht. Da es gerade recht intensiv ist, nimmt das Studium den grössten Teil meiner Freizeit in Anspruch, worüber ich auch froh bin. Zusammen mit den Trainings habe ich so eine gewisse Struktur im Tagesablauf. Und damit ich hin und wieder aus meinem Appartement rauskomme, gehe ich oft in der Bibliothek ins Café oder unternehme etwas mit Teamkollegen. Am letzten Wochenende haben wir zum Beispiel gemeinsam Football geschaut. Ich komme durchaus unter die Leute und kann so auch meine Schwedischkenntnisse verbessern.

Gab es in Ihrem Alltag Schwierigkeiten, welche Sie bewältigen mussten?

Es lief bisher wirklich fast alles reibungslos. Mein grösstes Problem war bis jetzt ein Veloreifen, der keine Luft mehr hatte (lacht). Eine im Nachhinein lustige Situation gab es beim letzten Spiel, als dieses in die Verlängerung ging. In Schweden wird diese mit vier gegen vier ausgespielt, nicht wie in der Schweiz mit fünf gegen fünf. Ich war mir dessen nicht bewusst und bin daher zuerst auf das Feld gelaufen, was beinahe zu einer Strafe wegen zu vielen Spielern auf dem Platz geführt hätte.

Sie haben Ihre Schwedischkenntnisse erwähnt. Finden Sie sich mit diesen bereits zurecht?

Ich bin fleissig am Lernen, damit ich möglichst rasch mit Schwedisch durch den Alltag komme und auch bei Teambesprechungen mehr mitbekomme. Ich mache Fortschritte, ich war zum Beispiel sehr stolz als ich mir zum ersten Mal auf Schwedisch einen Cappuccino bestellen konnte. Gleichzeitig war ich aber auch froh, dass keine Rückfrage von der Verkäuferin kam (lacht).

Vermissen Sie bereits etwas aus der Schweiz?

Ich bin ja erst knapp drei Wochen hier und in dieser Zeit ist soviel passiert, dass ich noch gar keine Zeit hatte, etwas zu vermissen. Ich kann mir aber vorstellen, dass ich in den kommenden Wochen bald einmal einige Menschen vermissen werde. Ich versuche es hier aber zu geniessen und sehe die Situation als einmalig und als sehr positive Erfahrung, in spielerischer und auch in menschlicher Hinsicht.

Sie sind noch einen Monat in Schweden, dann kehren Sie in die Schweiz zurück, da die Schweizer Liga Anfang 2021 wieder startet. Haben Sie sich konkrete Ziele für die verbleibende Zeit gesetzt?

Es ist für mich nicht ganz einfach, Ziele zu formulieren, weil die Situation komplett Neuland für mich ist und ich eine ganz andere Rolle habe als bei Waldkirch-St.Gallen. Aber ich will natürlich Verantwortung übernehmen und meinen Anteil an Siege beisteuern. Mein Hauptziel ist aber, dass ich meine Art von Unihockey spiele, möglichst viel lerne und mich persönlich weiterentwickle.