«Ich bin mit mir im Reinen»: Wie sich die St.Galler Leichtathletin Selina Büchel-Rutz aus einem Tief zurück an die Weltspitze kämpfte Die Toggenburgerin Selina Büchel-Rutz läuft wieder so schnell wie früher. Die 29-Jährige hat negative Verhaltensmuster abgelegt und Blockaden überwunden. Raya Badraun 29.09.2020, 05.00 Uhr

«Das ist einer meiner Lieblingswettkämpfe»: Selina Büchel-Rutz mag das Meeting in Bellinzona. Bild: Ulf Schiller/Freshfocus (Bellinzona, 15. September 2020)

Es sind keine Ferien wie sonst. Selina Büchel-Rutz ist mit ihrem Mann in den Flitterwochen im Tessin und in der Toskana. Vor zwei Wochen hat die 29-jährige Athletin geheiratet, einen Tag nach ihrem letzten Saisonrennen in Bellinzona.

Dieser enge Zeitplan war so nicht geplant. Der Hochzeitstermin war bereits beschlossen, als die Coronapandemie ausbrach. Relativ früh wurde bekannt, dass Bellinzona trotz allem ein Rennen im September plant. «Das ist einer meiner Lieblingswettkämpfe», sagt Büchel-Rutz. «Ich wollte dort unbedingt starten.»

Also fragte sie bei den Organisatoren nach, ob sie das 800-m-Rennen auf den frühen Abend legen könnten. So konnte Büchel-Rutz nach ihrem Einsatz zurück nach Wil reisen und war am nächsten Tag bereit für die zivile Trauung.

Die Weltnummer drei über 800 Meter

Doch nicht nur wegen des Hochzeitsfestes war es eine besondere Woche. Auch der Wettkampf selbst wurde zu einem Höhepunkt. Die Ostschweizerin lief in Bellinzona mit 1:58,37 die zweitschnellste Zeit ihrer Karriere. Damit ist sie in diesem Jahr die Weltnummer drei über 800 Meter. Doch sie sagt:

«Aufgrund von Corona ist es ein spezielles Jahr, deshalb muss man das etwas relativieren.»

Dennoch: Mit dieser Zeit ist sie definitiv wieder in die Weltspitze vorgestossen. «Das hat mich so gefreut, denn genau dort will ich sein.»

Negative Verhaltensmuster und Blockaden

Dass Büchel-Rutz eine solche Zeit laufen kann, wusste sie schon lange. 2015 stellte sie mit 1:57,95 Minuten in Paris einen Schweizer Rekord auf. Auch in den beiden Jahren danach lief sie Zeiten unter zwei Minuten.

Dann hatte sie jedoch plötzlich Mühe, an die starken Leistungen anzuknüpfen. «Ich hatte immer dieses Ziel, wieder so schnell zu laufen», sagt Büchel-­Rutz. Dass es nicht klappte, enttäuschte sie. Heute spricht sie von negativen Verhaltensmustern, Blockaden, die sie damals stoppten. Aber sie sagt auch:

«All die Dinge, die ich erlebt habe, haben aus mir die Person gemacht, die ich heute bin.»

Die St.Gallerin hat sich viele Gedanken gemacht, in sich hineingehört, auf Mentaltraining gesetzt. Sie sah plötzlich, was Druck bei ihr auslöste – der eigene, aber auch der von aussen. Ihren eigenen Wert machte sie oft von Leistungen im Wettkampf abhängig. Und sie dachte auch: «Ich investiere so viel, dann will ich auch etwas zurückbekommen – sonst lohnt es sich gar nicht.»

Von diesen Gedanken hat sich Büchel-Rutz mittlerweile gelöst. Sie hat die Balance gefunden zwischen Training und Erholung, zwischen Sport und Privatleben. «Ich bin mit mir im Reinen und zufrieden mit meinem ganzen Leben.»

An ihren Zielen hat dies jedoch nichts geändert. Sie will schnell laufen, gewinnen, die Rennen geniessen. Doch wenn es einmal nicht klappt, stellt sie sich deshalb nicht in Frage.

Selina Büchel-Rutz im Training. Bild: Ralph Ribi

In diesem Jahr wollte Büchel-­Rutz die 800 Meter wieder unter zwei Minuten rennen. Ihr war jedoch klar: Würde sie sich in jedem Wettkampf an dieser Zahl messen, wird es schwierig.

Sie gab sich also Zeit, wollte Rennen für Rennen nehmen. Geholfen hat ihr dabei auch die Verschiebung der Olympischen Spiele, die nun im kommenden Sommer in Tokio geplant sind. Dadurch hatte sie die einmalige Chance, ohne viel Druck wieder in die Weltspitze vorzustossen.

Der Befreiungsschlag in Triest

Schon bald sah die Athletin den Unterschied zu früher. Sie fühlte sich präsenter im Rennen, gestaltete den Wettkampf mit, taktierte. Als sie schliesslich am 1. August in Triest unter zwei Minuten blieb, fühlte es sich für sie wie ein Befreiungsschlag an. «Es war eine riesige Erleichterung», so Büchel-Rutz.

«Ich sah, dass ich es wieder kann. Das hat viel ausgelöst bei mir.»

In Bellinzona bestätigte sie schliesslich ihre starke Form.

Die Saison ist nun vorbei. Doch bald wird Büchel-Rutz in die Vorbereitungen auf das Olympiajahr einsteigen. Erste Trainingslager sind in Tenero und Portugal geplant, die Hallensaison steht ebenfalls in der Agenda. Sie freut sich auf das, was kommt. Auch wenn sie weiss, dass alles wieder anders werden könnte. «Doch dann hatte ich wenigstens eine schöne Vorbereitung, die ich genossen habe», sagt sie. Vorerst geniesst die St.Gallerin jedoch die Ferien zu zweit.